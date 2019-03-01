Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

Этот салат – один из символов весеннего праздника

Салат "Мимоза" Фото: Depositphotos

Салат "Мимоза" – почти такое же популярное праздничное блюдо, как салаты "Оливье" и "Селедка под шубой". Свое название он получил благодаря верхнему слою, который по цвету и текстуре напоминает ветки мимозы.

Салат "Мимоза"

Ингредиенты:

370 г сардин в собственном соку

200 г моркови

4 яйца

1/4 репчатого или красного лука

250 г картофеля

Несколько веточек укропа

1 упаковка майонеза

Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Морковь и картофель отварите в кожуре до готовности. Остудите и очистите. Яйца отварите вкрутую, дайте остыть и очистите от скорлупы. Слейте из рыбной консервы сок, рыбу выложите в салатник с невысокими бортиками и разомните вилкой. Удалите видимые косточки. Посыпьте сверху измельченным луком и смажьте майонезом. Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его следующим слоем. Немного посолите и смажьте майонезом. Сверху натрите морковь, посолите и тоже смажьте майонезом. Разделите яйца на белки и желтки. Натрите белки и на морковный слой. Измельчите укроп, оставив три веточки для украшения. Украсьте сала нарезанным укропом по кругу, а в центр положите веточки. Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.

Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle рассказывал, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.

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