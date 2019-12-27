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Салат на Новый год из перепелиных яиц и печени трески

Простой, сытный и очень полезный салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Салат из печени трески и яиц
Салат из печени трески и яиц
Фото: Depositphotos

Салат на Новый год из печени трески и яиц – простой, быстрый и удобный. А если у вас нет перепелиных яиц, то можно использовать куриные, разрезав их на четвертинки.

Смотрите видео, как сделать простой салат из пасты:

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Салат из печени трески и яиц

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 360 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 125 г печени трески (1 небольшая баночка)
  • 8 шт. перепелиных яиц (4 куриных яйца)
  • Свежемолотый перец
  • Пара стрелок зеленого лука

Способ приготовления:

  1. Печень трески извлечь из масла.
  2. Перепелиные яйца отварить, облить холодной водой и очистить.
  3. Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать.
  4. В две порционные салатницы выложить разрезанные пополам яйца и разломанную вилкой печень трески. Посыпать зеленым луком.

Полезный совет

Этот салат можно не солить, поскольку печень достаточно острая и соленая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салаты на Новый год 2020 без майонеза. "Сегодня" также писали, как сделать салат "Гранатовый браслет" на Новый год.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: domashniy.ru
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