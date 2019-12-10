Салат с курицей и свежими огурцами: простой рецепт от Джейми Оливера
Легкий, вкусный и полезный салат от "Голого повара"
"Свежая, ореховая, слегка пряная заправка домашнего приготовления преображает этот простой куриный салат", – говорит Джейми Оливер, известный британский шеф-повар.
Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:
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Салат с курицей и огурцами
Время приготовления:
- 1 час + время на охлаждение
Калорийность:
- 553 ккал на порцию
Ингредиенты:
Для курицы:
- 1,3 кг курицы хорошего качества
- Несколько горошин черного перца
- Несколько лавровых листьев
- 2 чайные ложки молотых семян кумина
- 1 горсть миндаля
Для заправки:
- 2 столовые ложки обезжиренного натурального йогурта
- 3 столовых ложки нежирного майонеза, приготовленного из яиц свободного выгула
- 2 лимона, сок и цедра
- 1 огурец, очищенный и нарезанный кубиками
- 1 маленькая связка свежего базилика, листья порвать руками
Для подачи:
- 4 большие горсти салатного микса
Способ приготовления:
- Поместите курицу в большую кастрюлю, залейте водой, добавьте перец и лавровый лист и доведите до слабого кипения. Варите около 40 минут. Если можете, оставьте курицу остывать в жидкости.
- Выньте курицу, снимите кожуру и измельчите мясо. Подсушите кумин и миндаль на горячей сковороде и дайте им остыть.
- Для приготовления заправки смешайте в большой миске йогурт, майонез и цедру лимона и сок. Добавьте курицу, огурец, кумин и миндаль вместе с порванным базиликом.
- Хорошо перемешайте и подавайте на подушке из салатного микса.
Полезный совет
Миндаль в рецепте можно заменить грецкими орехами или фундуком. А вместо огурцов взять кисло-сладкие яблоки.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить салат с грушей и гранатом.
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Источник: Сегодня