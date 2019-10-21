Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками: рецепт дня
Рецепт вкусного салата с майонезной заправкой
Хотите приготовить вкусный салат с пекинской капустой? Мы рекомендуем простой рецепт с крабовыми палочками, консервированной кукурузой, зеленью и майонезом.
Смотрите видео, как приготовить закуску с крабовыми палочками:
Пекинская капуста – самая сочная и нежная. Она богата витамином С, который борется с болезнетворными микробами и вирусами. Именно поэтому пекинка особенно полезна в межсезонье.
Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 142 ккал
Ингредиенты:
- 500 г пекинской капусты
- 200 г крабовых палочек
- 1 свежий огурец
- 1/2 болгарского перца
- 3 вареных куриных яйца
- 1/2 банки кукурузы
- 1/2 пучка укропа или петрушки
Для заправки:
- 2 ст. л. майонеза
- 2 ст. л. сметаны
- 1 зубчик чеснока
- Черный молотый перец
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту мелко нашинковать.
- Сладкий перец и огурец произвольно нарезать.
- Крабовые палочки при необходимости разморозить и измельчить.
- Заранее отваренные яйца остудить, очистить и мелко нарезать.
- Смешать пекинскую капусту, яйца, овощи и крабовые палочки в салатнике, добавить кукурузу из банки.
- Мелко порубить зелень и добавить в салат. Все перемешать.
- Для заправки салата из пекинской капусты с крабовыми палочками смешать сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок и черный молотый перец.
- Заправить салат перед подачей. По желанию украсить листиками петрушки.
Как выбрать качественные крабовые палочки
- На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;
- Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;
- Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;
- Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. "Сегодня" также делились рецептом салата из крабовых палочек и кальмаров.
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