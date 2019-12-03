Салат из запеченной тыквы с ветчиной: рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим вкусный и сытный салат

Салат из тыквы с ветчиной Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить из тыквы, кроме супа и каши? Мы предлагаем сделать вкусный салат из запеченной тыквы с зеленью, ветчиной и сыром.

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Главное в этом блюде — запечь тыкву до золотисто-карамельного цвета. Вместо пармезана можно взять пошехонский или российский сыр, а ветчина подойдет любая. Семечки в идеале нужны тыквенные, но можно добавить и подсолнечные или кедровые орехи.

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Салат из тыквы с пармской ветчиной и рукколой

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

658 ккал на порцию

Ингредиенты:

Тыква — 300 г

Тонко нарезанная пармская ветчина — 200 г

Руккола — 4 горсти

Пармезан — 100 г

Очищенные семена тыквы — 100 г

Чеснок — 5 зубчиков

Масло оливковое — 6 ст. л.

Уксус бальзамический — 3 ст. л.

Кориандр семена — 1/2 ч. л.

Перец черный молотый — 1/4 ч. л.

Соль морская — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180 °С. Чеснок почистить и мелко нарезать. Семечки прожарить на сухой сковороде. Тыкву почистить и порезать на небольшие куски. Сыр крупно натереть. Смешать соль, перец, кориандр, чеснок, 1 ст. ложку бальзамического уксуса и 2 ст. ложки оливкового масла. Обвалять тыкву в этой смеси. Запекать кусочки тыквы в разогретой духовке 25-30 минут, до золотистого цвета. Оставшееся оливковое масло и бальзамический уксус смешать, добавить соль и перец.

Как подавать салат

Уложить рукколу на большое блюдо, полить половиной заправки, сверху выложить ветчину и кусочки запеченной тыквы, присыпать натертым сыром и поджаренными семечками. Легкими движениями встряхнуть салат. Полить оставшейся заправкой и подавать. Количество ингредиентов рассчитано на четыре порции.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить быстрые и полезные салаты из тыквы.

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