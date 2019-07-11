Салат Вальдорф с курицей: классический рецепт приготовления
Этот сытный салат с куриным мясом может стать полноценным летним обедом
Салат Вальдорф – один из самых вкусных и освежающих. В классическом варианте его готовят из кисло-сладких яблок (чаще всего сорта Гренни Смит), стеблей сельдерея и орехов пекан, приправленный соусом из майонеза, горчицы и лимонного сока.
Смотрите видео, как приготовить американский Кобб салат:
За более чем столетнюю салат Вальдорф значительно изменился: теперь в него добавляют и виноград, и куриное филе, а заправляют его и натуральным йогуртом, и сливками, взбитыми с соком лайма, и даже простым соусом винегрет.
Салат Вальдорф с курицей
Ингредиенты:
Для салата:
- 1 среднее яблоко, тонко нарезанное
- 2 ст.л. лимонного сока
- 1 отварная или запеченная куриная грудинка, нарезанная
- 1 чашка красного винограда без косточек, разрезанного пополам
- 1 стебель сельдерея, тонко нарезанный
- 1/4 чашки желтого изюма
- 1/2 стакана поджаренных грецких орехов, крупно порезанных
Для заправки:
- 3/4 стакана греческого йогурта
- 1/4 стакана майонеза
- сок 1/2 апельсина
- 1/4 чайной ложки соли
Способ приготовления:
- Сбрызнуть нарезанные яблоки с лимонным соком.
- Сложить в миску, добавить курицу, виноград, сельдерей, изюм и грецкие орехи. Осторожно перемешать.
- В небольшой миске смешать йогурт, майонез, апельсиновый сок и соль.
- Аккуратно добавить заправку в салат.
- Подавать салат Вальдорф с курицей на подушке из салатных листьев.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата Вальдорф с креветками от Гордона Рамзи. Кроме этого, "Сегодня" делились простым рецептом салата Вальдорф.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram