С косточками и без: три рецепта варенья из кизила
Идеи варенья из кизила на зиму
Само слово "кизил" с тюркского переводится как "красный". Хотя в природе встречаются желтые и почти черные ягоды.
Кизил очень полезен. Витамина С в этих ягодах больше, чем в смородине и шиповнике. Биологически активные вещества, входящие в состав ягод, нормализуют артериальное давление, предупреждают склероз. Кроме того, кизил применяют как общеукрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное средство и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А варенья или отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.
Целебными свойствами обладают и листья дерева: они желчегонны, мочегонны и даже понижают сахар в крови. Высушенные в тени листочки заваривают и пьют как обычный чай.
Пользу этих ягод можно не просто почувствовать летом, но и сохранить ее на зиму. Чтобы сделать фантастическое варенье из кизила, существует огромное количество рецептов. Так, ягоды можно закрывать и с косточкой, и без, а можно даже и комбинировать с другими фруктами. Поэтому вашему вниманию подборка рецептов из кизила на любой вкус.
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Варенье из кизила с косточками
- 940 г кизила, 1100 г сахара, 45 мл воды.
- Моем кизил и пересыпаем в широкую кастрюлю. Нужно проколоть каждую ягоду для скорейшего выделения сока. Всыпаем сахарный песок, аккуратно размешиваем.
- Выдерживаем несколько часов, пока сахар не размокнет. Вливаем воду. Прогреваем содержимое, перемешивая. После закипания охлаждаем. Повторяем эту процедуру дважды. С поверхности варенья регулярно снимаем пенку.
- Последний раз увариваем кизиловое варенье до густоты. Разливаем в стерильные, подсушенные банки. Закатываем крышками и ставим в холод.
Кизиловое варенье с яблоками
- 1460 г кизила, 680 г яблок, 1 380 г сахара, 345 мл воды.
- Кизил моем, перебираем. Отделяем ягоды от косточек, выложив чистые ягоды на плоскую поверхность и надавив на них дном стакана. Смешиваем воду с сахарным песком и варим пока сахар полностью не растворится в воде.
- Яблоки очищаем от кожуры, вынимаем сердцевину. Режем тонкими пластами. Кладем в кастрюлю, заливаем горячим сиропом в количестве 2/3 от общей его массы. Варим до размягчения фруктов.
- Второй частью сиропа в отдельной емкости заливаем подготовленный кизил. Прогреваем, медленно кипятим 10 минут, помешивая. Доливаем яблочную массу.
- Варим до загустения, осторожно перемешивая. Убираем пенку. В стерильные банки вливаем горячее варенье. Накрываем крышками. Выдерживаем наполненную тару в воде при температуре около 90 градусов 15 минут. Герметично закатываем.
Густое варенье из перетертого кизила
- 550 г спелого кизила, 450 г сахара, 220 мл воды.
- Кизил перемываем, отбираем пригодные для варки ягоды. Воду прогреваем, всыпаем кизил.
- Варим 3 минуты. Охлаждаем. Процеживаем отвар в емкость для варки варенья. Разваренные ягоды протираем сквозь металлическое сито с помощью деревянной толкушки.
- Кизиловое пюре увариваем до желаемой густоты на медленном огне. Постоянно перемешиваем. Всыпаем сахарный песок. Кипятим, помешивая, 3 минуты.
- Фасуем в простерилизованные стеклянные баночки. Закатываем. Медленно охлаждаем, прикрыв наполненную тару полотенцем.
Напомним, ранее специалисты заявили, что кизил помогает при простуде и сахарном диабете. А киевские шеф-повара поделились рецептами вкусных блюд из облепихи и кизила.