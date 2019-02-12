Салат на День святого Валентина: рецепт с зеленью, сыром и свекольными сердечками
Этот романтический салат можно подать в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам
День святого Валентина наступит совсем скоро. Если вы ищете идеи для романтического ужина, приготовьте вкусный салат со свекольными сердечками. Кстати, древние римляне использовали свеклу как афродизиак.
Фету в салате вы можете заменить козьим сыром, а чтобы приготовить соус винегрет, воспользуйтесь нашим рецептом.
Салат на День святого Валентина
Ингредиенты:
- 4 столовые ложки нарезанных грецких орехов, поджаренных
- 450 г готовой свеклы (отварной или запеченной)
- 3 стакана рукколы или другой салатной зелени
- 1/4 чашка фенхеля, нарезанного
- Соус винегрет – для заправки
- 1/4 чашка сыра фета, нарезанного кубиками или раскрошенного
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Рецепт приготовления:
- Готовую свеклу почистите и нарежьте тонкими пластинками. Вырежьте сердечки с помощью формочки для печенья.
- Соедините промытую рукколу (или салатный микс), фенхель и грецкие орехи.
- Смешайте с соусом винегрет (понадобится несколько столовых ложек).
- Переложите зелень на сервировочную тарелку, сверху равномерно распределите свеклу и фету.
- Подавайте салат с любовью!
Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Капрезе" на День святого Валентина.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:
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Источник: Сегодня