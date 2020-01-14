Салат с ананасом, овощами, яйцами и йогуртовой заправкой

Вкусный и полезный салат без майонеза

Салат с ананасами, яйцами и овощами Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный салат с ананасами, но не желаете добавлять в него курицу? Наш оригинальный рецепт поможет вам в этом вопросе.

Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:

Такой салат готовится с добавлением свежих овощей, вареных яиц и пряной йогуртовой заправкой, поэтому подойдет вегетарианцам.

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Салат из ананасов без курицы

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

135 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г ананаса

4-5 вареных яиц

1 небольшая красная луковица

Небольшой пучок кинзы или петрушки

1 салатный огурец

1 чили

Для заправки:

200 мл густого йогурта

1 ч.л. карри

Соль и перец по вкусу

1-2 ст.л оливкового масла

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для заправки. Ананас и огурец нарезать кубиком. Яйца очистить и разрезать на четвертинки. Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать. Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.

Полезный совет

Йогурт в рецепте можно заменить не слишком жирной сметаной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с курицей и ананасами. "Сегодня" также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.

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