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С имбирем и ананасом: простой рецепт смузи для завтрака

Сегодня, 17:36

Такой напиток станет превосходным началом дня

Имбирь можно использовать как пищевую добавку, можно есть его на закуску, а можно разнообразить им уже знакомые осенние рецепты. Мы предлагаем сделать из имбиря необычный смузи с добавлением фруктового сока, ананасов и греческого йогурта. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Смузи из ананаса с имбирем и йогуртом

Смузи с йогуртом
Смузи с йогуртом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 минуты

Калорийность:

  • 49 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 – 1 чашка ананасово-апельсинового сока
  • 1 чашка замороженной нарезанной мякоти ананаса
  • 1-2 ч.л. тертого корня имбиря, очищенного
  • 150 г греческого йогурта

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Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты для смузи в чаше блендера.
  2. Взбить до получения однородной массы.
  3. Перелить смузи в стаканы и сразу же подать к столу.

Полезный совет

Регулируйте консистенцию напитка на свой вкус, по желанию добавив больше или меньше фруктового сока.

Смотрите видео о пользе и вреде смузи:

Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря, а также рассказывали, как сделать имбирный квас.

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Источник: Сегодня
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