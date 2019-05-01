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Салаты для пикника: ТОП-5 весенних рецептов

Лучшие идеи салатов для пикника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:30
Салаты для пикника
Салаты для пикника
Фото: Depositphotos

Весна – время пикников и свежей зелени. На природу, помимо шашлыков, можно взять горячие и холодные закуски, несладкие домашние пироги, сэндвичи и легкие овощные салаты. Предлагаем вам несколько рецептов оригинальных и вкусных салатов для пикника.

Греческий салат с редисом

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Салат с редисом
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • пучок салатных листьев
  • 3 огурца
  • 2 помидора
  • 8 шт. редиса
  • 8 маслин
  • 100 г феты
  • несколько веточек петрушки
  • несколько веточек базилика
  • соль, перец
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • щепотка итальянских трав
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 1/2 ч.л. лимонной цедры

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи и зелень помыть и обсушить. 
  2. Редис, маслины и огурцы нарезать тонкими кружочками. Помидор нарезать небольшими дольками.
  3. Фету раскрошить или нарезать кубиками.
  4. Застелить тарелку листьями салата, сверху разложить овощи, маслины и сыр. Украсить веточками петрушки и базилика.
  5. Для заправки смешать оливковое масло, соль, молотый перец, итальянские травы, сок и цедру лимона.
  6. Полить салат и подавать сразу после приготовления.

Яичный салат с горчичной заправкой

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Яичный салат
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 8 яиц
  • 1/2 стакана майонеза 
  • 1 чайная ложка горчицы 
  • 1/4 стакана нарезанного зеленого лука
  • соль, молотый черный перец
  • 1/4 чайной ложки молотой паприки

Рецепт приготовления:

  1. Поместить куриные яйца в кастрюлю и залить холодной водой. Довести воду до кипения и снять с плиты. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить яйца в горячей воде на 10-12 минут. 
  2. Достать из горячей воды, охладить, почистить и нарезать кубиками.
  3. Поместить измельченные яйца в миску и добавить майонез, горчицу и зеленый лук.
  4. Приправить солью, молотым перцем и паприкой. Перемешать и подавать вместе с хлебом или крекерами.

Совет: вы можете добавить в салат измельченные корнишоны или оливки для более пикантного вкуса.

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Картофельный салат с фетой и красным луком

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Картофельный салат
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 500 г мелкого среднеразваривающегося картофеля
  • 150 г феты
  • 1 красная луковица
  • пучок петрушки
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. белого винного уксуса
  • 1 ч.л. среднеострой горчицы
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Картофель тщательно помыть и, не очищая, отварить до готовности. Остудить, по желанию почистить и разрезать каждую картофелину на четыре части. Сложить в глубокую миску.
  2. Лук почистить, нарезать кубиками или тонкими полукольцами. Смешать с горчицей, маслом и уксусом, добавить соль и перец по вкусу. Полить заправкой картофель и хорошо перемешать.
  3. Фету нарезать кубиками или раскрошить.
  4. Петрушку помыть и мелко порубить.
  5. Подготовленные продукты добавить к картофелю и перемешать.

Салат "Цезарь" в лаваше

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"Цезарь" в лаваше
Фото: taste.com.au

Ингредиенты:

  • армянский лаваш
  • куриное филе – 200 г
  • большой помидор – 1 шт. 
  • пармезан – 40 г
  • листья салата – средний пучок
  • чеснок – 3 зубчика
  • соевый соус – 1 ст. ложка
  • йогурт без добавок – 3-4 ст. ложки
  • мед – 1 ст. ложка
  • горчица – 1 ст. ложка
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе помыть, обсушить и нарезать тонкими полосками.
  2. Отправить филе в небольшую емкость. Добавить соль, молотый перец, соевый соус, жидкий мед и 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Дать курице помариноваться в этой смеси в течение 20-30 минут.
  3. Тем временем тщательно помыть листья салата и порвать их руками на небольшие кусочки. Помидор помыть и нарезать полукольцами. Сыр натереть на мелкой терке.
  4. Обжарить на сковороде куриное филе до золотистой корочки.
  5. В отдельной емкости смешать горчицу, йогурт и оставшийся зубчик чеснока, очень мелко нарезанный.
  6. Лаваш разрезать на квадраты. Каждый квадрат смазать чесночным соусом и положить сверху промытую зелень. Следом отправить кусочки помидора и курицы, посыпать пармезаном. Сформировать из лаваша с начинкой плотные конвертики.
  7. Обжарить конверты по 30 секунд на разогретой сковороде гриль с двух сторон. Вкусная и оригинальная закуска готова!

Пряный салат с тунцом и овощами

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Салат из тунца
Фото: Getty

Ингредиенты:

  • 1 банка красной фасоли
  • 100 г салатных листьев
  • 180 г консервированного тунца
  • 60 г каперсов или маслин
  • горсть помидоров черри
  • 1 сладкий перец
  • 1 красный лук
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 4 ст. л. кунжута
  • молотый перец

Рецепт приготовления:

  1. Листья салата помыть и обсушите, порвать руками в миску.
  2. Сладкий перец очистить от сердцевины и семян, нарезать полосками. Помидоры черри разрезать пополам, очищенный красный лук порезать тонкими полукольцами. Измельчить маслины или каперсы.
  3. Добавить к зелени нарезанные овощи, промытую фасоль и размятого вилкой тунца.
  4. Добавить молотый перец по вкусу и заправить салат оливковым маслом, смешанным с соевым соусом.
  5. Посыпать блюдо прогретым на сухой сковороде кунжутом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить креветки на гриле. "Сегодня" также делились рецептом салата из редиса и салями. Кроме этого, мы рассказывали, как жарить сосиски на гриле.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: Сегодня
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