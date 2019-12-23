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Салат из креветок и авокадо на Новый год

Рецепт новогоднего салата без майонеза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:53
Салат с креветками на Новый год
Салат с креветками на Новый год
Фото: Depositphotos

Салат с креветками и авокадо на Новый год понравится любителям ресторанной классики. Гармоничное сочетание ингредиентов не приглушает, а подчеркивает деликатный вкус креветок.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

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Салат из креветок и авокадо на Новый год

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 182 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г креветок (размороженных)
  • 1 авокадо
  • 6 перепелиных яиц
  • 1 огурец
  • Листья салата
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Очищенные креветки подрумяньте на хорошо разогретой сковороде с добавлением 1 ст. л. масла.
  2. Яйца отварите и очистите. Мякоть авокадо нарежьте небольшими кубиками, огурец — тонкими колечками.
  3. Выложите на блюдо листья салата, затем разложите ломтики огурца, кубики авокадо, половинки перепелиных яиц и поджаренные креветки.
  4. Полейте салат заправкой из лимонного сока, оставшегося оливкового масла, соли и перца.

Как сделать оригинальную заправку для салата

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана дижонской горчицы
  • 1/4 стакана жидкого меда
  • 1/4 стакана яблочного уксуса
  • 1/4 чашки оливкового масла
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/4 чайной ложки черного перца

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты в банке с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхнуть. Поставить в холодильник минимум на полчаса перед подачей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат из креветок от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом легкого салата из креветок и авокадо.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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