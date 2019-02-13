Салат из сельди с апельсином и кедровыми орешками
Рецепт оригинального салата от Даши Малаховой
Салат с сельдью – весьма привычный рецепт. Но сегодня предлагаем вам приготовить необычный салат: кроме селедки в нем будет еще апельсин и кедровые орешки! А если вы выложите его на тарелку в виде сердечка, то получите праздничное блюдо на День святого Валентина.
Салат из сельди с апельсинами и орешками
Ингредиенты:
- 1 филе слабосоленой сельди
- 1 апельсин
- Горсть кедровых орешков
- 1 свекла
- 1 ст. ложка горчицы в зернах
- Перья шнитт-лука
- Растительное масло
- Черный перец
Рецепт приготовления:
- Разобрать апельсин на дольки и удалить белые пленки. Разрезать каждый ломтик пополам.
- Отварную свеклу нарезать крупными кусочками.
- Слегка поджарьте кедровые орехи на сковороде.
- Сельдь нарежьте очень мелко.
- Добавьте нарезанный шнитт-лук.
- Перемешайте, добавьте масло, горчицу в зернах и молотый перец. В конце добавьте остывшие кедровые орешки.
- Положите на тарелку кулинарную форму в виде сердечка. Ее можно приготовить самостоятельно из фольги. Наполнить салатом, слегка утрамбовывая, затем снять.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Гранатовое сердце". Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить "Капрезе" с сердечками из моцареллы.
Смотрите видео, как оригинально подать классический салат "Мимоза":
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Источник: Сегодня