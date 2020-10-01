С перчинкой: три согревающих блюда для холодного осеннего дня

Рецепты вкусных и необычных сезонных блюд

Укрепляющие иммунитет пряности в холодный сезон – идеальная основа для кулинарных экспериментов. Попробуем предложить ведущие роли в нашем варианте осеннего меню имбирю, перцу чили и чесноку.

Пряный суп из нута с чесноком и кинзой

Суп-пюре из гороха нут Фото: Depositphotos

Из нута делают хумус, добавляют его в салаты и плов. Мы советуем сделать из турецкого гороха согревающий суп-пюре с пикантной заправкой.



Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

2 стакана сухого нута (турецкого гороха)

2 л овощного бульона

Большой пучок кинзы

1 маленькая головка чеснока

2 острых перчика чили

По 2 ч. л. семян зиры и кориандра

2 ч. л. душистого перца горошком

Сок и цедра 1 лайма

2 ст. л. топленого масла

100 г жирной сметаны

100 г натурального йогурта

Соль, черный перец

Способ приготовления:

Залить горох большим количеством холодной воды на 10–12 часов. Затем воду слить, залить горох бульоном, довести до кипения, варить до мягкости, 1–1,5 часа. Готовый нут слегка остудить, два стакана бульона отлить в большой сотейник, поставить на слабый огонь. Перелить оставшийся бульон вместе с нутом в блендер, добавить измельченные стебли кинзы и часть листьев, взбить до однородности. Чеснок измельчить. Чили очистить от семечек, один стручок для подачи нарезать тонкими полукольцами, второй измельчить. Разогреть сковороду, насыпать в нее зиру, кориандр и душистый перец, обжаривать, потряхивая, на среднем огне 3–4 минуты. Добавить масло, измельченный чили и чеснок, готовить 3 минуты. Переложить содержимое сковородки в стоящий на огне сотейник с бульоном, готовить 20 минут. Затем влить основную массу супа из блендера, приправить солью и перцем; прогреть, но не кипятить. Для заправки в чистый блендер положить измельченные листья кинзы, сок и цедру лайма, холодную сметану и йогурт, взбить до однородности. Подавать горячий суп с холодной заправкой.

Чили кон карне с тыквой

Чили кон карне с тыквой Фото: Depositphotos

В классическом рецепте это блюдо готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца, фасоли и кукурузы. Мы предлагаем осенний вариант чили кон карне – с тыквой.

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 банка красной фасоли

700 г томатов в собственном соку

450 г говяжьего фарша

300 г тыквы

1 болгарский перец

4 зубчика чеснока

2 ст. л. тертого твердого сыра

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. молотого перца чили

4 пера зеленого лука

1 ч. л. зиры

1 ч. л. сахара

Соль – по вкусу

Смотрите видео, как пряности влияют на здоровье:

Способ приготовления:

Тыкву и перец нарезать кубиками. Чеснок мелко порубить. Фасоль выложить в дуршлаг и промыть под холодной водой. Дать жидкости стечь. В большой сковороде разогреть оливковое масло, добавить фарш и жарить, разбивая комочки лопаткой, в течение 10 минут. Добавить к фаршу тыкву, перец, томаты, чеснок и фасоль. Влить немного воды. Добавить специи, сахар, соль, довести до кипения. Убавить огонь и тушить на медленном огне в течение 20-25 минут. Снять чили кон карне с огня, разложить по тарелкам, посыпать тертым сыром и мелко нарезанным зеленым луком.

Овощное рагу с индейкой, имбирем и чили

Рагу с имбирем Фото: Depositphotos

Это яркое рагу идеально для осени! Блюдо получается очень сытным и вкусным, а за счет имбиря и соуса с перцем чили оно отлично согревает в холодные дни.

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

2 ст.л. растительного масла

1 луковица

600 г филе индейки

1 кг мякоти тыквы

1 кг картофеля

3 больших помидора

4 ст.л. соуса с перцем чили

1 см корня имбиря

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Обжарить лук на растительном масле до мягкости. Добавить нарезанное кубиками мясо, тушить, пока оно равномерно не побелеет. Добавить очищенный и нарезанный кубиками картофель, готовить 5-7 минут под крышкой. Затем добавить кубики тыквы, тушить до почти полной готовности. За 5 минут до конца приготовления добавить очищенные от кожицы и нарезанные кубиками помидоры, соус, очищенный тертый имбирь, соль и перец. Дать рагу немного настояться перед подачей.

Напомним, ранее мы делились рецептом пряного салата с уткой и сливами, а также писали, как приготовить согревающие осенние супы.

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