Салат "Мимоза": классический рецепт приготовления

Это блюдо – один из символов 8 марта

Классический салат "Мимоза" является почти таким же распространенным праздничным блюдом, как салат "Оливье". Свое название салат получил из-за верхнего слоя, который по ярко-желтому цвету и текстуре напоминает цветы мимозы.

Готовить его несложно, но весь процесс занимает не менее полутора часов, а кроме того, все слои должны как следует пропитаться, прежде чем салат можно будет подавать на стол. В идеале его нужно готовить вечером накануне праздника.

Классический рецепт салата "Мимоза"

Ингредиенты:

1 банка рыбных консервов в масле (лучше всего сайра или горбуша)

3 картофелины

3 моркови

3-4 яйца

1 луковица

майонез для заправки

зелень для украшения

Рецепт приготовления:

1. Отварите морковь, картофель и яйца. Лук мелко нарежьте. Готовые овощи полностью охладите, яйца, сваренные вкрутую, залейте холодной водой. Затем все очистите.

2. Отделите желтки от белков, раздельно натрите и то и другое на мелкой терке. Картофель и морковь тоже натрите. С консервов слейте жидкость, удалите косточки и разомните вилкой.

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3. Начинайте выкладывать салат слоями. Сначала рыбные консервы, которые будут "фундаментом", затем белки, морковь, лук, картофель. Между двумя слоями всегда идет слой майонеза. На картофель, который не покрывается майонезом, сверху осторожно высыпается тертый яичный желток, который надо распределить аккуратно, оставляя верхушку воздушной. Сверху салат можно украсить веточкой зелени.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова: