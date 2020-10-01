С перчинкой: три согревающих блюда для холодного осеннего дня
Рецепты вкусных и необычных сезонных блюд
Укрепляющие иммунитет пряности в холодный сезон – идеальная основа для кулинарных экспериментов. Попробуем предложить ведущие роли в нашем варианте осеннего меню имбирю, перцу чили и чесноку.
Пряный суп из нута с чесноком и кинзой
Из нута делают хумус, добавляют его в салаты и плов. Мы советуем сделать из турецкого гороха согревающий суп-пюре с пикантной заправкой.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 2 стакана сухого нута (турецкого гороха)
- 2 л овощного бульона
- Большой пучок кинзы
- 1 маленькая головка чеснока
- 2 острых перчика чили
- По 2 ч. л. семян зиры и кориандра
- 2 ч. л. душистого перца горошком
- Сок и цедра 1 лайма
- 2 ст. л. топленого масла
- 100 г жирной сметаны
- 100 г натурального йогурта
- Соль, черный перец
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Способ приготовления:
- Залить горох большим количеством холодной воды на 10–12 часов. Затем воду слить, залить горох бульоном, довести до кипения, варить до мягкости, 1–1,5 часа.
- Готовый нут слегка остудить, два стакана бульона отлить в большой сотейник, поставить на слабый огонь.
- Перелить оставшийся бульон вместе с нутом в блендер, добавить измельченные стебли кинзы и часть листьев, взбить до однородности.
- Чеснок измельчить. Чили очистить от семечек, один стручок для подачи нарезать тонкими полукольцами, второй измельчить.
- Разогреть сковороду, насыпать в нее зиру, кориандр и душистый перец, обжаривать, потряхивая, на среднем огне 3–4 минуты.
- Добавить масло, измельченный чили и чеснок, готовить 3 минуты.
- Переложить содержимое сковородки в стоящий на огне сотейник с бульоном, готовить 20 минут. Затем влить основную массу супа из блендера, приправить солью и перцем; прогреть, но не кипятить.
- Для заправки в чистый блендер положить измельченные листья кинзы, сок и цедру лайма, холодную сметану и йогурт, взбить до однородности. Подавать горячий суп с холодной заправкой.
Чили кон карне с тыквой
В классическом рецепте это блюдо готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца, фасоли и кукурузы. Мы предлагаем осенний вариант чили кон карне – с тыквой.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 банка красной фасоли
- 700 г томатов в собственном соку
- 450 г говяжьего фарша
- 300 г тыквы
- 1 болгарский перец
- 4 зубчика чеснока
- 2 ст. л. тертого твердого сыра
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. молотого перца чили
- 4 пера зеленого лука
- 1 ч. л. зиры
- 1 ч. л. сахара
- Соль – по вкусу
Смотрите видео, как пряности влияют на здоровье:
Способ приготовления:
- Тыкву и перец нарезать кубиками. Чеснок мелко порубить.
- Фасоль выложить в дуршлаг и промыть под холодной водой. Дать жидкости стечь.
- В большой сковороде разогреть оливковое масло, добавить фарш и жарить, разбивая комочки лопаткой, в течение 10 минут.
- Добавить к фаршу тыкву, перец, томаты, чеснок и фасоль. Влить немного воды.
- Добавить специи, сахар, соль, довести до кипения. Убавить огонь и тушить на медленном огне в течение 20-25 минут.
- Снять чили кон карне с огня, разложить по тарелкам, посыпать тертым сыром и мелко нарезанным зеленым луком.
Овощное рагу с индейкой, имбирем и чили
Это яркое рагу идеально для осени! Блюдо получается очень сытным и вкусным, а за счет имбиря и соуса с перцем чили оно отлично согревает в холодные дни.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 луковица
- 600 г филе индейки
- 1 кг мякоти тыквы
- 1 кг картофеля
- 3 больших помидора
- 4 ст.л. соуса с перцем чили
- 1 см корня имбиря
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Обжарить лук на растительном масле до мягкости. Добавить нарезанное кубиками мясо, тушить, пока оно равномерно не побелеет.
- Добавить очищенный и нарезанный кубиками картофель, готовить 5-7 минут под крышкой.
- Затем добавить кубики тыквы, тушить до почти полной готовности.
- За 5 минут до конца приготовления добавить очищенные от кожицы и нарезанные кубиками помидоры, соус, очищенный тертый имбирь, соль и перец.
- Дать рагу немного настояться перед подачей.
Напомним, ранее мы делились рецептом пряного салата с уткой и сливами, а также писали, как приготовить согревающие осенние супы.
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