Салат "Цезарь" с креветками и помидорами черри

Оригинальный вариант классического салата

Салат "Цезарь" с креветками Фото: freepik.com

Легендарный салат "Цезарь" впервые приготовил в 1924 году американец итальянского происхождения Цезарь Кардини. Оригинальное блюдо состояло из листьев романо, крутонов и тертого пармезана, а весь секрет вкуса был в заправке.

С тех пор появилось множество вариаций "Цезаря". Мы расскажем, как приготовить "Цезарь" с жареными креветками и помидорами черри.

Салат "Цезарь" с креветками

Ингредиенты:

2 зубчика чеснока, измельченных

1/4 ч.л. мелкой морской соли

2 ч.л. свежевыжатого лимонного сока

3/4 ч.л. вустерского соуса

3 ст.л. оливкового масла плюс для обжаривания

4 листа салата романо, тонко нарезанных

200 г помидоров черри, разрезанных пополам

200 г креветок

4 анчоуса в масле, нарезанных крупно

45 г тертого пармезана

Черный перец

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Рецепт приготовления:

В маленькой миске смешайте чеснок, соль, лимонный сок и вустерский соус. Добавьте оливковое масло. Очищенные креветки (хвостики можно оставить) обжарьте по 30 секунд с каждой стороны на горячей сковороде с оливковым маслом. Посыпьте солью и перцем. Выложите салатные листья на блюдо и сбрызните заправкой. Выложите сверху помидоры, креветки и анчоусы и сбрызните большей частью заправки. Натереть сверху пармезан, затем полить салат остатками заправки и посыпать черным перцем. По желанию в салат можно добавить гренки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился секретами приготовления салатов с креветками и авокадо.

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