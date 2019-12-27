Салат на Новый год из перепелиных яиц и печени трески
Простой, сытный и очень полезный салат
Салат на Новый год из печени трески и яиц – простой, быстрый и удобный. А если у вас нет перепелиных яиц, то можно использовать куриные, разрезав их на четвертинки.
Смотрите видео, как сделать простой салат из пасты:
Салат из печени трески и яиц
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 360 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 125 г печени трески (1 небольшая баночка)
- 8 шт. перепелиных яиц (4 куриных яйца)
- Свежемолотый перец
- Пара стрелок зеленого лука
Способ приготовления:
- Печень трески извлечь из масла.
- Перепелиные яйца отварить, облить холодной водой и очистить.
- Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать.
- В две порционные салатницы выложить разрезанные пополам яйца и разломанную вилкой печень трески. Посыпать зеленым луком.
Полезный совет
Этот салат можно не солить, поскольку печень достаточно острая и соленая.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салаты на Новый год 2020 без майонеза. "Сегодня" также писали, как сделать салат "Гранатовый браслет" на Новый год.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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Источник: domashniy.ru