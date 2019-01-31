Салат "Гранатовое сердце" на День святого Валентина

Готовим слоеный салат из курицы, овощей, вареных яиц и сыра, украшенный гранатовыми зернами

Салат в виде сердца на 14 февраля Фото: depositphotos.com

Это вариация на тему салата "Гранатовый браслет", но более легкая. Салат в виде сердца прекрасно подойдет к празднику всех влюбленных, а также просто для романтического ужина.

Салат на День святого Валентина

Ингредиенты:

2-3 шт. картофеля

2 куриных филе

50 г грецких орехов

100 г сыра

2 моркови или морковь по-корейски

3 яйца

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Гранатовые зерна – для украшения

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Рецепт приготовления:

Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками. Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты. Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке. Выложить все ингредиенты слоями в формочку или формочки в виде сердца, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи. Украсить готовый салат гранатовыми зернами.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:

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