Салат с жареным на гриле арбузом от Дмитрия Горовенко

Оригинальный летний салат по рецепту судьи кулинарного шоу

Дмитрий Горовенко поделился рецептом салата Фото: пресс-служба

Судья шоу "МастерШеф" на канале СТБ Дмитрий Горовенко поделился рецептом оригинального салата с жареным на гриле арбузом. Это блюдо достаточно простое в приготовлении, и отлично подойдет для летнего барбекю.

Салат из арбуза с фетой и рукколой

Ингредиенты:

Небольшой арбуз

Руккола – 1 пучок

Устричный соус – 30 г

Растительное масло – 70 г

Бальзамический крем

Оливковое масло

Цедра лимона

Мягкий сыр (фета, молодой овечий сыр или другой вид мягкого сыра) – 50 г

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Рецепт приготовления:

Из арбуза вырезать сердцевину, нарезать дисками высотой примерно 1,5-2 сантиметра. Косточки из мякоти следует удалить. Устричный соус смешать с растительным маслом, и смазать этим соусом арбузную мякоть. Арбуз выложить на мангал или на гриль-сковородку, если готовить этот салат в домашних условиях. Обычная сковородка тоже подойдет. Для соуса смешать бальзамический соус с оливковым маслом в пропорции 1:1 и добавить лимонную цедру. Сыр покрошить. На первый диск арбуза посыпать немного сыра, выложить листья рукколы, полить бальзамической заправкой и сверху прикрыть еще одним слоем арбуза. Еще раз полить бальзамическим соусом. Можно украсить мятой перед подачей.

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