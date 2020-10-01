С имбирем и ананасом: простой рецепт смузи для завтрака

Такой напиток станет превосходным началом дня

Имбирь можно использовать как пищевую добавку, можно есть его на закуску, а можно разнообразить им уже знакомые осенние рецепты. Мы предлагаем сделать из имбиря необычный смузи с добавлением фруктового сока, ананасов и греческого йогурта. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Смузи из ананаса с имбирем и йогуртом

Смузи с йогуртом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 минуты

Калорийность:

49 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 – 1 чашка ананасово-апельсинового сока

1 чашка замороженной нарезанной мякоти ананаса

1-2 ч.л. тертого корня имбиря, очищенного

150 г греческого йогурта

Читайте также: Как приготовить перевернутый пирог с творогом и ананасами

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для смузи в чаше блендера. Взбить до получения однородной массы. Перелить смузи в стаканы и сразу же подать к столу.

Полезный совет

Регулируйте консистенцию напитка на свой вкус, по желанию добавив больше или меньше фруктового сока.

Смотрите видео о пользе и вреде смузи:

Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря, а также рассказывали, как сделать имбирный квас.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться