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Салат из запеченной тыквы с ветчиной: рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим вкусный и сытный салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Салат из тыквы с ветчиной
Салат из тыквы с ветчиной
Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить из тыквы, кроме супа и каши? Мы предлагаем сделать вкусный салат из запеченной тыквы с зеленью, ветчиной и сыром.

Смотрите видео, как приготовить салат из хурмы с курицей:

Главное в этом блюде — запечь тыкву до золотисто-карамельного цвета. Вместо пармезана можно взять пошехонский или российский сыр, а ветчина подойдет любая. Семечки в идеале нужны тыквенные, но можно добавить и подсолнечные или кедровые орехи.

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Салат из тыквы с пармской ветчиной и рукколой

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 658 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Тыква — 300 г
  • Тонко нарезанная пармская ветчина — 200 г
  • Руккола — 4 горсти
  • Пармезан — 100 г
  • Очищенные семена тыквы — 100 г
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Масло оливковое — 6 ст. л.
  • Уксус бальзамический — 3 ст. л.
  • Кориандр семена — 1/2 ч. л.
  • Перец черный молотый — 1/4 ч. л.
  • Соль морская — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
  2. Чеснок почистить и мелко нарезать.
  3. Семечки прожарить на сухой сковороде.
  4. Тыкву почистить и порезать на небольшие куски.
  5. Сыр крупно натереть.
  6. Смешать соль, перец, кориандр, чеснок, 1 ст. ложку бальзамического уксуса и 2 ст. ложки оливкового масла. Обвалять тыкву в этой смеси.
  7. Запекать кусочки тыквы в разогретой духовке 25-30 минут, до золотистого цвета.
  8. Оставшееся оливковое масло и бальзамический уксус смешать, добавить соль и перец.

Как подавать салат

Уложить рукколу на большое блюдо, полить половиной заправки, сверху выложить ветчину и кусочки запеченной тыквы, присыпать натертым сыром и поджаренными семечками. Легкими движениями встряхнуть салат. Полить оставшейся заправкой и подавать. Количество ингредиентов рассчитано на четыре порции.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить быстрые и полезные салаты из тыквы.

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Источник: Сегодня
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