Салаты из помидоров черри: три простых рецепта
Томаты черри доступны в любое время года
Помидоры черри, или вишневидные томаты – самые сладкие из всех видов этого овоща, к тому же в них содержится большее количество витаминов, чем в крупных экземплярах. Благодаря этим качествам, их считают отличными продуктом для приготовления свежих салатов.
Капрезе с помидорами черри
Ингредиенты:
- 500 г помидоров черри
- 200 г сыра моцарелла
- небольшой пучок базилика
- 1 ст. ложка оливкового масла
- сушеные итальянские травы
Рецепт приготовления:
- Подготовьте помидоры и зелень. Черри вымойте под струей холодной воды и разрежьте пополам. Базилик также сполосните, встряхните от воды и оторвите листики.
- Моцареллу достаньте из рассола и положите на тарелку. Если вы используете для приготовления капрезе сыр обычного размера, то его необходимо разрезать на небольшие кусочки, равные по величине помидоркам черри. Но можно использовать и мини-моцареллу, в этом случае достаточно выложить шарики на тарелку.
- Между кусочками сыра разложите половинки помидоров, сверху – листики базилика. Сбрызните салат качественным оливковым маслом холодного отжима и посыпьте сухими травами.
Болгарский салат из помидоров черри
Ингредиенты:
- 10-12 штук черри
- 1 свежий огурец среднего размера
- 4 штуки сладкого болгарского перца
- 3 зубчика чеснока
- 200 г брынзы
- 100 г сметаны
Рецепт приготовления:
- Раскрошите брынзу руками. Чеснок пропустите через пресс и добавьте к сыру. Массу тщательно перемешайте.В глубокий салатник положите целые помидоры.
- Перец очистите от семян и нарежьте крупными кружками или полукольцами. Огурец порежьте кубиками.
- Добавьте овощи к помидорам, положите брынзу с чесноком и заправьте сметаной. Солить салат не нужно, так как брынза придаст блюду необходимый солоноватый вкус.
Салат из помидоров черри с горчицей
Готовить его достаточно долго, но в результате получится отличная закуска с отменным вкусом, которую можно подать даже к праздничному столу.
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров черри
- 50 г очищенного грецкого ореха
Для заправки:
- 1 ч. ложка дижонской горчицы
- 100 мл масла из грецких орехов
- 2 ст. ложки бальзамического уксуса
- пучок эстрагона
Рецепт приготовления:
- Очистите помидоры от кожуры. Чтобы облегчить себе задачу, надрежьте каждый плод у основания крест-накрест, потом опустите томаты в кипящую воду буквально на несколько минут.
- Когда кожица на помидорах лопнет, выньте их и сразу же опустите в холодную воду. Теперь будет проще снять кожицу.
- Очищенные помидоры положите в глубокий салатник. Приготовьте заправку. Для этого оторвите листики эстрагона от стебля и измельчите их.
- Смешайте дижонскую горчицу и бальзамический уксус, смесь слегка взбейте. Массу посолите и при желании приправьте черным молотым перцем.
- Не переставая взбивать, добавьте масло и зелень. Заправкой полейте очищенные помидоры черри и осторожно перемешайте, чтобы не помять нежные томаты.
- Ядра грецких орехов измельчите в крошку и посыпьте ими салат.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить весенний салат с зеленью, шампиньонами, помидорами и перепелиными яйцами. "Сегодня" также делились рецептом слоек с помидорами черри.
Смотрите видео, как правильно готовить и хранить салаты:
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