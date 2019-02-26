С перцем, коньяком и классический: ТОП-5 рецептов какао

Чашечка горячего какао способна побороть любое уныние и плохое настроение

Какао – хороший источник белков, калия и цинка, а также клетчатки, железа, магния, фосфора и других питательных веществ Фото: Pixabay

Ароматное и согревающее какао – неизменный атрибут зимних вечеров. Этот напиток не только вкусный, но и полезный для здоровья. Мы поделимся лучшими рецептами какао, которые вы сможете приготовить на собственной кухне.

Самый простой рецепт какао

Простой рецепт какао Фото: Pixabay

Классический напиток, для приготовления которого понадобится всего несколько минут. На две чашки нам надо 400 мл молока, 20 г какао-порошка, 20 г сахара, по щепотке ванили, мускатного ореха и корицы.

Приготовление: Молоко поставьте в кастрюле на огонь. Смешайте сахар, какао и специи. Добавьте в эту смесь две ложки теплого молока и перетрите до исчезновения комочков. Влейте в кастрюлю с молоком и доведите до кипения. Готово!

Какао с острым перцем

Какао с перцем Фото: Pixabay

Особым этот напиток делает щепотка острого перца чили. Чем больше вы любите "остренькое", тем более его можно добавлять. На два стакана надо: 400 мл молока, перец чили молотый – щепотка, по пол чайной ложки корицы и ванильного сахара и 3 ст.л какао-порошка.

Приготовление: В кастрюлю налить молоко и всыпать все специи. Довести молоко до кипения. Параллельно перетереть какао с ложкой теплой воды до исчезновения комочков. Влить какао в молоко и проварить его еще несколько минут на медленном огне. Перед подачей процедить и потереть сверху горьким шоколадом или посыпать корицей.

Какао с ромом и бананами

Какао с бананами Фото: Pixabay

Это не просто алкогольный горячий напиток, а настоящая мечта любителей сладкого. Для приготовления нам понадобится: 400 мл молока, 2 ст.л. воды, 1 ст.л сахара, 70 г черного шоколада, 200 г шоколадного мороженого, 2 банана, 100 г рома.

Приготовление: подогрейте молоко и взбейте его с бананом с помощью блендера. Шоколад растопите на водяной бане. Также вмешайте его в молоко.



Сварите сыром из воды и сахара, смешайте его с ромом. Налейте на дно стаканов. Сверху – молоко с бананом и шоколадом и этаж по шарику мороженого. Можно оставить немного топленого шоколада и полить им сверху мороженое.

Какао с коньяком и апельсином

Какао с апельсинами Фото: Pixabay

Рецепт еще одного алкогольного какао чрезвычайно прост. Следует сварить его с простым рецептом, который является этой статье под №1. Только предварительно перетрите цедру апельсина с сахаром. А в горячий напиток влейте 30 мл коньяка. Можно настоять коньяк на апельсиновой цедре и добавить эти компоненты уже в готовую чашку какао – так будет даже вкуснее.

Процедите напиток и влейте в него 30 мл коньяка.

Какао с солью

Какао с солью Фото: Pixabay

Соль – компонент, который часто можно встретить в составе десертов. Ее добавляют для того, чтобы вкусы других ингредиентов лучше раскрылся. Так и в случае с какао – пряный напиток можно приготовить с щепоткой соли.

На две чашки нужно: 400 мл молока, 1 ст.л сахара, 4ст.л какао-порошка, 1ч.л ванильного сахара, по щепотке корицы, паприки молотой и соли.

Приготовление: Молоко подогреть, специи и соль перетереть с какао. Добавить в какао пару ложек теплой воды и перетереть до исчезновения комочков. Влить в молоко и довести до кипения. Перед подачей можно посыпать какао, перетертым с сахаром и корицей.

Напомним, ранее мы делились рецептом самого вкусного горячего шоколада и писали о полезных свойствах этого напитка.

Смотрите видео о пользе какао для здоровья:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram