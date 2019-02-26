С перцем, коньяком и классический: ТОП-5 рецептов какао
Чашечка горячего какао способна побороть любое уныние и плохое настроение
Ароматное и согревающее какао – неизменный атрибут зимних вечеров. Этот напиток не только вкусный, но и полезный для здоровья. Мы поделимся лучшими рецептами какао, которые вы сможете приготовить на собственной кухне.
Самый простой рецепт какао
Классический напиток, для приготовления которого понадобится всего несколько минут. На две чашки нам надо 400 мл молока, 20 г какао-порошка, 20 г сахара, по щепотке ванили, мускатного ореха и корицы.
Приготовление: Молоко поставьте в кастрюле на огонь. Смешайте сахар, какао и специи. Добавьте в эту смесь две ложки теплого молока и перетрите до исчезновения комочков. Влейте в кастрюлю с молоком и доведите до кипения. Готово!
Какао с острым перцем
Особым этот напиток делает щепотка острого перца чили. Чем больше вы любите "остренькое", тем более его можно добавлять. На два стакана надо: 400 мл молока, перец чили молотый – щепотка, по пол чайной ложки корицы и ванильного сахара и 3 ст.л какао-порошка.
Приготовление: В кастрюлю налить молоко и всыпать все специи. Довести молоко до кипения. Параллельно перетереть какао с ложкой теплой воды до исчезновения комочков. Влить какао в молоко и проварить его еще несколько минут на медленном огне. Перед подачей процедить и потереть сверху горьким шоколадом или посыпать корицей.
Какао с ромом и бананами
Это не просто алкогольный горячий напиток, а настоящая мечта любителей сладкого. Для приготовления нам понадобится: 400 мл молока, 2 ст.л. воды, 1 ст.л сахара, 70 г черного шоколада, 200 г шоколадного мороженого, 2 банана, 100 г рома.
Приготовление: подогрейте молоко и взбейте его с бананом с помощью блендера. Шоколад растопите на водяной бане. Также вмешайте его в молоко.
Сварите сыром из воды и сахара, смешайте его с ромом. Налейте на дно стаканов. Сверху – молоко с бананом и шоколадом и этаж по шарику мороженого. Можно оставить немного топленого шоколада и полить им сверху мороженое.
Какао с коньяком и апельсином
Рецепт еще одного алкогольного какао чрезвычайно прост. Следует сварить его с простым рецептом, который является этой статье под №1. Только предварительно перетрите цедру апельсина с сахаром. А в горячий напиток влейте 30 мл коньяка. Можно настоять коньяк на апельсиновой цедре и добавить эти компоненты уже в готовую чашку какао – так будет даже вкуснее.
Процедите напиток и влейте в него 30 мл коньяка.
Какао с солью
Соль – компонент, который часто можно встретить в составе десертов. Ее добавляют для того, чтобы вкусы других ингредиентов лучше раскрылся. Так и в случае с какао – пряный напиток можно приготовить с щепоткой соли.
На две чашки нужно: 400 мл молока, 1 ст.л сахара, 4ст.л какао-порошка, 1ч.л ванильного сахара, по щепотке корицы, паприки молотой и соли.
Приготовление: Молоко подогреть, специи и соль перетереть с какао. Добавить в какао пару ложек теплой воды и перетереть до исчезновения комочков. Влить в молоко и довести до кипения. Перед подачей можно посыпать какао, перетертым с сахаром и корицей.
Напомним, ранее мы делились рецептом самого вкусного горячего шоколада и писали о полезных свойствах этого напитка.
Смотрите видео о пользе какао для здоровья:
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