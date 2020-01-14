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Салат с ананасом, овощами, яйцами и йогуртовой заправкой

Вкусный и полезный салат без майонеза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Салат с ананасами, яйцами и овощами
Салат с ананасами, яйцами и овощами
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный салат с ананасами, но не желаете добавлять в него курицу? Наш оригинальный рецепт поможет вам в этом вопросе.

Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:

Такой салат готовится с добавлением свежих овощей, вареных яиц и пряной йогуртовой заправкой, поэтому подойдет вегетарианцам.

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Салат из ананасов без курицы

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 135 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г ананаса
  • 4-5 вареных яиц
  • 1 небольшая красная луковица
  • Небольшой пучок кинзы или петрушки
  • 1 салатный огурец
  • 1 чили

Для заправки:

  • 200 мл густого йогурта
  • 1 ч.л. карри
  • Соль и перец по вкусу
  • 1-2 ст.л оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты для заправки.
  2. Ананас и огурец нарезать кубиком.
  3. Яйца очистить и разрезать на четвертинки.
  4. Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать.
  5. Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.

Полезный совет

Йогурт в рецепте можно заменить не слишком жирной сметаной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с курицей и ананасами. "Сегодня" также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.

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Источник: Сегодня
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