Салат из креветок и авокадо на Новый год

Рецепт новогоднего салата без майонеза

Салат с креветками на Новый год Фото: Depositphotos

Салат с креветками и авокадо на Новый год понравится любителям ресторанной классики. Гармоничное сочетание ингредиентов не приглушает, а подчеркивает деликатный вкус креветок.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

Салат из креветок и авокадо на Новый год

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

182 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г креветок (размороженных)

1 авокадо

6 перепелиных яиц

1 огурец

Листья салата

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

1 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

Очищенные креветки подрумяньте на хорошо разогретой сковороде с добавлением 1 ст. л. масла. Яйца отварите и очистите. Мякоть авокадо нарежьте небольшими кубиками, огурец — тонкими колечками. Выложите на блюдо листья салата, затем разложите ломтики огурца, кубики авокадо, половинки перепелиных яиц и поджаренные креветки. Полейте салат заправкой из лимонного сока, оставшегося оливкового масла, соли и перца.

Как сделать оригинальную заправку для салата

Ингредиенты:

1/4 стакана дижонской горчицы

1/4 стакана жидкого меда

1/4 стакана яблочного уксуса

1/4 чашки оливкового масла

1 чайная ложка соли

1/4 чайной ложки черного перца

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты в банке с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхнуть. Поставить в холодильник минимум на полчаса перед подачей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат из креветок от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом легкого салата из креветок и авокадо.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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