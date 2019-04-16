Салаты и закуски на Пасху: ТОП-5 рецептов
Рецепты салатов на Пасху 2019
Главное место на пасхальном столе занимают куличи, творожные пасхи и мясные блюда. Но чтобы освежить праздничное меню, мы рекомендуем приготовить вкусные салаты и закуски без майонеза.
Полезная пасхальная закуска с курицей
Ингредиенты:
- 150 г желтого болгарского перца
- 250 г куриной грудки
- 150 г спелых сочных томатов
- 1 пучок салатных листьев
- 2 вареных яйца
- 100 г моцареллы в шариках
- 2-3 чесночных зубка
- лаймовый сок по вкусу
- соль
- 2-3 ст. л. оливкового масла
Рецепт приготовления:
- Отварить курицу в соленой воде до полной готовности. Остудить прямо в бульоне, чтобы мясо осталось мягким и сочным.
- Сырные шарики крупно порезать.
- На большую тарелку высыпать крупно порванные листья. Сверху распределить курицу, разделенную на волокна.
- Отправить в салат большие ломтики томатов и брусочки желтого сладкого перца. Добавить сыр и кружочки вареных яиц.
- Для приготовления соуса соединить лаймовый сок, оливковое масло, чеснок и соль.
Пасхальный салат с овощами и сельдью
Ингредиенты:
- 4 вареных картофелины
- 4 бочковых соленых огурца
- 3 вареных моркови
- 1 сельдь
- 2 чесночных зубчика
- 1 головка лука
- зеленый лук
- растительное масло
- кипяченая вода, уксус и сахар для лукового маринада
- соль
Рецепт приготовления:
- Порубить охлажденные вареные корнеплоды кубиками.
- Репчатый лук порезать небольшими кусочками и замариновать в уксусе с водой и сахаром.
- Соленый огурец порезать брусочками. Чеснок раздавить.
- Сельдь разделать: удалить хвост, голову, плавники, кожу и все косточки. Остальные порезать средними кусочками.
- Смешать продукты и заправить салат маслом с раздавленным чесноком. Сразу подать к столу.
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Праздничная закуска с тунцом
Ингредиенты:
- 150 г консервированного тунца
- 1/2 болгарского перца
- 1 стебель сельдерея
- 4 маслины
- 40 г рукколы
- оливковое масло, соль и специи для заправки салатов
Рецепт приготовления:
- Стебель сельдерея промыть, разрезать вдоль и мелко порубить.
- Болгарский перец очистить от семян и порезать небольшими кусочками.
- Каждую маслину избавить от косточки и измельчить.
- Перевести продукты в миску и добавить к ним тунец из банки, предварительно размятый вилкой.
- Посолить, поперчить закуску и заправить оливковым маслом.
- Выложить салат на зеленую "подушку" из рукколы.
Салат из кальмаров и овощей без майонеза
Ингредиенты:
- 350 г кальмаров
- 1 репчатая луковица
- 1 сладкий перец
- 1/2 лимона
- 1 ч. л. бальзамического уксуса
- 2 десертные ложки оливкового масла
- щепотка петрушки
- поваренная соль и черный перец
Рецепт приготовления:
- Сладкий перец вымыть. Завернуть его в фольгу и запечь до размягчения. Почистить овощ и порезать небольшими брусочками, предварительно удалив семена.
- Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами и залить бальзамическим уксусом. Оставить на несколько минут, после чего отжать.
- Положить кальмары в закипевшую воду на 2-2,5 минуты. Затем выложить на дуршлаг, остудить, очистить от всего лишнего и нарезать тонкой соломкой.
- Выжать сок половинки лимона в стакан. Смешать с оливковым маслом, посолить и поперчить.
- Выложить в большую салатницу все подготовленные овощи и добавить кальмары.
- Перемешать ингредиенты и залить цитрусово-масляным соусом.
- Охладить готовый салат с кальмарами без майонеза и подать к столу.
Греческий салат на Пасху
Ингредиенты:
- 250 г сыра фета
- по 150 г свежих огурцов и томатов
- по 100 г сладкого перца и маслин
- 1 средняя красная луковица
- 1 ст. л. сока лимона
- 3 ст. л. оливкового масла
- свежий темный базилик и петрушка
- соль и перец
Рецепт приготовления:
- Промытые лук, огурцы, помидоры и сладкий перец порезать одинаковыми аккуратными кубиками.
- Сыр поломать руками на кусочки. Маслины порезать тонкими кольцами.
- Оставшиеся ингредиенты соединить в соус.
- Заправить им все подготовленные продукты, посолить закуску и приправить перцем. Добавить порванный руками базилик и петрушку. Хорошо перемешать ингредиенты.
- Сразу подавать салат к столу.
Напомним, ранее мы делились рецептами пасхальных салатов с курицей. "Сегодня" также делились рецептом запеченной индейки на Пасху под медовой глазурью.
Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:
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