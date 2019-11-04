Салат с тыквой, зеленью и фетой: рецепт дня

Рецепт вкусного и полезного осеннего салата

Салат с жареной тыквой Фото: Depositphotos

Сезон тыквы продолжается! В этом оранжевом овоще содержатся витамины А, Е, P; большое количество минералов – магний, селен, цинк, хром. Тыква богата каротиноидами, которые защищают нас от вредного влияния загрязненного воздуха.

Смотрите видео, как приготовить салат с хурмой и курицей:

Сегодня готовим простой осенний салат из тыквы, салатного микса, феты и тыквенных семечек.

Салат с тыквой и фетой: рецепт

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

103 ккал на 100 г

Ингредиенты:⠀

200 г мякоти тыквы

150 г микса салатов

100 г сыра фета

1-2 ч. л. тыквенных семечек

2 ст. л. растительного масла

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Салатные листья помойте и обсушите. Тыкву помойте, очистите от кожуры и порежьте небольшими кубиками размером 1-2 сантиметра. Обжарьте тыкву на сковородке с подсолнечным маслом около 1-2 минут. Тыква должна оставаться хрустящей внутри. В салатнике смешайте зелень, фету и тыкву. Добавьте семена тыквы, соль и перец по вкусу. Заправьте салат подсолнечным маслом и подавайте.

Чем полезны тыквенные семечки

Тыквенные семечки богаты витаминами А и Е, которые отвечают за молодость кожи, здоровье ногтей и волос. Если у вас шелушится кожа, волосы тусклые и ломкие – включите в свой рацион тыквенные семечки.

Семена тыквы являются одним из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот, которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и оказывают противовоспалительное действие.

Тыквенные семечки обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить картофельный салат с беконом и оливками. "Сегодня" также делились рецептом полезного салата с грейпфрутом, кешью и сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.