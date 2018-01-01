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С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

Если вы купили не слишком сладкую клубнику, добавьте ее в вареники

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:06
Вареники с клубникой Фото: depositphotos.com
Вареники с клубникой Фото: depositphotos.com

Вареники – одно из самых вкусных и популярных блюд украинской кухни. Сладкие вареники можно приготовить не только с клубникой, но и с другими сезонными ягодами: малиной, вишней, шелковицей или черникой.

Вареники с клубникой

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 мл воды или молока
  • 0.5 ч.л. соды
  • 1 яйцо
  • щепотка соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 500-600 г муки

Для начинки:

  • клубника
  • сахар
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Рецепт приготовления:

  1. Клубнику помыть, удалить плодоножки и нарезать небольшими кусочками.
  2. Приготовить тесто. В теплую жидкость добавить сахар и соду, перемешать. Постепенно всыпая муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и отставить в сторону на 20-30 минут.
  3. Разделить тесто на несколько частей. Взять одну часть и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Вы также можете сформировать "колбаску", разрезать ее на кусочки и только потом раскатать.
  4. Выложить в центр кусочков теста клубнику, посыпать ее сахаром. Защипать края, формируя вареники.
  5. Вскипятить большую кастрюлю с водой, посолить. Добавить вареники. Дождаться, пока они всплывут, и варить 5 минут.
  6. Подавать вареники со сметаной и сливочным маслом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие ленивые вареники. Мы также рассказывали, как сделать ленивые вареники с зеленью по рецепту Руслана Сеничкина.

Смотрите видео, как отличить качественные вареники по звуку:

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Источник: "Сегодня"
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