С косточками и без: три рецепта варенья из кизила

Идеи варенья из кизила на зиму

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Само слово "кизил" с тюркского переводится как "красный". Хотя в природе встречаются желтые и почти черные ягоды.

Кизил очень полезен. Витамина С в этих ягодах больше, чем в смородине и шиповнике. Биологически активные вещества, входящие в состав ягод, нормализуют артериальное давление, предупреждают склероз. Кроме того, кизил применяют как общеукрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное средство и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А варенья или отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.

Целебными свойствами обладают и листья дерева: они желчегонны, мочегонны и даже понижают сахар в крови. Высушенные в тени листочки заваривают и пьют как обычный чай.

Пользу этих ягод можно не просто почувствовать летом, но и сохранить ее на зиму. Чтобы сделать фантастическое варенье из кизила, существует огромное количество рецептов. Так, ягоды можно закрывать и с косточкой, и без, а можно даже и комбинировать с другими фруктами. Поэтому вашему вниманию подборка рецептов из кизила на любой вкус.

Варенье из кизила с косточками

940 г кизила, 1100 г сахара, 45 мл воды.

Моем кизил и пересыпаем в широкую кастрюлю. Нужно проколоть каждую ягоду для скорейшего выделения сока. Всыпаем сахарный песок, аккуратно размешиваем. Выдерживаем несколько часов, пока сахар не размокнет. Вливаем воду. Прогреваем содержимое, перемешивая. После закипания охлаждаем. Повторяем эту процедуру дважды. С поверхности варенья регулярно снимаем пенку. Последний раз увариваем кизиловое варенье до густоты. Разливаем в стерильные, подсушенные банки. Закатываем крышками и ставим в холод.

Кизиловое варенье с яблоками

1460 г кизила, 680 г яблок, 1 380 г сахара, 345 мл воды.

Кизил моем, перебираем. Отделяем ягоды от косточек, выложив чистые ягоды на плоскую поверхность и надавив на них дном стакана. Смешиваем воду с сахарным песком и варим пока сахар полностью не растворится в воде. Яблоки очищаем от кожуры, вынимаем сердцевину. Режем тонкими пластами. Кладем в кастрюлю, заливаем горячим сиропом в количестве 2/3 от общей его массы. Варим до размягчения фруктов. Второй частью сиропа в отдельной емкости заливаем подготовленный кизил. Прогреваем, медленно кипятим 10 минут, помешивая. Доливаем яблочную массу. Варим до загустения, осторожно перемешивая. Убираем пенку. В стерильные банки вливаем горячее варенье. Накрываем крышками. Выдерживаем наполненную тару в воде при температуре около 90 градусов 15 минут. Герметично закатываем.

Густое варенье из перетертого кизила

550 г спелого кизила, 450 г сахара, 220 мл воды.

Кизил перемываем, отбираем пригодные для варки ягоды. Воду прогреваем, всыпаем кизил. Варим 3 минуты. Охлаждаем. Процеживаем отвар в емкость для варки варенья. Разваренные ягоды протираем сквозь металлическое сито с помощью деревянной толкушки. Кизиловое пюре увариваем до желаемой густоты на медленном огне. Постоянно перемешиваем. Всыпаем сахарный песок. Кипятим, помешивая, 3 минуты. Фасуем в простерилизованные стеклянные баночки. Закатываем. Медленно охлаждаем, прикрыв наполненную тару полотенцем.

Напомним, ранее специалисты заявили, что кизил помогает при простуде и сахарном диабете. А киевские шеф-повара поделились рецептами вкусных блюд из облепихи и кизила.