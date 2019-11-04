Салат с тыквой, зеленью и фетой: рецепт дня
Рецепт вкусного и полезного осеннего салата
Сезон тыквы продолжается! В этом оранжевом овоще содержатся витамины А, Е, P; большое количество минералов – магний, селен, цинк, хром. Тыква богата каротиноидами, которые защищают нас от вредного влияния загрязненного воздуха.
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Сегодня готовим простой осенний салат из тыквы, салатного микса, феты и тыквенных семечек.
Салат с тыквой и фетой: рецепт
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 103 ккал на 100 г
Ингредиенты:⠀
- 200 г мякоти тыквы
- 150 г микса салатов
- 100 г сыра фета
- 1-2 ч. л. тыквенных семечек
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Салатные листья помойте и обсушите.
- Тыкву помойте, очистите от кожуры и порежьте небольшими кубиками размером 1-2 сантиметра.
- Обжарьте тыкву на сковородке с подсолнечным маслом около 1-2 минут. Тыква должна оставаться хрустящей внутри.
- В салатнике смешайте зелень, фету и тыкву. Добавьте семена тыквы, соль и перец по вкусу.
- Заправьте салат подсолнечным маслом и подавайте.
Чем полезны тыквенные семечки
- Тыквенные семечки богаты витаминами А и Е, которые отвечают за молодость кожи, здоровье ногтей и волос. Если у вас шелушится кожа, волосы тусклые и ломкие – включите в свой рацион тыквенные семечки.
- Семена тыквы являются одним из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот, которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и оказывают противовоспалительное действие.
- Тыквенные семечки обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами.
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Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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