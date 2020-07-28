Салат из авокадо и овощей: рецепт с видео от актрисы Людмилы Ардельян
Готовим полезный салат из авокадо, помидоров, лука и горошка
Людмила Ардельян – актриса, звезда "Реальной мистики". В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" она поделилась рецептом легкого салата из авокадо, овощей и зеленого горошка. Это универсальное блюдо, которое можно подавать как закуску, основное блюдо или гарнир. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Салат из авокадо вегетарианский
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 4 помидора черри
- 3 стебля зеленого лука
- 1/2 шт. авокадо
- 1 лук-шалот
- 200 г зеленого горошка
- 50 мл оливкового масла
- Кинза
- Специи – по вкусу
- Гречневый багет – для подачи
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Способ приготовления:
- Авокадо разрежьте пополам, удалите кожуру и косточку.
- Нарежьте помидоры черри, зеленый лук, лук-шалот и авокадо.
- Добавьте зеленый горошек и кинзу.
- Полейте салат оливковым маслом и добавьте специи по вкусу.
Как подавать салат
Подавайте блюдо вместе с гречневым багетом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо, помидоров и кукурузы. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как варить зеленый горошек.
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