Салат Вальдорф с курицей: классический рецепт приготовления

Этот сытный салат с куриным мясом может стать полноценным летним обедом

Вальдорфский салат Фото: Depositphotos

Салат Вальдорф – один из самых вкусных и освежающих. В классическом варианте его готовят из кисло-сладких яблок (чаще всего сорта Гренни Смит), стеблей сельдерея и орехов пекан, приправленный соусом из майонеза, горчицы и лимонного сока.

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За более чем столетнюю салат Вальдорф значительно изменился: теперь в него добавляют и виноград, и куриное филе, а заправляют его и натуральным йогуртом, и сливками, взбитыми с соком лайма, и даже простым соусом винегрет.

Салат Вальдорф с курицей

Ингредиенты:

Для салата:

1 среднее яблоко, тонко нарезанное

2 ст.л. лимонного сока

1 отварная или запеченная куриная грудинка, нарезанная

1 чашка красного винограда без косточек, разрезанного пополам

1 стебель сельдерея, тонко нарезанный

1/4 чашки желтого изюма

1/2 стакана поджаренных грецких орехов, крупно порезанных

Для заправки:

3/4 стакана греческого йогурта

1/4 стакана майонеза

сок 1/2 апельсина

1/4 чайной ложки соли

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Способ приготовления:

Сбрызнуть нарезанные яблоки с лимонным соком. Сложить в миску, добавить курицу, виноград, сельдерей, изюм и грецкие орехи. Осторожно перемешать. В небольшой миске смешать йогурт, майонез, апельсиновый сок и соль. Аккуратно добавить заправку в салат. Подавать салат Вальдорф с курицей на подушке из салатных листьев.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата Вальдорф с креветками от Гордона Рамзи. Кроме этого, "Сегодня" делились простым рецептом салата Вальдорф.

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