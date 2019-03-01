Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами
Этот салат – один из символов весеннего праздника
Салат "Мимоза" – почти такое же популярное праздничное блюдо, как салаты "Оливье" и "Селедка под шубой". Свое название он получил благодаря верхнему слою, который по цвету и текстуре напоминает ветки мимозы.
Салат "Мимоза"
Ингредиенты:
- 370 г сардин в собственном соку
- 200 г моркови
- 4 яйца
- 1/4 репчатого или красного лука
- 250 г картофеля
- Несколько веточек укропа
- 1 упаковка майонеза
- Соль – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Морковь и картофель отварите в кожуре до готовности. Остудите и очистите.
- Яйца отварите вкрутую, дайте остыть и очистите от скорлупы.
- Слейте из рыбной консервы сок, рыбу выложите в салатник с невысокими бортиками и разомните вилкой. Удалите видимые косточки.
- Посыпьте сверху измельченным луком и смажьте майонезом.
- Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его следующим слоем. Немного посолите и смажьте майонезом.
- Сверху натрите морковь, посолите и тоже смажьте майонезом.
- Разделите яйца на белки и желтки. Натрите белки и на морковный слой.
- Измельчите укроп, оставив три веточки для украшения. Украсьте сала нарезанным укропом по кругу, а в центр положите веточки.
- Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.
Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle рассказывал, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.
Смотрите видео, как приготовить салат из мидий и кальмаров:
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Источник: Сегодня