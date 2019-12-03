Салат из запеченной тыквы с ветчиной: рецепт от Юлии Высоцкой
Готовим вкусный и сытный салат
Не знаете, что приготовить из тыквы, кроме супа и каши? Мы предлагаем сделать вкусный салат из запеченной тыквы с зеленью, ветчиной и сыром.
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Главное в этом блюде — запечь тыкву до золотисто-карамельного цвета. Вместо пармезана можно взять пошехонский или российский сыр, а ветчина подойдет любая. Семечки в идеале нужны тыквенные, но можно добавить и подсолнечные или кедровые орехи.
Салат из тыквы с пармской ветчиной и рукколой
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 658 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Тыква — 300 г
- Тонко нарезанная пармская ветчина — 200 г
- Руккола — 4 горсти
- Пармезан — 100 г
- Очищенные семена тыквы — 100 г
- Чеснок — 5 зубчиков
- Масло оливковое — 6 ст. л.
- Уксус бальзамический — 3 ст. л.
- Кориандр семена — 1/2 ч. л.
- Перец черный молотый — 1/4 ч. л.
- Соль морская — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
- Чеснок почистить и мелко нарезать.
- Семечки прожарить на сухой сковороде.
- Тыкву почистить и порезать на небольшие куски.
- Сыр крупно натереть.
- Смешать соль, перец, кориандр, чеснок, 1 ст. ложку бальзамического уксуса и 2 ст. ложки оливкового масла. Обвалять тыкву в этой смеси.
- Запекать кусочки тыквы в разогретой духовке 25-30 минут, до золотистого цвета.
- Оставшееся оливковое масло и бальзамический уксус смешать, добавить соль и перец.
Как подавать салат
Уложить рукколу на большое блюдо, полить половиной заправки, сверху выложить ветчину и кусочки запеченной тыквы, присыпать натертым сыром и поджаренными семечками. Легкими движениями встряхнуть салат. Полить оставшейся заправкой и подавать. Количество ингредиентов рассчитано на четыре порции.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить быстрые и полезные салаты из тыквы.
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