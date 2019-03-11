Салаты из помидоров черри: три простых рецепта

Томаты черри доступны в любое время года

Салат с помидорами черри Фото: Pixabay

Помидоры черри, или вишневидные томаты – самые сладкие из всех видов этого овоща, к тому же в них содержится большее количество витаминов, чем в крупных экземплярах. Благодаря этим качествам, их считают отличными продуктом для приготовления свежих салатов.

Капрезе с помидорами черри

Салат "Капрезе" Фото: Pixabay

Ингредиенты:

500 г помидоров черри

200 г сыра моцарелла

небольшой пучок базилика

1 ст. ложка оливкового масла

сушеные итальянские травы

Рецепт приготовления:

Подготовьте помидоры и зелень. Черри вымойте под струей холодной воды и разрежьте пополам. Базилик также сполосните, встряхните от воды и оторвите листики. Моцареллу достаньте из рассола и положите на тарелку. Если вы используете для приготовления капрезе сыр обычного размера, то его необходимо разрезать на небольшие кусочки, равные по величине помидоркам черри. Но можно использовать и мини-моцареллу, в этом случае достаточно выложить шарики на тарелку. Между кусочками сыра разложите половинки помидоров, сверху – листики базилика. Сбрызните салат качественным оливковым маслом холодного отжима и посыпьте сухими травами.

Болгарский салат из помидоров черри

Шопский салат Фото: Pixabay

Ингредиенты:

10-12 штук черри

1 свежий огурец среднего размера

4 штуки сладкого болгарского перца

3 зубчика чеснока

200 г брынзы

100 г сметаны

Рецепт приготовления:

Раскрошите брынзу руками. Чеснок пропустите через пресс и добавьте к сыру. Массу тщательно перемешайте.В глубокий салатник положите целые помидоры. Перец очистите от семян и нарежьте крупными кружками или полукольцами. Огурец порежьте кубиками. Добавьте овощи к помидорам, положите брынзу с чесноком и заправьте сметаной. Солить салат не нужно, так как брынза придаст блюду необходимый солоноватый вкус.

Салат из помидоров черри с горчицей

Салат с черри и орехами Фото: Pixabay

Готовить его достаточно долго, но в результате получится отличная закуска с отменным вкусом, которую можно подать даже к праздничному столу.

Ингредиенты:

1 кг помидоров черри

50 г очищенного грецкого ореха

Для заправки:

1 ч. ложка дижонской горчицы

100 мл масла из грецких орехов

2 ст. ложки бальзамического уксуса

пучок эстрагона

Рецепт приготовления:

Очистите помидоры от кожуры. Чтобы облегчить себе задачу, надрежьте каждый плод у основания крест-накрест, потом опустите томаты в кипящую воду буквально на несколько минут. Когда кожица на помидорах лопнет, выньте их и сразу же опустите в холодную воду. Теперь будет проще снять кожицу. Очищенные помидоры положите в глубокий салатник. Приготовьте заправку. Для этого оторвите листики эстрагона от стебля и измельчите их. Смешайте дижонскую горчицу и бальзамический уксус, смесь слегка взбейте. Массу посолите и при желании приправьте черным молотым перцем. Не переставая взбивать, добавьте масло и зелень. Заправкой полейте очищенные помидоры черри и осторожно перемешайте, чтобы не помять нежные томаты. Ядра грецких орехов измельчите в крошку и посыпьте ими салат.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить весенний салат с зеленью, шампиньонами, помидорами и перепелиными яйцами. "Сегодня" также делились рецептом слоек с помидорами черри.

Смотрите видео, как правильно готовить и хранить салаты:

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