Салаты для пикника: ТОП-5 весенних рецептов
Лучшие идеи салатов для пикника
Весна – время пикников и свежей зелени. На природу, помимо шашлыков, можно взять горячие и холодные закуски, несладкие домашние пироги, сэндвичи и легкие овощные салаты. Предлагаем вам несколько рецептов оригинальных и вкусных салатов для пикника.
Греческий салат с редисом
Ингредиенты:
- пучок салатных листьев
- 3 огурца
- 2 помидора
- 8 шт. редиса
- 8 маслин
- 100 г феты
- несколько веточек петрушки
- несколько веточек базилика
- соль, перец
- 3 ст.л. оливкового масла
- щепотка итальянских трав
- 1 ч.л. лимонного сока
- 1/2 ч.л. лимонной цедры
Рецепт приготовления:
- Все овощи и зелень помыть и обсушить.
- Редис, маслины и огурцы нарезать тонкими кружочками. Помидор нарезать небольшими дольками.
- Фету раскрошить или нарезать кубиками.
- Застелить тарелку листьями салата, сверху разложить овощи, маслины и сыр. Украсить веточками петрушки и базилика.
- Для заправки смешать оливковое масло, соль, молотый перец, итальянские травы, сок и цедру лимона.
- Полить салат и подавать сразу после приготовления.
Яичный салат с горчичной заправкой
Ингредиенты:
- 8 яиц
- 1/2 стакана майонеза
- 1 чайная ложка горчицы
- 1/4 стакана нарезанного зеленого лука
- соль, молотый черный перец
- 1/4 чайной ложки молотой паприки
Рецепт приготовления:
- Поместить куриные яйца в кастрюлю и залить холодной водой. Довести воду до кипения и снять с плиты. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить яйца в горячей воде на 10-12 минут.
- Достать из горячей воды, охладить, почистить и нарезать кубиками.
- Поместить измельченные яйца в миску и добавить майонез, горчицу и зеленый лук.
- Приправить солью, молотым перцем и паприкой. Перемешать и подавать вместе с хлебом или крекерами.
Совет: вы можете добавить в салат измельченные корнишоны или оливки для более пикантного вкуса.
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Картофельный салат с фетой и красным луком
Ингредиенты:
- 500 г мелкого среднеразваривающегося картофеля
- 150 г феты
- 1 красная луковица
- пучок петрушки
- 4 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. белого винного уксуса
- 1 ч.л. среднеострой горчицы
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Картофель тщательно помыть и, не очищая, отварить до готовности. Остудить, по желанию почистить и разрезать каждую картофелину на четыре части. Сложить в глубокую миску.
- Лук почистить, нарезать кубиками или тонкими полукольцами. Смешать с горчицей, маслом и уксусом, добавить соль и перец по вкусу. Полить заправкой картофель и хорошо перемешать.
- Фету нарезать кубиками или раскрошить.
- Петрушку помыть и мелко порубить.
- Подготовленные продукты добавить к картофелю и перемешать.
Салат "Цезарь" в лаваше
Ингредиенты:
- армянский лаваш
- куриное филе – 200 г
- большой помидор – 1 шт.
- пармезан – 40 г
- листья салата – средний пучок
- чеснок – 3 зубчика
- соевый соус – 1 ст. ложка
- йогурт без добавок – 3-4 ст. ложки
- мед – 1 ст. ложка
- горчица – 1 ст. ложка
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Куриное филе помыть, обсушить и нарезать тонкими полосками.
- Отправить филе в небольшую емкость. Добавить соль, молотый перец, соевый соус, жидкий мед и 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Дать курице помариноваться в этой смеси в течение 20-30 минут.
- Тем временем тщательно помыть листья салата и порвать их руками на небольшие кусочки. Помидор помыть и нарезать полукольцами. Сыр натереть на мелкой терке.
- Обжарить на сковороде куриное филе до золотистой корочки.
- В отдельной емкости смешать горчицу, йогурт и оставшийся зубчик чеснока, очень мелко нарезанный.
- Лаваш разрезать на квадраты. Каждый квадрат смазать чесночным соусом и положить сверху промытую зелень. Следом отправить кусочки помидора и курицы, посыпать пармезаном. Сформировать из лаваша с начинкой плотные конвертики.
- Обжарить конверты по 30 секунд на разогретой сковороде гриль с двух сторон. Вкусная и оригинальная закуска готова!
Пряный салат с тунцом и овощами
Ингредиенты:
- 1 банка красной фасоли
- 100 г салатных листьев
- 180 г консервированного тунца
- 60 г каперсов или маслин
- горсть помидоров черри
- 1 сладкий перец
- 1 красный лук
- 3 ст.л. оливкового масла
- 2 ст. л. соевого соуса
- 4 ст. л. кунжута
- молотый перец
Рецепт приготовления:
- Листья салата помыть и обсушите, порвать руками в миску.
- Сладкий перец очистить от сердцевины и семян, нарезать полосками. Помидоры черри разрезать пополам, очищенный красный лук порезать тонкими полукольцами. Измельчить маслины или каперсы.
- Добавить к зелени нарезанные овощи, промытую фасоль и размятого вилкой тунца.
- Добавить молотый перец по вкусу и заправить салат оливковым маслом, смешанным с соевым соусом.
- Посыпать блюдо прогретым на сухой сковороде кунжутом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить креветки на гриле. "Сегодня" также делились рецептом салата из редиса и салями. Кроме этого, мы рассказывали, как жарить сосиски на гриле.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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