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Салат "Гранатовое сердце" на День святого Валентина

Готовим слоеный салат из курицы, овощей, вареных яиц и сыра, украшенный гранатовыми зернами

Редакция Сегодня Lifestyle
31 января, 14:58
Салат в виде сердца на 14 февраля Фото: depositphotos.com
Салат в виде сердца на 14 февраля
Фото: depositphotos.com

Это вариация на тему салата "Гранатовый браслет", но более легкая. Салат в виде сердца прекрасно подойдет к празднику всех влюбленных, а также просто для романтического ужина.

Салат на День святого Валентина

Ингредиенты:

  • 2-3 шт. картофеля
  • 2 куриных филе
  • 50 г грецких орехов
  • 100 г сыра
  • 2 моркови или морковь по-корейски
  • 3 яйца
  • Майонез – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Гранатовые зерна – для украшения

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Рецепт приготовления:

  1. Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками.
  2. Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты.
  3. Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке.
  4. Выложить все ингредиенты слоями в формочку или формочки в виде сердца, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи.
  5. Украсить готовый салат гранатовыми зернами. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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