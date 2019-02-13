Салат из сельди с апельсином и кедровыми орешками

Рецепт оригинального салата от Даши Малаховой

Салат из сельди, апельсина и свеклы Фото: dashamalahova.com

Салат с сельдью – весьма привычный рецепт. Но сегодня предлагаем вам приготовить необычный салат: кроме селедки в нем будет еще апельсин и кедровые орешки! А если вы выложите его на тарелку в виде сердечка, то получите праздничное блюдо на День святого Валентина.

Салат из сельди с апельсинами и орешками

Ингредиенты:

1 филе слабосоленой сельди

1 апельсин

Горсть кедровых орешков

1 свекла

1 ст. ложка горчицы в зернах

Перья шнитт-лука

Растительное масло

Черный перец

Рецепт приготовления:

Разобрать апельсин на дольки и удалить белые пленки. Разрезать каждый ломтик пополам. Отварную свеклу нарезать крупными кусочками. Слегка поджарьте кедровые орехи на сковороде. Сельдь нарежьте очень мелко. Добавьте нарезанный шнитт-лук. Перемешайте, добавьте масло, горчицу в зернах и молотый перец. В конце добавьте остывшие кедровые орешки. Положите на тарелку кулинарную форму в виде сердечка. Ее можно приготовить самостоятельно из фольги. Наполнить салатом, слегка утрамбовывая, затем снять.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Гранатовое сердце". Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить "Капрезе" с сердечками из моцареллы.

Смотрите видео, как оригинально подать классический салат "Мимоза":

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