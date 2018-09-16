С какими фруктами можно есть овсянку: ТОП-5 идей для завтрака

Классическую овсянку можно разнообразить и улучшить

Овсяная каша с фруктами Фото: depositphotos.com

О том, что овсяная каша очень полезна – знают все. Овес богат белками, фосфором, медью, цинком, витамином Б1, клетчаткой и многими другими полезными веществами. Но если традиционная овсянка вам уже порядком поднадоела, читайте ниже, что можно добавить в кашу, чтобы взглянуть на привычное блюдо по-другому.

Запеченные фрукты, коричневый сахар и корица

Мандарин очистить от кожуры и белых пленок, разделить на дольки. Яблоко порезать, удалив сердцевину. Сложить фрукты в форму для выпечки и посыпать сахаром, смешанным с молотой корицей. Запекать при 180 градусах до мягкости яблока. Подавать завтрак теплым.

Карамелизированные яблоки

Большое яблоко помыть и обсушить, разрезать на 4 части и удалить сердцевину и семечки. Нарезать дольками толщиной около 1 см. Выложить на сковороду, добавить по столовой ложке сахара и меда. Всыпать щепотку молотой корицы.

Готовить на слабом огне в течение 10 минут, время от времени помешивая. Сироп должен загустеть, а яблоко стать мягким и приобрести золотистый оттенок. Выложить на кашу горячие яблочные дольки вместе с сиропом.

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Банан и арахисовое масло

Разомните большой спелый банан в пюре, добавьте 2 ст.л. кремообразного арахисового масла. Перемешайте с порцией овсяной каши. Посыпьте молотой корицей, шоколадной стружкой, поджаренными орехами или свежими ягодами.

Черничный компот и йогурт

Сложить 100 г черники в сотейник, добавить по 1/2 ст.л. воды и меда (можно заменить сахаром). Варить до тех пор, черника не станет мягкой, но все еще будет сохранять свою форму. Выложить на готовую кашу вместе со столовой ложкой греческого йогурта.

Персик и сливки

Добавьте в миску овсяной каши мелко нарезанный сладкий персик, 4 ст. л. молока или сливок, 1 ст.л. льняных семян и 1 ст.л. кленового сиропа (можно заменить жидким медом).

Напомним, ранее доктор Комаровский назвал самую полезную кашу.

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