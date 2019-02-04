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Салат из курицы с ананасами, кукурузой и сыром

Ананасы для салата лучше взять консервированные не кольцами, а кусочками: так вам не придется их резать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Салат из курицы с ананасами Фото: depositphotos.com
Салат из курицы с ананасами
Фото: depositphotos.com

Очень вкусный и простой в приготовлении салат из курицы и ананасов. Для его приготовления вам понадобятся самые доступные ингредиенты: куриное филе, консервированный ананас, яйца, кукуруза, тертый сыр и майонез.

Салат из курицы с ананасами

Ингредиенты:

  • Куриное филе (из грудки или бедрышек) – 500 г
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Консервированные ананасы – 1 банка
  • Яйца – 3 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Майонез
  • Соль
  • Специи

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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями. Остудить и нарезать.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кубиками или натереть на терке.
  3. Сыр натереть на терке. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой. Ананасы нарезать небольшими кусочками.
  4. Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом. 
  5. По желанию украсить салат кольцами ананаса, зернами кукурузы и зеленью. Остудить перед подачей.

Совет: Этот салат можно выложить в неглубокую салатницу слоями: куриное филе, кукуруза без жидкости, ананасы, вареные яйца и сыр. Каждый слой нужно смазать тонким слоем майонеза.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу по-гавайски с курицей и ананасами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом куриных медальонов с ананасами.

Смотрите видео, как приготовить салат из курицы с хурмой:

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Источник: Сегодня
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