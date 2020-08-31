С вялеными помидорами и сливками: топ-модель Эльза Хоск поделилась рецептом любимой пасты
Паста от супермодели – отличная идея для быстрого ужина
Эльза Хоск – известная шведская модель, "ангел" Victoria's Secret. Недавно она поделилась в Instagram рецептом своей любимой пасты – с вялеными помидорами, сливками и чесноком. Такое блюдо готовится буквально за 20 минут. Предлагаем и вам повторить его.
Паста с вялеными томатами и сливками от Эльзы Хоск
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Паста
- 2 зубчика чеснока
- Сливочное масло
- 1/4 банки вяленых томатов
- 250 мл сливок
- Соль – по вкусу
- Перец чили – по вкусу
Способ приготовления:
- В кипящей воде отварить спагетти.
- Параллельно нарезать чеснок, обжарить на сливочном масле в большой сковороде.
- Вяленые помидоры нарезать и смешать в сковороде с чесноком. Добавить соль, перец чили и в течение 5 минут обжаривать полученную смесь.
- Добавить жирные сливки и оставить на огне еще на 5 минут.
Как подавать блюдо
Добавить в полученную пасту спагетти и перемешать. Подавать блюдо горячим.
Смотрите видео, как приготовить пасту с копчеными ребрышками:
Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с лисичками и пармезаном, а также писали, как сделать вегетарианскую пасту с помидорами черри и базиликом.
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