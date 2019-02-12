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Салат на День святого Валентина: рецепт с зеленью, сыром и свекольными сердечками

Этот романтический салат можно подать в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 15:38
Салат на День святого Валентина
Салат на День святого Валентина
Фото: Pinterest

День святого Валентина наступит совсем скоро. Если вы ищете идеи для романтического ужина, приготовьте вкусный салат со свекольными сердечками. Кстати, древние римляне использовали свеклу как афродизиак. 

Фету в салате вы можете заменить козьим сыром, а чтобы приготовить соус винегрет, воспользуйтесь нашим рецептом

Салат на День святого Валентина

Ингредиенты:

  • 4 столовые ложки нарезанных грецких орехов, поджаренных
  • 450 г готовой свеклы (отварной или запеченной)
  • 3 стакана рукколы или другой салатной зелени
  • 1/4 чашка фенхеля, нарезанного
  • Соус винегрет – для заправки
  • 1/4 чашка сыра фета, нарезанного кубиками или раскрошенного

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Рецепт приготовления:

  1. Готовую свеклу почистите и нарежьте тонкими пластинками. Вырежьте сердечки с помощью формочки для печенья.
  2. Соедините промытую рукколу (или салатный микс), фенхель и грецкие орехи.
  3. Смешайте с соусом винегрет (понадобится несколько столовых ложек).
  4. Переложите зелень на сервировочную тарелку, сверху равномерно распределите свеклу и фету.
  5. Подавайте салат с любовью!

Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Капрезе" на День святого Валентина

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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