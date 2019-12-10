Салат с курицей и свежими огурцами: простой рецепт от Джейми Оливера

Легкий, вкусный и полезный салат от "Голого повара"

Салат с курицей и огурцом Фото: Depositphotos

"Свежая, ореховая, слегка пряная заправка домашнего приготовления преображает этот простой куриный салат", – говорит Джейми Оливер, известный британский шеф-повар.

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:

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Салат с курицей и огурцами

Время приготовления:

1 час + время на охлаждение

Калорийность:

553 ккал на порцию

Ингредиенты:

Для курицы:

1,3 кг курицы хорошего качества

Несколько горошин черного перца

Несколько лавровых листьев

2 чайные ложки молотых семян кумина

1 горсть миндаля

Для заправки:

2 столовые ложки обезжиренного натурального йогурта

3 столовых ложки нежирного майонеза, приготовленного из яиц свободного выгула

2 лимона, сок и цедра

1 огурец, очищенный и нарезанный кубиками

1 маленькая связка свежего базилика, листья порвать руками

Для подачи:

4 большие горсти салатного микса

Способ приготовления:

Поместите курицу в большую кастрюлю, залейте водой, добавьте перец и лавровый лист и доведите до слабого кипения. Варите около 40 минут. Если можете, оставьте курицу остывать в жидкости. Выньте курицу, снимите кожуру и измельчите мясо. Подсушите кумин и миндаль на горячей сковороде и дайте им остыть. Для приготовления заправки смешайте в большой миске йогурт, майонез и цедру лимона и сок. Добавьте курицу, огурец, кумин и миндаль вместе с порванным базиликом. Хорошо перемешайте и подавайте на подушке из салатного микса.

Полезный совет

Миндаль в рецепте можно заменить грецкими орехами или фундуком. А вместо огурцов взять кисло-сладкие яблоки.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить салат с грушей и гранатом.

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