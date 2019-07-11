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Салат Вальдорф с курицей: классический рецепт приготовления

Этот сытный салат с куриным мясом может стать полноценным летним обедом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Вальдорфский салат
Вальдорфский салат
Фото: Depositphotos

Салат Вальдорф – один из самых вкусных и освежающих. В классическом варианте его готовят из кисло-сладких яблок (чаще всего сорта Гренни Смит), стеблей сельдерея и орехов пекан, приправленный соусом из майонеза, горчицы и лимонного сока. 

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За более чем столетнюю салат Вальдорф значительно изменился: теперь в него добавляют и виноград, и куриное филе, а заправляют его и натуральным йогуртом, и сливками, взбитыми с соком лайма, и даже простым соусом винегрет.

Салат Вальдорф с курицей

Ингредиенты:

Для салата:

  • 1 среднее яблоко, тонко нарезанное
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 1 отварная или запеченная куриная грудинка, нарезанная 
  • 1 чашка красного винограда без косточек, разрезанного пополам
  • 1 стебель сельдерея, тонко нарезанный
  • 1/4 чашки желтого изюма
  • 1/2 стакана поджаренных грецких орехов, крупно порезанных

Для заправки:

  • 3/4 стакана греческого йогурта
  • 1/4 стакана майонеза
  • сок 1/2 апельсина
  • 1/4 чайной ложки соли

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Способ приготовления:

  1. Сбрызнуть нарезанные яблоки с лимонным соком.
  2. Сложить в миску, добавить курицу, виноград, сельдерей, изюм и грецкие орехи. Осторожно перемешать.
  3. В небольшой миске смешать йогурт, майонез, апельсиновый сок и соль.
  4. Аккуратно добавить заправку в салат.
  5. Подавать салат Вальдорф с курицей на подушке из салатных листьев.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата Вальдорф с креветками от Гордона Рамзи. Кроме этого, "Сегодня" делились простым рецептом салата Вальдорф.

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Источник: Сегодня
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