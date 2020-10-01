С имбирем и ананасом: простой рецепт смузи для завтрака
Такой напиток станет превосходным началом дня
Имбирь можно использовать как пищевую добавку, можно есть его на закуску, а можно разнообразить им уже знакомые осенние рецепты. Мы предлагаем сделать из имбиря необычный смузи с добавлением фруктового сока, ананасов и греческого йогурта. Попробуйте, вам обязательно понравится!
Смузи из ананаса с имбирем и йогуртом
Время приготовления:
- 3 минуты
Калорийность:
- 49 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 – 1 чашка ананасово-апельсинового сока
- 1 чашка замороженной нарезанной мякоти ананаса
- 1-2 ч.л. тертого корня имбиря, очищенного
- 150 г греческого йогурта
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты для смузи в чаше блендера.
- Взбить до получения однородной массы.
- Перелить смузи в стаканы и сразу же подать к столу.
Полезный совет
Регулируйте консистенцию напитка на свой вкус, по желанию добавив больше или меньше фруктового сока.
Смотрите видео о пользе и вреде смузи:
Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря, а также рассказывали, как сделать имбирный квас.
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