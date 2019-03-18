Салат "Цезарь" с креветками и помидорами черри
Оригинальный вариант классического салата
Легендарный салат "Цезарь" впервые приготовил в 1924 году американец итальянского происхождения Цезарь Кардини. Оригинальное блюдо состояло из листьев романо, крутонов и тертого пармезана, а весь секрет вкуса был в заправке.
С тех пор появилось множество вариаций "Цезаря". Мы расскажем, как приготовить "Цезарь" с жареными креветками и помидорами черри.
Салат "Цезарь" с креветками
Ингредиенты:
- 2 зубчика чеснока, измельченных
- 1/4 ч.л. мелкой морской соли
- 2 ч.л. свежевыжатого лимонного сока
- 3/4 ч.л. вустерского соуса
- 3 ст.л. оливкового масла плюс для обжаривания
- 4 листа салата романо, тонко нарезанных
- 200 г помидоров черри, разрезанных пополам
- 200 г креветок
- 4 анчоуса в масле, нарезанных крупно
- 45 г тертого пармезана
- Черный перец
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Рецепт приготовления:
- В маленькой миске смешайте чеснок, соль, лимонный сок и вустерский соус. Добавьте оливковое масло.
- Очищенные креветки (хвостики можно оставить) обжарьте по 30 секунд с каждой стороны на горячей сковороде с оливковым маслом. Посыпьте солью и перцем.
- Выложите салатные листья на блюдо и сбрызните заправкой. Выложите сверху помидоры, креветки и анчоусы и сбрызните большей частью заправки.
- Натереть сверху пармезан, затем полить салат остатками заправки и посыпать черным перцем. По желанию в салат можно добавить гренки.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился секретами приготовления салатов с креветками и авокадо.
Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками и икрой мойвы:
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Источник: Сегодня