Салат из креветок и авокадо на Новый год
Рецепт новогоднего салата без майонеза
Салат с креветками и авокадо на Новый год понравится любителям ресторанной классики. Гармоничное сочетание ингредиентов не приглушает, а подчеркивает деликатный вкус креветок.
Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:
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Салат из креветок и авокадо на Новый год
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 182 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г креветок (размороженных)
- 1 авокадо
- 6 перепелиных яиц
- 1 огурец
- Листья салата
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- 1 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Очищенные креветки подрумяньте на хорошо разогретой сковороде с добавлением 1 ст. л. масла.
- Яйца отварите и очистите. Мякоть авокадо нарежьте небольшими кубиками, огурец — тонкими колечками.
- Выложите на блюдо листья салата, затем разложите ломтики огурца, кубики авокадо, половинки перепелиных яиц и поджаренные креветки.
- Полейте салат заправкой из лимонного сока, оставшегося оливкового масла, соли и перца.
Как сделать оригинальную заправку для салата
Ингредиенты:
- 1/4 стакана дижонской горчицы
- 1/4 стакана жидкого меда
- 1/4 стакана яблочного уксуса
- 1/4 чашки оливкового масла
- 1 чайная ложка соли
- 1/4 чайной ложки черного перца
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты в банке с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхнуть. Поставить в холодильник минимум на полчаса перед подачей.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат из креветок от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом легкого салата из креветок и авокадо.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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