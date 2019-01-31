Салат "Гранатовое сердце" на День святого Валентина
Готовим слоеный салат из курицы, овощей, вареных яиц и сыра, украшенный гранатовыми зернами
Это вариация на тему салата "Гранатовый браслет", но более легкая. Салат в виде сердца прекрасно подойдет к празднику всех влюбленных, а также просто для романтического ужина.
Салат на День святого Валентина
Ингредиенты:
- 2-3 шт. картофеля
- 2 куриных филе
- 50 г грецких орехов
- 100 г сыра
- 2 моркови или морковь по-корейски
- 3 яйца
- Майонез – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Гранатовые зерна – для украшения
Рецепт приготовления:
- Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками.
- Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты.
- Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке.
- Выложить все ингредиенты слоями в формочку или формочки в виде сердца, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи.
- Украсить готовый салат гранатовыми зернами.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:
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Источник: Сегодня