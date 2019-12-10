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Салат с курицей и свежими огурцами: простой рецепт от Джейми Оливера

Легкий, вкусный и полезный салат от "Голого повара"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Салат с курицей и огурцом
Салат с курицей и огурцом
Фото: Depositphotos

"Свежая, ореховая, слегка пряная заправка домашнего приготовления преображает этот простой куриный салат", – говорит Джейми Оливер, известный британский шеф-повар.

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:

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Салат с курицей и огурцами

Время приготовления:

  • 1 час + время на охлаждение

Калорийность:

  • 553 ккал на порцию

Ингредиенты:

Для курицы:

  • 1,3 кг курицы хорошего качества
  • Несколько горошин черного перца
  • Несколько лавровых листьев
  • 2 чайные ложки молотых семян кумина
  • 1 горсть миндаля

Для заправки:

  • 2 столовые ложки обезжиренного натурального йогурта
  • 3 столовых ложки нежирного майонеза, приготовленного из яиц свободного выгула
  • 2 лимона, сок и цедра
  • 1 огурец, очищенный и нарезанный кубиками
  • 1 маленькая связка свежего базилика, листья порвать руками

Для подачи:

  • 4 большие горсти салатного микса

Способ приготовления:

  1. Поместите курицу в большую кастрюлю, залейте водой, добавьте перец и лавровый лист и доведите до слабого кипения. Варите около 40 минут. Если можете, оставьте курицу остывать в жидкости.
  2. Выньте курицу, снимите кожуру и измельчите мясо. Подсушите кумин и миндаль на горячей сковороде и дайте им остыть.
  3. Для приготовления заправки смешайте в большой миске йогурт, майонез и цедру лимона и сок. Добавьте курицу, огурец, кумин и миндаль вместе с порванным базиликом.
  4. Хорошо перемешайте и подавайте на подушке из салатного микса.

Полезный совет

Миндаль в рецепте можно заменить грецкими орехами или фундуком. А вместо огурцов взять кисло-сладкие яблоки.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить салат с грушей и гранатом.

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Источник: Сегодня
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