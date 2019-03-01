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Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

Этот салат – один из символов весеннего праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:25
Салат "Мимоза"
Салат "Мимоза"
Фото: Depositphotos

Салат "Мимоза" – почти такое же популярное праздничное блюдо, как салаты "Оливье" и "Селедка под шубой". Свое название он получил благодаря верхнему слою, который по цвету и текстуре напоминает ветки мимозы.

Салат "Мимоза"

Ингредиенты:

  • 370 г  сардин в собственном соку 
  • 200 г моркови
  • 4 яйца
  • 1/4 репчатого или красного лука
  • 250 г картофеля
  • Несколько веточек укропа
  • 1 упаковка майонеза
  • Соль – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Морковь и картофель отварите в кожуре до готовности. Остудите и очистите. 
  2. Яйца отварите вкрутую, дайте остыть и очистите от скорлупы.
  3. Слейте из рыбной консервы сок, рыбу выложите в салатник с невысокими бортиками и разомните вилкой. Удалите видимые косточки.
  4. Посыпьте сверху измельченным луком и смажьте майонезом.
  5. Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его следующим слоем. Немного посолите и смажьте майонезом.
  6. Сверху натрите морковь, посолите и тоже смажьте майонезом.
  7. Разделите яйца на белки и желтки. Натрите белки и на морковный слой.
  8. Измельчите укроп, оставив три веточки для украшения. Украсьте сала нарезанным укропом по кругу, а в центр положите веточки.
  9. Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.

Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle рассказывал, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.

Смотрите видео, как приготовить салат из мидий и кальмаров:

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8 марта салат рецепт мимоза
Источник: Сегодня
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