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Салаты из капусты: ТОП-5 самых вкусных и полезных

Салат из свежей капусты – отличный вариант для тех, кто следит за фигурой

Ирина Павлина
Сегодня, 11:15

Попробуйте приготовить вкусные салаты из белокочанной капусты по рецептам из нашей подборки. Это овощное блюдо поможет разнообразить ваш рацион весной.

Салаты из капусты можно подавать без всякой заправки или поливать растительным маслом, уксусом, соевым соусом и лимонным соком.

Салат из капусты с болгарским перцем

Салат из капусты с перцем
Салат из капусты с перцем
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 300 г капусты
  • 1 болгарский перец
  • 1 луковица
  • Несколько веточек укропа
  • 1-2 помидора
  • Соль, сахар
  • 2 ст.л. семечек подсолнечника
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Лимонный сок

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Способ приготовления:

  1. Капусту нашинковать, приправить солью и сахаром. Помять, чтобы капуста стала мягкой и дала сок.
  2. Болгарский перец нарезать соломкой, а помидоры – дольками.
  3. Лук нарезать тонкими полукольцами, сбрызнуть соком лимона и дать постоять 5 минут. Зелень помыть и мелко порубить.
  4. Смешать капусту с перцем, помидорами, репчатым луком и зеленью.
  5. Сбрызнуть соком лимона и заправить оливковым маслом. Посыпать готовый салат семечками.

Смотрите видео, как нафаршировать пекинскую капусту:

Салат из капусты с кукурузой

Салат из капусты с кукурузой
Салат из капусты с кукурузой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 300 г белокочанной капусты
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 1 свежий огурец
  • 2 ст.л. яблочного уксуса
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 2 стебля зеленого лука
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Капусту нашинковать. Добавить к капусте уксус и соль.
  2. Хорошо размять руками и оставить на 10-15 минут. Добавить огурец, нашинкованный соломкой.
  3. Добавить консервированную кукурузу, хорошо перемешать и заправить растительным маслом.
  4. Дать немного настояться и подавать к столу, посыпав нашинкованным зеленым луком.

Коул Слоу

Салат "Коул Слоу" готовится из капусты
Салат "Коул Слоу" готовится из капусты
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для салата:

  • 500 г белокочанной капусты
  • 1 маленький сладкий лук
  • 1 болгарский перец
  • 1 морковь
  • 1 кисло-сладкое яблоко
  • Соль, сахар, молотый перец – по вкусу
  • 4-5 веточек петрушки

Для заправки:

  • 2 ст.л. майонеза
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1 ч.л. горчицы с зернами
  • 1 ст.л. лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Капусту нашинковать, приправить перцем, солью и сахаром. Немного помять руками.
  2. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке, сладкий перец и яблоко нарезать соломкой.
  3. Добавить лук, морковь и перец к капусте, перемешать.
  4. Приготовить заправку: добавить к майонезу и сметане лимонный сок и горчицу.
  5. Заправить салат, хорошо перемешать, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20-30 минут.

Салат из капусты с морковью

Салат из капусты с морковкой
Салат из капусты с морковкой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 небольшой кочан капусты
  • 4 средние морковки
  • 5 перьев зеленого лука
  • 1 маленький пучок мяты
  • Соль, свежемолотый черный перец

Для заправки:

  • 1 ч.л. молотой зиры
  • 1-2 ч.л. сахара (по желанию)
  • 1/2 стакана майонеза
  • 2 ст.л. лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Тонко нашинковать капусту. Очистить морковь и натереть на крупной терке. Тонко нарезать зеленый лук и листья мяты.
  2. Для заправки смешать майонез с лимонным соком и зирой, при необходимости добавить немного сахара.
  3. Смешать капусту, морковь и зеленый лук и заправить салат, посолить и поперчить.
  4. Перед подачей добавить в салат мяту и перемешать.

Салат из капусты с пряной заправкой

Рецепты салатов из капусты
Рецепты салатов из капусты
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 1 кочан капусты
  • 1/3 чашки тыквенных семечек
  • 1/3 чашки уксуса
  • 1/3 чашки растительного масла
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 2 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • Пучок зеленого лука

Способ приготовления:

  1. Средний кочан капусты помыть, обсушить и тонко нашинковать. Тыквенные семечки поджарить на сухой сковороде и остудить. Зеленый лук помыть и тонко порезать.
  2. Приготовить заправку из растительного масла, уксуса, соевого соуса, сахара и соли. Заправить и хорошо перемешать салат.
  3. Посыпать зеленым луком и подавать.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle делились рецептами салатов из редиса. Мы также писали, как приготовить весенние салаты из рукколы.

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Источник: Сегодня
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