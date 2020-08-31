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С вялеными помидорами и сливками: топ-модель Эльза Хоск поделилась рецептом любимой пасты

Сегодня, 13:51

Паста от супермодели – отличная идея для быстрого ужина

Эльза Хоск – известная шведская модель, "ангел" Victoria's Secret. Недавно она поделилась в Instagram рецептом своей любимой пасты – с вялеными помидорами, сливками и чесноком. Такое блюдо готовится буквально за 20 минут. Предлагаем и вам повторить его.

Паста с вялеными томатами и сливками от Эльзы Хоск

Модель Эльза Хоск
Модель Эльза Хоск
Фото: instagram/hoskelsa

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Паста
  • 2 зубчика чеснока
  • Сливочное масло
  • 1/4 банки вяленых томатов
  • 250 мл сливок
  • Соль – по вкусу
  • Перец чили – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. В кипящей воде отварить спагетти.
  2. Параллельно нарезать чеснок, обжарить на сливочном масле в большой сковороде.
  3. Вяленые помидоры нарезать и смешать в сковороде с чесноком. Добавить соль, перец чили и в течение 5 минут обжаривать полученную смесь.
  4. Добавить жирные сливки и оставить на огне еще на 5 минут.

Как подавать блюдо

Добавить в полученную пасту спагетти и перемешать. Подавать блюдо горячим.

Смотрите видео, как приготовить пасту с копчеными ребрышками:

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с лисичками и пармезаном, а также писали, как сделать вегетарианскую пасту с помидорами черри и базиликом.

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Источник: Сегодня
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