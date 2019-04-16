Салаты и закуски на Пасху: ТОП-5 рецептов

Рецепты салатов на Пасху 2019

Салат на Пасху без майонеза Фото: Pixabay

Главное место на пасхальном столе занимают куличи, творожные пасхи и мясные блюда. Но чтобы освежить праздничное меню, мы рекомендуем приготовить вкусные салаты и закуски без майонеза.

Полезная пасхальная закуска с курицей

Салат из курицы на Пасху Фото: Pixabay

Ингредиенты:

150 г желтого болгарского перца

250 г куриной грудки

150 г спелых сочных томатов

1 пучок салатных листьев

2 вареных яйца

100 г моцареллы в шариках

2-3 чесночных зубка

лаймовый сок по вкусу

соль

2-3 ст. л. оливкового масла

Рецепт приготовления:

Отварить курицу в соленой воде до полной готовности. Остудить прямо в бульоне, чтобы мясо осталось мягким и сочным. Сырные шарики крупно порезать. На большую тарелку высыпать крупно порванные листья. Сверху распределить курицу, разделенную на волокна. Отправить в салат большие ломтики томатов и брусочки желтого сладкого перца. Добавить сыр и кружочки вареных яиц. Для приготовления соуса соединить лаймовый сок, оливковое масло, чеснок и соль.

Пасхальный салат с овощами и сельдью

Пасхальный салат из сельди и картофеля Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

4 вареных картофелины

4 бочковых соленых огурца

3 вареных моркови

1 сельдь

2 чесночных зубчика

1 головка лука

зеленый лук

растительное масло

кипяченая вода, уксус и сахар для лукового маринада

соль

Рецепт приготовления:

Порубить охлажденные вареные корнеплоды кубиками. Репчатый лук порезать небольшими кусочками и замариновать в уксусе с водой и сахаром. Соленый огурец порезать брусочками. Чеснок раздавить. Сельдь разделать: удалить хвост, голову, плавники, кожу и все косточки. Остальные порезать средними кусочками. Смешать продукты и заправить салат маслом с раздавленным чесноком. Сразу подать к столу.

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Праздничная закуска с тунцом

Салат на Пасху из тунца Фото: Pixabay

Ингредиенты:

150 г консервированного тунца

1/2 болгарского перца

1 стебель сельдерея

4 маслины

40 г рукколы

оливковое масло, соль и специи для заправки салатов

Рецепт приготовления:

Стебель сельдерея промыть, разрезать вдоль и мелко порубить. Болгарский перец очистить от семян и порезать небольшими кусочками. Каждую маслину избавить от косточки и измельчить. Перевести продукты в миску и добавить к ним тунец из банки, предварительно размятый вилкой. Посолить, поперчить закуску и заправить оливковым маслом. Выложить салат на зеленую "подушку" из рукколы.

Салат из кальмаров и овощей без майонеза

Пасхальный салат из кальмаров Фото: Pixabay

Ингредиенты:

350 г кальмаров

1 репчатая луковица

1 сладкий перец

1/2 лимона

1 ч. л. бальзамического уксуса

2 десертные ложки оливкового масла

щепотка петрушки

поваренная соль и черный перец

Рецепт приготовления:

Сладкий перец вымыть. Завернуть его в фольгу и запечь до размягчения. Почистить овощ и порезать небольшими брусочками, предварительно удалив семена. Лук почистить, нарезать тонкими полукольцами и залить бальзамическим уксусом. Оставить на несколько минут, после чего отжать. Положить кальмары в закипевшую воду на 2-2,5 минуты. Затем выложить на дуршлаг, остудить, очистить от всего лишнего и нарезать тонкой соломкой. Выжать сок половинки лимона в стакан. Смешать с оливковым маслом, посолить и поперчить. Выложить в большую салатницу все подготовленные овощи и добавить кальмары. Перемешать ингредиенты и залить цитрусово-масляным соусом. Охладить готовый салат с кальмарами без майонеза и подать к столу.

Греческий салат на Пасху

Греческий салат на Пасху Фото: Pixabay

Ингредиенты:

250 г сыра фета

по 150 г свежих огурцов и томатов

по 100 г сладкого перца и маслин

1 средняя красная луковица

1 ст. л. сока лимона

3 ст. л. оливкового масла

свежий темный базилик и петрушка

соль и перец

Рецепт приготовления:

Промытые лук, огурцы, помидоры и сладкий перец порезать одинаковыми аккуратными кубиками. Сыр поломать руками на кусочки. Маслины порезать тонкими кольцами. Оставшиеся ингредиенты соединить в соус. Заправить им все подготовленные продукты, посолить закуску и приправить перцем. Добавить порванный руками базилик и петрушку. Хорошо перемешать ингредиенты. Сразу подавать салат к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептами пасхальных салатов с курицей. "Сегодня" также делились рецептом запеченной индейки на Пасху под медовой глазурью.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

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