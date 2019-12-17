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Салат на Новый год: рецепт с фасолью, ветчиной и сырными чипсами

Сытный и вкусный новогодний салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:12
Салат с фасолью на Новый год
Салат с фасолью на Новый год
Фото: Depositphotos

Салат с фасолью, грибами и ветчиной с домашним майонезом – отличное блюдо на Новый год 2020. Он вкусный, сытный и простой в приготовлении, а сырные чипсы придают ему праздничный вид.

Смотрите видео, как оригинально подать традиционные новогодние салаты:

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Салат с фасолью и ветчиной

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 273 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Фасоль красная – 1 стакан
  • Вареная колбаса или ветчина – 100 г
  • Шампиньоны – 200 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сыр твердый для чипсов

Для домашнего майонеза:

  • Перепелиные яйца – 3 шт
  • Растительное масло – 150 мл
  • Горчица – 0,3-0,5 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – 0,3-0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Отварить фасоль по инструкции на упаковке, остудите.
  2. Шампиньоны разрезать на две половины, а затем тонкими слайсами. Обжарить грибы на небольшом количестве масла. К грибам добавить нарезанный полукольцами репчатый лук. Обжарить все до золотистого цвета. Остудить.
  3. Ветчину нарезать соломкой.
  4. Для приготовления майонеза положить все ингредиенты в стакан для блендера и взбить, поднимая насадку вверх-вниз. Как только смесь загустеет, прекращаем взбивать.
  5. На дно стакана или салатника положить фасоль, добавить сверху несколько чайних ложок майонеза. Далее слой из ветчины – майонез – и грибы с луком.

Как сделать сырные чипсы

Для сырных чипсов: натереть твердый сыр на мелкой терке и обжарить на сухой сковороде до состояния чипсов. Украсить салат чипсами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить витаминный салат из квашеной капусты клюквой. "Сегодня" также делились рецептами постных салатов из свеклы.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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