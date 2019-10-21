Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками: рецепт дня

Рецепт вкусного салата с майонезной заправкой

Салат с пекинской капустой и кукурузой Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный салат с пекинской капустой? Мы рекомендуем простой рецепт с крабовыми палочками, консервированной кукурузой, зеленью и майонезом.

Смотрите видео, как приготовить закуску с крабовыми палочками:

Пекинская капуста – самая сочная и нежная. Она богата витамином С, который борется с болезнетворными микробами и вирусами. Именно поэтому пекинка особенно полезна в межсезонье.

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

142 ккал

Ингредиенты:

500 г пекинской капусты

200 г крабовых палочек

1 свежий огурец

1/2 болгарского перца

3 вареных куриных яйца

1/2 банки кукурузы

1/2 пучка укропа или петрушки

Для заправки:

2 ст. л. майонеза

2 ст. л. сметаны

1 зубчик чеснока

Черный молотый перец

Способ приготовления:

Пекинскую капусту мелко нашинковать. Сладкий перец и огурец произвольно нарезать. Крабовые палочки при необходимости разморозить и измельчить. Заранее отваренные яйца остудить, очистить и мелко нарезать. Смешать пекинскую капусту, яйца, овощи и крабовые палочки в салатнике, добавить кукурузу из банки. Мелко порубить зелень и добавить в салат. Все перемешать. Для заправки салата из пекинской капусты с крабовыми палочками смешать сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок и черный молотый перец. Заправить салат перед подачей. По желанию украсить листиками петрушки.

Как выбрать качественные крабовые палочки

На упаковке обязательно должна быть напечатана подробная информация о производителе, составе, месте и дате изготовления, сроке годности и условиях хранения;

Если в составе на первом месте значится сурими или рыбное филе, значит, рыба в нем составляет большую часть объема;

Хорошие крабовые палочки аккуратные и ровные, сочные и упругие. Окрашены они могут быть только с одной стороны, цвет – от светло-розового до ярко-красного. Основная часть палочки – белая;

Охлажденные крабовые палочки должны находиться в холодильных витринах, замороженные – в холодильных шкафах.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. "Сегодня" также делились рецептом салата из крабовых палочек и кальмаров.

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