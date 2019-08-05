Салаты без майонеза: ТОП-5 летних рецептов

Лучшие рецепты салатов из сезонных овощей и фруктов

Салат без майонеза с овощами Фото: Depositphotos

Вкусные салаты без майонеза – лучшее решение для лета, когда есть много свежих овощей и фруктов. В качестве заправки для них можно использовать сметану или йогурт, но самый полезный вариант – оливковое масло с лимонным соком и специями.

Смотрите видео, как приготовить салат из редиса с плавленым сыром:

Мы выбрали несколько рецептов аппетитных, красивых и легких салатов, которые разнообразят ваше летнее меню и подарят вам порцию витаминов и полезной клетчатки.

Теплый салат из кабачков, сыра и помидоров

Салат из кабачков с фетой и помидорами Фото: Depositphotos

Bремя приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 молодых кабачка с тонкой кожицей

200 г помидоров черри

100 г феты

Пучок рукколы

Для чесночной заправки:

Несколько веточек петрушки

Несколько веточек укропа

3 зубчика чеснока

0,5 ч.л. соли

1/3 ч.л. черного молотого перца

2 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

Кабачки помойте, срежьте кончики и нарежьте кружочками толщиной не больше 5 мм. Смажьте сковороду гриль или электрогриль растительном маслом с помощью кулинарной кисточки. Нагрейте и партиями обжарьте кабачки с двух сторон. Переложите на тарелку. Приготовьте заправку. Зелень помойте, измельчите и добавьте пропущенный через пресс чеснок. Посолите и поперчите, влейте оливковое масло. Перемешайте жареные кабачки с заправкой. Помидоры черри нарежьте, рукколу помойте и обсушите. Выложите зелень на тарелку, сверху разложите кабачки гриль, томаты черри и раскрошенную фету. Подавайте салат вместе со свежим багетом.

Летний салат из арбуза и феты

Салат из арбуза с фетой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

500 г мякоти арбуза

1/2 пучка рукколы или другой зелени

2 огурца

1 маленькая красная луковица

1/2 банки черных оливок без косточек

100 г сыра фета

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Мята – несколько листиков

Способ приготовления:

Мякоть арбуза нарезать треугольниками, по возможности удалить косточки. Промытые огурцы и очищенный красный лук нарезать полукольцами. Оливки по желанию разрезать на половинки. Фету нарезать кубиками или раскрошить. Смешать все ингредиенты в салатнице. Добавить промытую рукколу или другую салатную зелень. Посолить и поперчить, заправить оливковым маслом. Украсить готовый салат из арбуза и феты листиками мяты.

Греческий салат с жареным сыром от Юлии Высоцкой

Греческий салат с сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Молодой салат романо — 1 кочан

Сулугуни копченый — 350 г

Помидоры — 3 шт.

Фундук — 2 горсти

Оливки без косточек — 2 горсти

Огурцы — 1 шт.

Яйца куриные — 1 шт.

Маленький пучок базилика — 1 шт.

Маленький пучок кинзы — 1 шт.

Оливковое масло Extra Virgin — 3 ст. л.

Винный уксус красный — 1 ст. л.

Черное кунжутное семя — 1/2 ч. л.

Кунжутное семя — 1/2 ч. л.

Орегано сушеный — 1/2 ч. л.

Перец черный свежемолотый — 1/4 ч. л.

Соль морская — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Томаты помойте. Разрежьте их поперек, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Разогрейте на среднем огне сковороду гриль, выложите помидоры срезом вниз и готовьте не больше минуты, а затем переложите на тарелку. Фундук измельчите в блендере в мелкую крошку и перемешайте его с кунжутом. Яйцо взбейте вилкой в глубокой мисочке. Копченый сыр сулугуни нарежьте крупными кусками, обмакните в яйцо и обваляйте в орехово-кунжутной смеси. Выложите сулугуни на разогретую сковороду гриль, где готовились томаты, и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Огурец помойте и разрежьте на кусочки среднего размера. Салат романо порежьте, базилик и кинзу крупно порубите. Соедините в салатнице огурцы, салат, оливки, зелень, посыпьте орегано, полейте винным уксусом и оставшимся оливковым маслом. Посолите, поперчите и перемешайте. Греческий салат выложите на блюдо, сверху поместите жареные помидоры срезом вверх и обжаренный сыр сулугуни.

Куриный салат с персиками и болгарским перцем

Салат из курицы с персиком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

450 г готового куриного филе (вареного, запеченного в духовке или на гриле)

2 спелых персика или 1 манго

3-4 стебля сельдерея

1/2 красного лука

1 сладкий перец

Пучок зелени

Для заправки:

1 ст.л. винного уксуса или лимонного сока

2 ст.л. оливкового масла

Морская соль и свежемолотый перец

Бальзамический соус – по желанию

Способ приготовления:

Охлажденное куриное филе нарезать ломтиками. Подготовить овощи и фрукты: помыть, при необходимости почистить и разрезать на кусочки. Салатную зелень тщательно помыть и обсушить. Соединить все ингредиенты для заправки. Затем смешать в миске все продукты, кроме салатной зелени. Полить заправкой и перемешать. По желанию поставить салат в холодильник на несколько часов. Выложить на тарелку зелень, сверху поместить салат. По желанию сбрызнуть блюдо бальзамическим уксусом.

Панцанелла: рецепт с анчоусами

Итальянский салат Панцанелла Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

50 г анчоусов в масле

1 розовый помидор

3 маленьких огурца

1/2 красной луковицы

1/4 болгарского перца

1 ломтик подсушенного хлеба

Базилик

Оливковое масло

Винный уксус

Сахар

Соль

Перец

Способ приготовления:

Приготовьте заправку. Вылейте масло от анчоусов в миску. Добавьте оливковое масло, винный уксус, немного соли, сахара и перца. Тщательно перемешайте. Подсушенный хлеб нарежьте кубиками. Выложите в миску и перемешайте, чтобы хлеб впитал масло. Добавьте красный лук, нарезав его крупными дольками. Помидор, перец и огурцы крупно нарежьте и добавьте в салат. Выложите в салат филе анчоусов, перемешайте и подавайте к столу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусные салаты из курицы с грибами. "Сегодня" также делились рецептом полезного салата из тунца и овощей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram