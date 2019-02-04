Салат из курицы с ананасами, кукурузой и сыром
Ананасы для салата лучше взять консервированные не кольцами, а кусочками: так вам не придется их резать
Очень вкусный и простой в приготовлении салат из курицы и ананасов. Для его приготовления вам понадобятся самые доступные ингредиенты: куриное филе, консервированный ананас, яйца, кукуруза, тертый сыр и майонез.
Салат из курицы с ананасами
Ингредиенты:
- Куриное филе (из грудки или бедрышек) – 500 г
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Консервированные ананасы – 1 банка
- Яйца – 3 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Майонез
- Соль
- Специи
Рецепт приготовления:
- Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями. Остудить и нарезать.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кубиками или натереть на терке.
- Сыр натереть на терке. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой. Ананасы нарезать небольшими кусочками.
- Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
- По желанию украсить салат кольцами ананаса, зернами кукурузы и зеленью. Остудить перед подачей.
Совет: Этот салат можно выложить в неглубокую салатницу слоями: куриное филе, кукуруза без жидкости, ананасы, вареные яйца и сыр. Каждый слой нужно смазать тонким слоем майонеза.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу по-гавайски с курицей и ананасами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом куриных медальонов с ананасами.
Смотрите видео, как приготовить салат из курицы с хурмой:
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Источник: Сегодня