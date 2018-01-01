С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой
Если вы купили не слишком сладкую клубнику, добавьте ее в вареники
Вареники – одно из самых вкусных и популярных блюд украинской кухни. Сладкие вареники можно приготовить не только с клубникой, но и с другими сезонными ягодами: малиной, вишней, шелковицей или черникой.
Вареники с клубникой
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 мл воды или молока
- 0.5 ч.л. соды
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 1 ст.л. сахара
- 500-600 г муки
Для начинки:
- клубника
- сахар
Рецепт приготовления:
- Клубнику помыть, удалить плодоножки и нарезать небольшими кусочками.
- Приготовить тесто. В теплую жидкость добавить сахар и соду, перемешать. Постепенно всыпая муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и отставить в сторону на 20-30 минут.
- Разделить тесто на несколько частей. Взять одну часть и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Вы также можете сформировать "колбаску", разрезать ее на кусочки и только потом раскатать.
- Выложить в центр кусочков теста клубнику, посыпать ее сахаром. Защипать края, формируя вареники.
- Вскипятить большую кастрюлю с водой, посолить. Добавить вареники. Дождаться, пока они всплывут, и варить 5 минут.
- Подавать вареники со сметаной и сливочным маслом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие ленивые вареники. Мы также рассказывали, как сделать ленивые вареники с зеленью по рецепту Руслана Сеничкина.
Смотрите видео, как отличить качественные вареники по звуку:
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Источник: "Сегодня"