Салат на Новый год из перепелиных яиц и печени трески

Простой, сытный и очень полезный салат

Салат из печени трески и яиц Фото: Depositphotos

Салат на Новый год из печени трески и яиц – простой, быстрый и удобный. А если у вас нет перепелиных яиц, то можно использовать куриные, разрезав их на четвертинки.

Смотрите видео, как сделать простой салат из пасты:

Салат из печени трески и яиц

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

360 ккал на 100 г

Ингредиенты:

125 г печени трески (1 небольшая баночка)

8 шт. перепелиных яиц (4 куриных яйца)

Свежемолотый перец

Пара стрелок зеленого лука

Способ приготовления:

Печень трески извлечь из масла. Перепелиные яйца отварить, облить холодной водой и очистить. Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать. В две порционные салатницы выложить разрезанные пополам яйца и разломанную вилкой печень трески. Посыпать зеленым луком.

Полезный совет

Этот салат можно не солить, поскольку печень достаточно острая и соленая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салаты на Новый год 2020 без майонеза. "Сегодня" также писали, как сделать салат "Гранатовый браслет" на Новый год.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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