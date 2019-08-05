Салаты без майонеза: ТОП-5 летних рецептов
Лучшие рецепты салатов из сезонных овощей и фруктов
Вкусные салаты без майонеза – лучшее решение для лета, когда есть много свежих овощей и фруктов. В качестве заправки для них можно использовать сметану или йогурт, но самый полезный вариант – оливковое масло с лимонным соком и специями.
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Мы выбрали несколько рецептов аппетитных, красивых и легких салатов, которые разнообразят ваше летнее меню и подарят вам порцию витаминов и полезной клетчатки.
Теплый салат из кабачков, сыра и помидоров
Bремя приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка с тонкой кожицей
- 200 г помидоров черри
- 100 г феты
- Пучок рукколы
Для чесночной заправки:
- Несколько веточек петрушки
- Несколько веточек укропа
- 3 зубчика чеснока
- 0,5 ч.л. соли
- 1/3 ч.л. черного молотого перца
- 2 ст.л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Кабачки помойте, срежьте кончики и нарежьте кружочками толщиной не больше 5 мм.
- Смажьте сковороду гриль или электрогриль растительном маслом с помощью кулинарной кисточки.
- Нагрейте и партиями обжарьте кабачки с двух сторон. Переложите на тарелку.
- Приготовьте заправку. Зелень помойте, измельчите и добавьте пропущенный через пресс чеснок. Посолите и поперчите, влейте оливковое масло.
- Перемешайте жареные кабачки с заправкой.
- Помидоры черри нарежьте, рукколу помойте и обсушите.
- Выложите зелень на тарелку, сверху разложите кабачки гриль, томаты черри и раскрошенную фету. Подавайте салат вместе со свежим багетом.
Летний салат из арбуза и феты
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 500 г мякоти арбуза
- 1/2 пучка рукколы или другой зелени
- 2 огурца
- 1 маленькая красная луковица
- 1/2 банки черных оливок без косточек
- 100 г сыра фета
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
- Мята – несколько листиков
Способ приготовления:
- Мякоть арбуза нарезать треугольниками, по возможности удалить косточки.
- Промытые огурцы и очищенный красный лук нарезать полукольцами.
- Оливки по желанию разрезать на половинки.
- Фету нарезать кубиками или раскрошить.
- Смешать все ингредиенты в салатнице.
- Добавить промытую рукколу или другую салатную зелень. Посолить и поперчить, заправить оливковым маслом.
- Украсить готовый салат из арбуза и феты листиками мяты.
Греческий салат с жареным сыром от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Молодой салат романо — 1 кочан
- Сулугуни копченый — 350 г
- Помидоры — 3 шт.
- Фундук — 2 горсти
- Оливки без косточек — 2 горсти
- Огурцы — 1 шт.
- Яйца куриные — 1 шт.
- Маленький пучок базилика — 1 шт.
- Маленький пучок кинзы — 1 шт.
- Оливковое масло Extra Virgin — 3 ст. л.
- Винный уксус красный — 1 ст. л.
- Черное кунжутное семя — 1/2 ч. л.
- Кунжутное семя — 1/2 ч. л.
- Орегано сушеный — 1/2 ч. л.
- Перец черный свежемолотый — 1/4 ч. л.
- Соль морская — 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
- Томаты помойте. Разрежьте их поперек, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.
- Разогрейте на среднем огне сковороду гриль, выложите помидоры срезом вниз и готовьте не больше минуты, а затем переложите на тарелку.
- Фундук измельчите в блендере в мелкую крошку и перемешайте его с кунжутом.
- Яйцо взбейте вилкой в глубокой мисочке.
- Копченый сыр сулугуни нарежьте крупными кусками, обмакните в яйцо и обваляйте в орехово-кунжутной смеси.
- Выложите сулугуни на разогретую сковороду гриль, где готовились томаты, и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
- Огурец помойте и разрежьте на кусочки среднего размера.
- Салат романо порежьте, базилик и кинзу крупно порубите.
- Соедините в салатнице огурцы, салат, оливки, зелень, посыпьте орегано, полейте винным уксусом и оставшимся оливковым маслом. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Греческий салат выложите на блюдо, сверху поместите жареные помидоры срезом вверх и обжаренный сыр сулугуни.
Куриный салат с персиками и болгарским перцем
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 450 г готового куриного филе (вареного, запеченного в духовке или на гриле)
- 2 спелых персика или 1 манго
- 3-4 стебля сельдерея
- 1/2 красного лука
- 1 сладкий перец
- Пучок зелени
Для заправки:
- 1 ст.л. винного уксуса или лимонного сока
- 2 ст.л. оливкового масла
- Морская соль и свежемолотый перец
- Бальзамический соус – по желанию
Способ приготовления:
- Охлажденное куриное филе нарезать ломтиками.
- Подготовить овощи и фрукты: помыть, при необходимости почистить и разрезать на кусочки.
- Салатную зелень тщательно помыть и обсушить.
- Соединить все ингредиенты для заправки.
- Затем смешать в миске все продукты, кроме салатной зелени. Полить заправкой и перемешать. По желанию поставить салат в холодильник на несколько часов.
- Выложить на тарелку зелень, сверху поместить салат. По желанию сбрызнуть блюдо бальзамическим уксусом.
Панцанелла: рецепт с анчоусами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 50 г анчоусов в масле
- 1 розовый помидор
- 3 маленьких огурца
- 1/2 красной луковицы
- 1/4 болгарского перца
- 1 ломтик подсушенного хлеба
- Базилик
- Оливковое масло
- Винный уксус
- Сахар
- Соль
- Перец
Способ приготовления:
- Приготовьте заправку. Вылейте масло от анчоусов в миску. Добавьте оливковое масло, винный уксус, немного соли, сахара и перца. Тщательно перемешайте.
- Подсушенный хлеб нарежьте кубиками. Выложите в миску и перемешайте, чтобы хлеб впитал масло.
- Добавьте красный лук, нарезав его крупными дольками.
- Помидор, перец и огурцы крупно нарежьте и добавьте в салат.
- Выложите в салат филе анчоусов, перемешайте и подавайте к столу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусные салаты из курицы с грибами. "Сегодня" также делились рецептом полезного салата из тунца и овощей.
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