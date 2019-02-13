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Салат из сельди с апельсином и кедровыми орешками

Рецепт оригинального салата от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Салат из сельди, апельсина и свеклы
Салат из сельди, апельсина и свеклы
Фото: dashamalahova.com

Салат с сельдью – весьма привычный рецепт. Но сегодня предлагаем вам приготовить необычный салат: кроме селедки в нем будет еще апельсин и кедровые орешки! А если вы выложите его на тарелку в виде сердечка, то получите праздничное блюдо на День святого Валентина.

Салат из сельди с апельсинами и орешками

Ингредиенты:

  • 1 филе слабосоленой сельди
  • 1 апельсин
  • Горсть кедровых орешков
  • 1 свекла
  • 1 ст. ложка горчицы в зернах
  • Перья шнитт-лука
  • Растительное масло
  • Черный перец

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Рецепт приготовления:

  1. Разобрать апельсин на дольки и удалить белые пленки. Разрезать каждый ломтик пополам.
  2. Отварную свеклу нарезать крупными кусочками.
  3. Слегка поджарьте кедровые орехи на сковороде.
  4. Сельдь нарежьте очень мелко.
  5. Добавьте нарезанный шнитт-лук.
  6. Перемешайте, добавьте масло, горчицу в зернах и молотый перец. В конце добавьте остывшие кедровые орешки.
  7. Положите на тарелку кулинарную форму в виде сердечка. Ее можно приготовить самостоятельно из фольги. Наполнить салатом, слегка утрамбовывая, затем снять.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Гранатовое сердце". Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить "Капрезе" с сердечками из моцареллы.

Смотрите видео, как оригинально подать классический салат "Мимоза":

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Источник: Сегодня
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