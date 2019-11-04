Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Салат с тыквой, зеленью и фетой: рецепт дня

Рецепт вкусного и полезного осеннего салата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Салат с жареной тыквой
Салат с жареной тыквой
Фото: Depositphotos

Сезон тыквы продолжается! В этом оранжевом овоще содержатся витамины А, Е, P; большое количество минералов – магний, селен, цинк, хром. Тыква богата каротиноидами, которые защищают нас от вредного влияния загрязненного воздуха.

Смотрите видео, как приготовить салат с хурмой и курицей:

Сегодня готовим простой осенний салат из тыквы, салатного микса, феты и тыквенных семечек.

Читайте также:
Как правильно жарить тыквенные семечки: пошаговая инструкция

Салат с тыквой и фетой: рецепт

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 103 ккал на 100 г

Ингредиенты:⠀

  • 200 г мякоти тыквы
  • 150 г микса салатов
  • 100 г сыра фета
  • 1-2 ч. л. тыквенных семечек
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Салатные листья помойте и обсушите.
  2. Тыкву помойте, очистите от кожуры и порежьте небольшими кубиками размером 1-2 сантиметра.
  3. Обжарьте тыкву на сковородке с подсолнечным маслом около 1-2 минут. Тыква должна оставаться хрустящей внутри.
  4. В салатнике смешайте зелень, фету и тыкву. Добавьте семена тыквы, соль и перец по вкусу.
  5. Заправьте салат подсолнечным маслом и подавайте.

Чем полезны тыквенные семечки

  • Тыквенные семечки богаты витаминами А и Е, которые отвечают за молодость кожи, здоровье ногтей и волос. Если у вас шелушится кожа, волосы тусклые и ломкие – включите в свой рацион тыквенные семечки.
  • Семена тыквы являются одним из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот, которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и оказывают противовоспалительное действие.
  • Тыквенные семечки обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить картофельный салат с беконом и оливками. "Сегодня" также делились рецептом полезного салата с грейпфрутом, кешью и сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь тыквенный пирог на кефире Как приготовить осенний салат с хурмой и лососем Рецепт суфле с апельсиновой цедрой от Юлии Высоцкой Печеная тыква: польза и вред для здоровья
тыква салат семечки рецепт как приготовить фета
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Лепешки с морковью и луком: необычно вкусный рецепт
Лепешки с морковью и луком: необычно вкусный рецепт
Настя Каменских призналась в жестоком избиении
Настя Каменских призналась в жестоком избиении
Новое платье Тины Кароль лишило поклонников дара речи
Новое платье Тины Кароль лишило поклонников дара речи

Популярные статьи

Сегодня, 10:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

Сегодня, 09:04Fun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:50Техно

Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

Вчера, 08:23Fun

3 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:10Психология

Гороскоп на неделю 3-9 ноября: все знаки зодиака

2 ноябряEvents

Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать

2 ноябряFun

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 ноябряFood

Как испечь тыквенный пирог на кефире

2 ноябряТехно

Apple отправила владельцев iPhone в "каменный век"

1 ноябряWellness

Ученые нашли дешевую альтернативу спортивному питанию

1 ноябряFood

Печеная тыква: польза и вред для здоровья

1 ноябряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

1 ноябряШоу-бизнес

"Я впервые такое пережил": DZIDZIO попал в неприятную ситуацию на борту самолета

1 ноябряEvents

Выходные дни и праздники в ноябре 2019 года в Украине

1 ноябряШоу-бизнес

Роман Грищук стал отцом: первое фото из роддома

1 ноябряFun

Порода собак резко подорожала из-за заявления Дональда Трампа

Новости партнеров

Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Картошка по-деревенски: сочная внутри и хрустящая снаружи
Картошка по-деревенски: сочная внутри и хрустящая снаружи
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Минутная вкуснота из картошки для ленивых гурманов
Минутная вкуснота из картошки для ленивых гурманов
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Признание мужа покойной актрисы довело до слез миллионы людей
Признание мужа покойной актрисы довело до слез миллионы людей