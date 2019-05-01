Салаты для пикника: ТОП-5 весенних рецептов

Лучшие идеи салатов для пикника

Салаты для пикника Фото: Depositphotos

Весна – время пикников и свежей зелени. На природу, помимо шашлыков, можно взять горячие и холодные закуски, несладкие домашние пироги, сэндвичи и легкие овощные салаты. Предлагаем вам несколько рецептов оригинальных и вкусных салатов для пикника.

Греческий салат с редисом

Салат с редисом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

пучок салатных листьев

3 огурца

2 помидора

8 шт. редиса

8 маслин

100 г феты

несколько веточек петрушки

несколько веточек базилика

соль, перец

3 ст.л. оливкового масла

щепотка итальянских трав

1 ч.л. лимонного сока

1/2 ч.л. лимонной цедры

Рецепт приготовления:

Все овощи и зелень помыть и обсушить. Редис, маслины и огурцы нарезать тонкими кружочками. Помидор нарезать небольшими дольками. Фету раскрошить или нарезать кубиками. Застелить тарелку листьями салата, сверху разложить овощи, маслины и сыр. Украсить веточками петрушки и базилика. Для заправки смешать оливковое масло, соль, молотый перец, итальянские травы, сок и цедру лимона. Полить салат и подавать сразу после приготовления.

Яичный салат с горчичной заправкой

Яичный салат Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

8 яиц

1/2 стакана майонеза

1 чайная ложка горчицы

1/4 стакана нарезанного зеленого лука

соль, молотый черный перец

1/4 чайной ложки молотой паприки

Рецепт приготовления:

Поместить куриные яйца в кастрюлю и залить холодной водой. Довести воду до кипения и снять с плиты. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить яйца в горячей воде на 10-12 минут. Достать из горячей воды, охладить, почистить и нарезать кубиками. Поместить измельченные яйца в миску и добавить майонез, горчицу и зеленый лук. Приправить солью, молотым перцем и паприкой. Перемешать и подавать вместе с хлебом или крекерами.

Совет: вы можете добавить в салат измельченные корнишоны или оливки для более пикантного вкуса.

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Картофельный салат с фетой и красным луком

Картофельный салат Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

500 г мелкого среднеразваривающегося картофеля

150 г феты

1 красная луковица

пучок петрушки

4 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. белого винного уксуса

1 ч.л. среднеострой горчицы

соль, перец

Рецепт приготовления:

Картофель тщательно помыть и, не очищая, отварить до готовности. Остудить, по желанию почистить и разрезать каждую картофелину на четыре части. Сложить в глубокую миску. Лук почистить, нарезать кубиками или тонкими полукольцами. Смешать с горчицей, маслом и уксусом, добавить соль и перец по вкусу. Полить заправкой картофель и хорошо перемешать. Фету нарезать кубиками или раскрошить. Петрушку помыть и мелко порубить. Подготовленные продукты добавить к картофелю и перемешать.

Салат "Цезарь" в лаваше

"Цезарь" в лаваше Фото: taste.com.au

Ингредиенты:

армянский лаваш

куриное филе – 200 г

большой помидор – 1 шт.

пармезан – 40 г

листья салата – средний пучок

чеснок – 3 зубчика

соевый соус – 1 ст. ложка

йогурт без добавок – 3-4 ст. ложки

мед – 1 ст. ложка

горчица – 1 ст. ложка

соль, перец

Рецепт приготовления:

Куриное филе помыть, обсушить и нарезать тонкими полосками. Отправить филе в небольшую емкость. Добавить соль, молотый перец, соевый соус, жидкий мед и 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Дать курице помариноваться в этой смеси в течение 20-30 минут. Тем временем тщательно помыть листья салата и порвать их руками на небольшие кусочки. Помидор помыть и нарезать полукольцами. Сыр натереть на мелкой терке. Обжарить на сковороде куриное филе до золотистой корочки. В отдельной емкости смешать горчицу, йогурт и оставшийся зубчик чеснока, очень мелко нарезанный. Лаваш разрезать на квадраты. Каждый квадрат смазать чесночным соусом и положить сверху промытую зелень. Следом отправить кусочки помидора и курицы, посыпать пармезаном. Сформировать из лаваша с начинкой плотные конвертики. Обжарить конверты по 30 секунд на разогретой сковороде гриль с двух сторон. Вкусная и оригинальная закуска готова!

Пряный салат с тунцом и овощами

Салат из тунца Фото: Getty

Ингредиенты:

1 банка красной фасоли

100 г салатных листьев

180 г консервированного тунца

60 г каперсов или маслин

горсть помидоров черри

1 сладкий перец

1 красный лук

3 ст.л. оливкового масла

2 ст. л. соевого соуса

4 ст. л. кунжута

молотый перец

Рецепт приготовления:

Листья салата помыть и обсушите, порвать руками в миску. Сладкий перец очистить от сердцевины и семян, нарезать полосками. Помидоры черри разрезать пополам, очищенный красный лук порезать тонкими полукольцами. Измельчить маслины или каперсы. Добавить к зелени нарезанные овощи, промытую фасоль и размятого вилкой тунца. Добавить молотый перец по вкусу и заправить салат оливковым маслом, смешанным с соевым соусом. Посыпать блюдо прогретым на сухой сковороде кунжутом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить креветки на гриле. "Сегодня" также делились рецептом салата из редиса и салями. Кроме этого, мы рассказывали, как жарить сосиски на гриле.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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