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Салаты из помидоров черри: три простых рецепта

Томаты черри доступны в любое время года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20
Салат с помидорами черри
Салат с помидорами черри
Фото: Pixabay

Помидоры черри, или вишневидные томаты – самые сладкие из всех видов этого овоща, к тому же в них содержится большее количество витаминов, чем в крупных экземплярах. Благодаря этим качествам, их считают отличными продуктом для приготовления свежих салатов.

Капрезе с помидорами черри

Салат "Капрезе"
Салат "Капрезе"
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 500 г помидоров черри
  • 200 г сыра моцарелла
  • небольшой пучок базилика
  • 1 ст. ложка оливкового масла
  • сушеные итальянские травы

Рецепт приготовления:

  1. Подготовьте помидоры и зелень. Черри вымойте под струей холодной воды и разрежьте пополам. Базилик также сполосните, встряхните от воды и оторвите листики. 
  2. Моцареллу достаньте из рассола и положите на тарелку. Если вы используете для приготовления капрезе сыр обычного размера, то его необходимо разрезать на небольшие кусочки, равные по величине помидоркам черри. Но можно использовать и мини-моцареллу, в этом случае достаточно выложить шарики на тарелку.
  3. Между кусочками сыра разложите половинки помидоров, сверху – листики базилика. Сбрызните салат качественным оливковым маслом холодного отжима и посыпьте сухими травами.

Болгарский салат из помидоров черри

Шопский салат
Шопский салат
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 10-12 штук черри
  • 1 свежий огурец среднего размера
  • 4 штуки сладкого болгарского перца
  • 3 зубчика чеснока
  • 200 г брынзы
  • 100 г сметаны

Рецепт приготовления:

  1. Раскрошите брынзу руками. Чеснок пропустите через пресс и добавьте к сыру. Массу тщательно перемешайте.В глубокий салатник положите целые помидоры. 
  2. Перец очистите от семян и нарежьте крупными кружками или полукольцами. Огурец порежьте кубиками. 
  3. Добавьте овощи к помидорам, положите брынзу с чесноком и заправьте сметаной. Солить салат не нужно, так как брынза придаст блюду необходимый солоноватый вкус.

Салат из помидоров черри с горчицей 

Салат с черри и орехами
Салат с черри и орехами
Фото: Pixabay

Готовить его достаточно долго, но в результате получится отличная закуска с отменным вкусом, которую можно подать даже к праздничному столу. 

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров черри
  • 50 г очищенного грецкого ореха

Для заправки:

  • 1 ч. ложка дижонской горчицы
  • 100 мл масла из грецких орехов
  • 2 ст. ложки бальзамического уксуса
  • пучок эстрагона

Рецепт приготовления:

  1. Очистите помидоры от кожуры. Чтобы облегчить себе задачу, надрежьте каждый плод у основания крест-накрест, потом опустите томаты в кипящую воду буквально на несколько минут. 
  2. Когда кожица на помидорах лопнет, выньте их и сразу же опустите в холодную воду. Теперь будет проще снять кожицу. 
  3. Очищенные помидоры положите в глубокий салатник. Приготовьте заправку. Для этого оторвите листики эстрагона от стебля и измельчите их. 
  4. Смешайте дижонскую горчицу и бальзамический уксус, смесь слегка взбейте. Массу посолите и при желании приправьте черным молотым перцем. 
  5. Не переставая взбивать, добавьте масло и зелень. Заправкой полейте очищенные помидоры черри и осторожно перемешайте, чтобы не помять нежные томаты. 
  6. Ядра грецких орехов измельчите в крошку и посыпьте ими салат.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить весенний салат с зеленью, шампиньонами, помидорами и перепелиными яйцами. "Сегодня" также делились рецептом слоек с помидорами черри.

Смотрите видео, как правильно готовить и хранить салаты:

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Источник: domashniy.ru
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