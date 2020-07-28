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Салат из авокадо и овощей: рецепт с видео от актрисы Людмилы Ардельян

Сегодня, 13:24

Готовим полезный салат из авокадо, помидоров, лука и горошка

Людмила Ардельян – актриса, звезда "Реальной мистики". В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" она поделилась рецептом легкого салата из авокадо, овощей и зеленого горошка. Это универсальное блюдо, которое можно подавать как закуску, основное блюдо или гарнир. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Салат из авокадо вегетарианский

Полезный салат с авокадо
Полезный салат с авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 4 помидора черри
  • 3 стебля зеленого лука
  • 1/2 шт. авокадо
  • 1 лук-шалот
  • 200 г зеленого горошка
  • 50 мл оливкового масла
  • Кинза
  • Специи – по вкусу
  • Гречневый багет – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Авокадо разрежьте пополам, удалите кожуру и косточку.
  2. Нарежьте помидоры черри, зеленый лук, лук-шалот и авокадо.
  3. Добавьте зеленый горошек и кинзу.
  4. Полейте салат оливковым маслом и добавьте специи по вкусу.

Как подавать салат

Подавайте блюдо вместе с гречневым багетом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо, помидоров и кукурузы. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как варить зеленый горошек.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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