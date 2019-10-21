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Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками: рецепт дня

Рецепт вкусного салата с майонезной заправкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Салат с пекинской капустой и кукурузой
Салат с пекинской капустой и кукурузой
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный салат с пекинской капустой? Мы рекомендуем простой рецепт с крабовыми палочками, консервированной кукурузой, зеленью и майонезом.

Смотрите видео, как приготовить закуску с крабовыми палочками:

Пекинская капуста – самая сочная и нежная. Она богата витамином С, который борется с болезнетворными микробами и вирусами. Именно поэтому пекинка особенно полезна в межсезонье.

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 142 ккал

Ингредиенты:

  • 500 г пекинской капусты
  • 200 г крабовых палочек
  • 1 свежий огурец
  • 1/2 болгарского перца
  • 3 вареных куриных яйца
  • 1/2 банки кукурузы
  • 1/2 пучка укропа или петрушки

Для заправки:

  • 2 ст. л. майонеза
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1 зубчик чеснока
  • Черный молотый перец

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту мелко нашинковать.
  2. Сладкий перец и огурец произвольно нарезать.
  3. Крабовые палочки при необходимости разморозить и измельчить.
  4. Заранее отваренные яйца остудить, очистить и мелко нарезать.
  5. Смешать пекинскую капусту, яйца, овощи и крабовые палочки в салатнике, добавить кукурузу из банки.
  6. Мелко порубить зелень и добавить в салат. Все перемешать.
  7. Для заправки салата из пекинской капусты с крабовыми палочками смешать сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок и черный молотый перец.
  8. Заправить салат перед подачей. По желанию украсить листиками петрушки.

Как выбрать качественные крабовые палочки

  • На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;
  • Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;
  • Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;
  • Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. "Сегодня" также делились рецептом салата из крабовых палочек и кальмаров.

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Источник: Сегодня
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