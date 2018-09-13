С яблоками, грушами и сливами: пять осенних рецептов шарлотки

Оригинальные рецепты шарлотки с фото

Яблочная шарлотка Фото: freepik.com

Привычная нам шарлотка – это простой бисквит и нарезанные яблоки. Предлагаем взглянуть на любимый пирог под другим углом и добавить в шарлотку изюм, абрикосовый джем и даже коньяк.

Шарлотка с яблоками, изюмом и абрикосовым джемом

Шарлотка с джемом Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

5 яблок среднего размера

370 г муки

200 г сливочного масла

200 г сахара

3 яйца

2,5 ч. ложки. разрыхлителя

1 щепотка соли

70 г светлого изюма (по желанию)

абрикосовое варенье – для смазывания

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180°С. Яблоки очистить от кожицы и сердцевины и нарезать тонкими ломтиками. Сбрызнуть лимонным соком. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром при помощи миксера. Ввести яйца по одному, не переставая взбивать. Муку соединить с разрыхлителем и солью. Соединить яично-масляную смесь с мукой, добавить изюм и перемешать. Разъемную форму диаметром 26 см выстелить пергаментом и равномерно распределить тесто по поверхности. Разложить яблоки веером, смазать тонким слоем абрикосового варенья. Выпекать шарлотку по бабушкиному рецепту в течение 40–45 минут.

Шарлотка с виноградом

Виноградная шарлотка Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

50 г сливочного масла

2 яйца

50 мл масла из виноградных косточек (легко заменяется оливковым)

130 г коричневого сахара

1 ч. ложка ванильного сахара

210 г муки

1 ч. ложка разрыхлителя

0,5 ч. ложки соли

цедра одного лимона

цедра одного апельсина

60 мл молока

300 г красного винограда без косточек (выбирайте некрупный виноград, это важно!)

Рецепт приготовления:

Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры. Яйца смешать с виноградным маслом, сахаром, ванилином и растопленным сливочным маслом, как следует взбить миксером. Просеянную муку смешать с разрыхлителем, солью и двумя видами цедры. Соединить яично-масляную смесь с мукой, влить молоко и энергично очень быстро перемешать. Нет комков – прекращайте перемешивать! Разъемную форму диаметром 22 см выстелить пергаментом, выложить часть теста, сверху разложить половину винограда, залить оставшимся тестом. Выпекать 10 минут, затем достать форму из духовки, высыпать на тесто оставшийся виноград и выпекать еще 30–40 минут. Дать кексу отдохнуть минут 15, достать из формы и полностью остудить на решетке.

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Шарлотка с яблоками и сливами

Яблочно-сливовая шарлотка Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

3 яблока (нужны зеленые крепкие яблоки)

1 лимон

4 яйца

5 слив (или 1 апельсин)

130 г муки

100 мл сливок жирностью 20% комнатной температуры

60 г сахара

1 щепотка соли

ванильный сахар – для обсыпки яблок

сахарная пудра, корица – для украшения

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 190°С. Яблоки очистить от кожицы и семян и нарезать кубиками среднего размера. Сбрызнуть лимонным соком, посыпать ванильным сахаром и цедрой. Добавить половинки слив (если вместо слив используется апельсин, разберите цитрус на дольки, каждую дольку разрежьте пополам). В просеянную муку ввести яйца, перемешать венчиком. Постепенно влить сливки, добавить сахар, соль и как следует взбить миксером. Аккуратно вмешать яблоки и сливы (или апельсин). В разъемную форму, выстеленную пергаментом, выложить тесто и выпекать 35–40 минут. Шарлотку вынуть из духовки, остудить и присыпать сахарной пудрой, а бока – корицей.

Грушевая шарлотка

Шарлотка с грушами Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

500 г груш

2 яйца

180 г сахара

200 г натурального йогурта или простокваши

250 г муки

1 ч. ложка разрыхлителя

0,5 ч. ложки соли

40 г вяленой вишни (по желанию)

Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 200°С. Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками среднего размера. Яйца взбить с сахаром, добавить йогурт или простоквашу, просеянную муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, соль. Тщательно перемешать и ввести груши с вишней. Разъемную форму выстелить пергаментом и выложить тесто. Печь грушевую шарлотку 40–45 минут.

Яблочная шарлотка с коньяком

Шарлотка с яблоками и коньяком Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

100 г изюма

30 мл коньяка

30 мл кипятка

150 г сахара

150 г сливочного масла

2 яйца

180 г муки

1 ч. ложка разрыхлителя

2 яблока

50 г миндаля

1–2 ст. ложки коричневого сахара

Рецепт приготовления:

Накануне вечером залить изюм коньяком и кипятком и оставить на всю ночь. Взбить миксером сахар и размягченное сливочное масло. По одному ввести яйца, не переставая взбивать. Смешать муку с разрыхлителем и добавить к яично-масляной смеси. Тщательно перемешать. Очищенные яблоки нарезать дольками. Разъемную форму диаметром 22 см выстелить бумагой для выпечки и выложить 3/4 теста. Сверху равномерно распределить яблоки, затем выложить изюм вместе с жидкостью и накрыть оставшимся тестом. Присыпать поверхность шарлотки рубленым миндалем и коричневым сахаром. Выпекать пирог в разогретой до 180°С духовке в течение 50–60 минут. Печь грушевую шарлотку 40–45 минут.

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