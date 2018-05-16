Салат в итальянском стиле: рецепт с помидорами черри, моцареллой и рукколой
Быстрый салат с эффектной подачей
Помидоры черри, руккола, кедровые орехи и томаты – идеальное летнее сочетание. Салат заправляется домашним соусом песто, разбавленным оливковым маслом.
Итальянский салат из помидоров черри
Ингредиенты:
- 100 г помидоров черри
- 100 г мини-моцареллы
- пучок рукколы
- горсть поджаренных кедровых орехов
- 1 ст.л. соуса песто
- 1-2 ст.л. оливкового масла
- несколько листиков базилика
Рецепт приготовления:
- Рукколу замочите на полчаса в холодной воде, чтобы убрать лишнюю горечь и нитраты. Обсушить и порвать руками в миску, удалив стебли.
- Добавить шарики моцареллы и промытые помидоры черри. Томаты можно по желанию разрезать пополам.
- Заправить салат соусом песто, разбавленным оливковым маслом. Посыпать кедровыми орешками и украсить листиками базилика.
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Источник: "Сегодня"