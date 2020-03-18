Салат с креветками, мандаринами и фетой: рецепт дня

Необычный салат с морепродуктами

Цитрусовые богаты витамином С, а это лучший защитник от простуд. Во-вторых, они своим вкусом, видом и ароматом наравне со сладостями поднимают настроение.

Мы предлагаем сделать вкусный и необычный салат с мандаринами, креветками, фетой и кедровыми орешками. Он непременно станет одним из ваших любимых.

Салат с креветками и мандаринами

Салат с креветками и мандаринами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

43 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Микс салатов – 50 г

Креветки коктейльные – 30 г

Кедровый орех – 20 г

Мандарин – 1 шт.

Фета – 30 г

Оливковое масло – 20 г

Сок лимона – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Салат порвать руками, выложить на тарелку, сверху на него – креветки, нарезанную кубиками фету и очищенные от мембран дольки мандарина. Заправить лимонным соком, специями и оливковым маслом. Сверху посыпать орешками.

Полезный совет

Фету в рецепте можно заменить козьим, сливочным или адыгейским сыром.

Смотрите видео, как сделать слоеный салат с креветками:

Напомним, ранее мы делились рецептом куриных грудок с мандаринами, черносливом и орехами. "Сегодня" также писали, как сделать мандариновый чизкейк.

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