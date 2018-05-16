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Салат в итальянском стиле: рецепт с помидорами черри, моцареллой и рукколой

Быстрый салат с эффектной подачей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:07
Салат из рукколы с песто Фото: pixabay.com
Салат из рукколы с песто Фото: pixabay.com

Помидоры черри, руккола, кедровые орехи и томаты – идеальное летнее сочетание. Салат заправляется домашним соусом песто, разбавленным оливковым маслом.

Итальянский салат из помидоров черри

Ингредиенты:

  • 100 г помидоров черри
  • 100 г мини-моцареллы
  • пучок рукколы
  • горсть поджаренных кедровых орехов
  • 1 ст.л. соуса песто
  • 1-2 ст.л. оливкового масла
  • несколько листиков базилика
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Рецепт приготовления:

  1. Рукколу замочите на полчаса в холодной воде, чтобы убрать лишнюю горечь и нитраты. Обсушить и порвать руками в миску, удалив стебли.
  2. Добавить шарики моцареллы и промытые помидоры черри. Томаты можно по желанию разрезать пополам. 
  3. Заправить салат соусом песто, разбавленным оливковым маслом. Посыпать кедровыми орешками и украсить листиками базилика.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриного рулета с соусом песто. Мы также рассказывали, как запечь форель под песто из киви и лайма. Кроме этого, мы писали, как приготовить весенние салаты из редиса.

Смотрите видео, как приготовить итальянскую пиццу с морепродуктами:

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Источник: "Сегодня"

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