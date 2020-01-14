Салат с ананасом, овощами, яйцами и йогуртовой заправкой
Вкусный и полезный салат без майонеза
Хотите приготовить вкусный салат с ананасами, но не желаете добавлять в него курицу? Наш оригинальный рецепт поможет вам в этом вопросе.
Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:
Такой салат готовится с добавлением свежих овощей, вареных яиц и пряной йогуртовой заправкой, поэтому подойдет вегетарианцам.
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Салат из ананасов без курицы
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 135 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г ананаса
- 4-5 вареных яиц
- 1 небольшая красная луковица
- Небольшой пучок кинзы или петрушки
- 1 салатный огурец
- 1 чили
Для заправки:
- 200 мл густого йогурта
- 1 ч.л. карри
- Соль и перец по вкусу
- 1-2 ст.л оливкового масла
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты для заправки.
- Ананас и огурец нарезать кубиком.
- Яйца очистить и разрезать на четвертинки.
- Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать.
- Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.
Полезный совет
Йогурт в рецепте можно заменить не слишком жирной сметаной.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с курицей и ананасами. "Сегодня" также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.
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Источник: Сегодня