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Салаты и закуски на Пасху: ТОП-5 рецептов

Рецепты салатов на Пасху 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Салат на Пасху без майонеза
Салат на Пасху без майонеза
Фото: Pixabay

Главное место на пасхальном столе занимают куличи, творожные пасхи и мясные блюда. Но чтобы освежить праздничное меню, мы рекомендуем приготовить вкусные салаты и закуски без майонеза. 

Полезная пасхальная закуска с курицей

Салат из курицы на Пасху
Салат из курицы на Пасху
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 150 г желтого болгарского перца
  • 250 г куриной грудки
  • 150 г спелых сочных томатов
  • 1 пучок салатных листьев
  • 2 вареных яйца
  • 100 г моцареллы в шариках
  • 2-3 чесночных зубка
  • лаймовый сок по вкусу
  • соль
  • 2-3 ст. л. оливкового масла

Рецепт приготовления:

  1. Отварить курицу в соленой воде до полной готовности. Остудить прямо в бульоне, чтобы мясо осталось мягким и сочным.
  2. Сырные шарики крупно порезать.
  3. На большую тарелку высыпать крупно порванные листья. Сверху распределить курицу, разделенную на волокна.
  4. Отправить в салат большие ломтики томатов и брусочки желтого сладкого перца. Добавить сыр и кружочки вареных яиц.
  5. Для приготовления соуса соединить лаймовый сок, оливковое масло, чеснок и соль.

Пасхальный салат с овощами и сельдью

Пасхальный салат из сельди и картофеля
Пасхальный салат из сельди и картофеля
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 4 вареных картофелины
  • 4 бочковых соленых огурца
  • 3 вареных моркови
  • 1 сельдь
  • 2 чесночных зубчика
  • 1 головка лука
  • зеленый лук
  • растительное масло
  • кипяченая вода, уксус и сахар для лукового маринада
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Порубить охлажденные вареные корнеплоды кубиками.
  2. Репчатый лук порезать небольшими кусочками и замариновать в уксусе с водой и сахаром.
  3. Соленый огурец порезать брусочками. Чеснок раздавить.
  4. Сельдь разделать: удалить хвост, голову, плавники, кожу и все косточки. Остальные порезать средними кусочками.
  5. Смешать продукты и заправить салат маслом с раздавленным чесноком. Сразу подать к столу.

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Праздничная закуска с тунцом

Салат на Пасху из тунца
Салат на Пасху из тунца
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 150 г консервированного тунца
  • 1/2 болгарского перца
  • 1 стебель сельдерея
  • 4 маслины
  • 40 г рукколы
  • оливковое масло, соль и специи для заправки салатов

Рецепт приготовления:

  1. Стебель сельдерея промыть, разрезать вдоль и мелко порубить.
  2. Болгарский перец очистить от семян и порезать небольшими кусочками.
  3. Каждую маслину избавить от косточки и измельчить.
  4. Перевести продукты в миску и добавить к ним тунец из банки, предварительно размятый вилкой.
  5. Посолить, поперчить закуску и заправить оливковым маслом.
  6. Выложить салат на зеленую "подушку" из рукколы.

Салат из кальмаров и овощей без майонеза

Пасхальный салат из кальмаров
Пасхальный салат из кальмаров
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 350 г кальмаров
  • 1 репчатая луковица
  • 1 сладкий перец
  • 1/2 лимона
  • 1 ч. л. бальзамического уксуса
  • 2 десертные ложки оливкового масла
  • щепотка петрушки
  • поваренная соль и черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Сладкий перец вымыть. Завернуть его в фольгу и запечь до размягчения. Почистить овощ и порезать небольшими брусочками, предварительно удалив семена.
  2. Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами и залить бальзамическим уксусом. Оставить на несколько минут, после чего отжать.
  3. Положить кальмары в закипевшую воду на 2-2,5 минуты. Затем выложить на дуршлаг, остудить, очистить от всего лишнего и нарезать тонкой соломкой.
  4. Выжать сок половинки лимона в стакан. Смешать с оливковым маслом, посолить и поперчить.
  5. Выложить в большую салатницу все подготовленные овощи и добавить кальмары.
  6. Перемешать ингредиенты и залить цитрусово-масляным соусом.
  7. Охладить готовый салат с кальмарами без майонеза и подать к столу.

Греческий салат на Пасху

Греческий салат на Пасху
Греческий салат на Пасху
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 250 г сыра фета
  • по 150 г свежих огурцов и томатов
  • по 100 г сладкого перца и маслин
  • 1 средняя красная луковица
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 3 ст. л. оливкового масла 
  • свежий темный базилик и петрушка
  • соль и перец

Рецепт приготовления:

  1. Промытые лук, огурцы, помидоры и сладкий перец порезать одинаковыми аккуратными кубиками.
  2. Сыр поломать руками на кусочки. Маслины порезать тонкими кольцами.
  3. Оставшиеся ингредиенты соединить в соус.
  4. Заправить им все подготовленные продукты, посолить закуску и приправить перцем. Добавить порванный руками базилик и петрушку. Хорошо перемешать ингредиенты.
  5. Сразу подавать салат к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептами пасхальных салатов с курицей. "Сегодня" также делились рецептом запеченной индейки на Пасху под медовой глазурью

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

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Источник: Сегодня
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