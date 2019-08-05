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Салаты без майонеза: ТОП-5 летних рецептов

Лучшие рецепты салатов из сезонных овощей и фруктов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Салат без майонеза с овощами
Салат без майонеза с овощами
Фото: Depositphotos

Вкусные салаты без майонеза – лучшее решение для лета, когда есть много свежих овощей и фруктов. В качестве заправки для них можно использовать сметану или йогурт, но самый полезный вариант – оливковое масло с лимонным соком и специями.

Смотрите видео, как приготовить салат из редиса с плавленым сыром:

Мы выбрали несколько рецептов аппетитных, красивых и легких салатов, которые разнообразят ваше летнее меню и подарят вам порцию витаминов и полезной клетчатки.

Теплый салат из кабачков, сыра и помидоров

Салат из кабачков с фетой и помидорами
Салат из кабачков с фетой и помидорами
Фото: Depositphotos

Bремя приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка с тонкой кожицей
  • 200 г помидоров черри
  • 100 г феты
  • Пучок рукколы

Для чесночной заправки:

  • Несколько веточек петрушки
  • Несколько веточек укропа
  • 3 зубчика чеснока
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1/3 ч.л. черного молотого перца
  • 2 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Кабачки помойте, срежьте кончики и нарежьте кружочками толщиной не больше 5 мм.
  2. Смажьте сковороду гриль или электрогриль растительном маслом с помощью кулинарной кисточки.
  3. Нагрейте и партиями обжарьте кабачки с двух сторон. Переложите на тарелку.
  4. Приготовьте заправку. Зелень  помойте, измельчите и добавьте пропущенный через пресс чеснок. Посолите и поперчите, влейте оливковое масло.
  5. Перемешайте жареные кабачки с заправкой.
  6. Помидоры черри нарежьте, рукколу помойте и обсушите.
  7. Выложите зелень на тарелку, сверху разложите кабачки гриль, томаты черри и раскрошенную фету. Подавайте салат вместе со свежим багетом.

Летний салат из арбуза и феты

Салат из арбуза с фетой
Салат из арбуза с фетой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 500 г мякоти арбуза
  • 1/2 пучка рукколы или другой зелени
  • 2 огурца
  • 1 маленькая красная луковица
  • 1/2 банки черных оливок без косточек
  • 100 г сыра фета
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец
  • Мята – несколько листиков

Способ приготовления:

  1. Мякоть арбуза нарезать треугольниками, по возможности удалить косточки.
  2. Промытые огурцы и очищенный красный лук нарезать полукольцами.
  3. Оливки по желанию разрезать на половинки. 
  4. Фету нарезать кубиками или раскрошить.
  5. Смешать все ингредиенты в салатнице.
  6. Добавить промытую рукколу или другую салатную зелень. Посолить и поперчить, заправить оливковым маслом.
  7. Украсить готовый салат из арбуза и феты листиками мяты.

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Греческий салат с жареным сыром от Юлии Высоцкой

Греческий салат с сыром
Греческий салат с сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты: 

  • Молодой салат романо — 1 кочан
  • Сулугуни копченый — 350 г 
  • Помидоры — 3 шт. 
  • Фундук — 2 горсти
  • Оливки без косточек — 2 горсти
  • Огурцы — 1 шт.
  • Яйца куриные — 1 шт.
  • Маленький пучок базилика — 1 шт.
  • Маленький пучок кинзы — 1 шт.
  • Оливковое масло Extra Virgin — 3 ст. л.
  • Винный уксус красный — 1 ст. л.
  • Черное кунжутное семя — 1/2 ч. л.
  • Кунжутное семя — 1/2 ч. л.
  • Орегано сушеный — 1/2 ч. л.
  • Перец черный свежемолотый — 1/4 ч. л.
  • Соль морская — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Томаты помойте. Разрежьте их поперек, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.
  2. Разогрейте на среднем огне сковороду гриль, выложите помидоры срезом вниз и готовьте не больше минуты, а затем переложите на тарелку.
  3. Фундук измельчите в блендере в мелкую крошку и перемешайте его с кунжутом.
  4. Яйцо взбейте вилкой в глубокой мисочке.
  5. Копченый сыр сулугуни нарежьте крупными кусками, обмакните в яйцо и обваляйте в орехово-кунжутной смеси.
  6. Выложите сулугуни на разогретую сковороду гриль, где готовились томаты, и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
  7. Огурец помойте и разрежьте на кусочки среднего размера.
  8. Салат романо порежьте, базилик и кинзу крупно порубите.
  9. Соедините в салатнице огурцы, салат, оливки, зелень, посыпьте орегано, полейте винным уксусом и оставшимся оливковым маслом. Посолите, поперчите и перемешайте.
  10. Греческий салат выложите на блюдо, сверху поместите жареные помидоры срезом вверх и обжаренный сыр сулугуни.

Куриный салат с персиками и болгарским перцем

Салат из курицы с персиком
Салат из курицы с персиком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 450 г готового куриного филе (вареного, запеченного в духовке или на гриле) 
  • 2 спелых персика или 1 манго 
  • 3-4 стебля сельдерея
  • 1/2 красного лука
  • 1 сладкий перец
  • Пучок зелени

Для заправки:

  • 1 ст.л. винного уксуса или лимонного сока
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Морская соль и свежемолотый перец
  • Бальзамический соус – по желанию

Способ приготовления:

  1. Охлажденное куриное филе нарезать ломтиками.
  2. Подготовить овощи и фрукты: помыть, при необходимости почистить и разрезать на кусочки. 
  3. Салатную зелень тщательно помыть и обсушить.
  4. Соединить все ингредиенты для заправки.
  5. Затем смешать в миске все продукты, кроме салатной зелени. Полить заправкой и перемешать. По желанию поставить салат в холодильник на несколько часов.
  6. Выложить на тарелку зелень, сверху поместить салат. По желанию сбрызнуть блюдо бальзамическим уксусом.

Панцанелла: рецепт с анчоусами

Итальянский салат Панцанелла
Итальянский салат Панцанелла
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 50 г анчоусов в масле
  • 1 розовый помидор
  • 3 маленьких огурца
  • 1/2 красной луковицы
  • 1/4 болгарского перца
  • 1 ломтик подсушенного хлеба
  • Базилик
  • Оливковое масло
  • Винный уксус
  • Сахар
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления:

  1. Приготовьте заправку. Вылейте масло от анчоусов в миску. Добавьте оливковое масло, винный уксус, немного соли, сахара и перца. Тщательно перемешайте.
  2. Подсушенный хлеб нарежьте кубиками. Выложите в миску и перемешайте, чтобы хлеб впитал масло.
  3. Добавьте красный лук, нарезав его крупными дольками.
  4. Помидор, перец и огурцы крупно нарежьте и добавьте в салат.
  5. Выложите в салат филе анчоусов, перемешайте и подавайте к столу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусные салаты из курицы с грибами. "Сегодня" также делились рецептом полезного салата из тунца и овощей.

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Источник: Сегодня
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