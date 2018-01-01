С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

Если вы купили не слишком сладкую клубнику, добавьте ее в вареники

Вареники с клубникой Фото: depositphotos.com

Вареники – одно из самых вкусных и популярных блюд украинской кухни. Сладкие вареники можно приготовить не только с клубникой, но и с другими сезонными ягодами: малиной, вишней, шелковицей или черникой.

Вареники с клубникой

Ингредиенты:

Для теста:

300 мл воды или молока

0.5 ч.л. соды

1 яйцо

щепотка соли

1 ст.л. сахара

500-600 г муки

Для начинки:

клубника

сахар

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Индекс вареника: в Украине подорожало традиционное блюдо

Рецепт приготовления:

Клубнику помыть, удалить плодоножки и нарезать небольшими кусочками. Приготовить тесто. В теплую жидкость добавить сахар и соду, перемешать. Постепенно всыпая муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и отставить в сторону на 20-30 минут. Разделить тесто на несколько частей. Взять одну часть и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Вы также можете сформировать "колбаску", разрезать ее на кусочки и только потом раскатать. Выложить в центр кусочков теста клубнику, посыпать ее сахаром. Защипать края, формируя вареники. Вскипятить большую кастрюлю с водой, посолить. Добавить вареники. Дождаться, пока они всплывут, и варить 5 минут. Подавать вареники со сметаной и сливочным маслом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие ленивые вареники. Мы также рассказывали, как сделать ленивые вареники с зеленью по рецепту Руслана Сеничкина.

Смотрите видео, как отличить качественные вареники по звуку: