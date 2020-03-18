Салат с креветками, мандаринами и фетой: рецепт дня
Необычный салат с морепродуктами
Цитрусовые богаты витамином С, а это лучший защитник от простуд. Во-вторых, они своим вкусом, видом и ароматом наравне со сладостями поднимают настроение.
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Мы предлагаем сделать вкусный и необычный салат с мандаринами, креветками, фетой и кедровыми орешками. Он непременно станет одним из ваших любимых.
Салат с креветками и мандаринами
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 43 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Микс салатов – 50 г
- Креветки коктейльные – 30 г
- Кедровый орех – 20 г
- Мандарин – 1 шт.
- Фета – 30 г
- Оливковое масло – 20 г
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Салат порвать руками, выложить на тарелку, сверху на него – креветки, нарезанную кубиками фету и очищенные от мембран дольки мандарина.
- Заправить лимонным соком, специями и оливковым маслом.
- Сверху посыпать орешками.
Полезный совет
Фету в рецепте можно заменить козьим, сливочным или адыгейским сыром.
Смотрите видео, как сделать слоеный салат с креветками:
Напомним, ранее мы делились рецептом куриных грудок с мандаринами, черносливом и орехами. "Сегодня" также писали, как сделать мандариновый чизкейк.
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Источник: Сегодня