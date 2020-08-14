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Салаты из помидоров на зиму: рецепты вкусных домашних заготовок

Сегодня, 16:24

Рецепты простых салатов из помидоров на зиму

Маринованные помидоры – не единственная заготовка, которую можно сделать из томатов на зиму. Салат из помидоров – универсальная закуска, которая подойдет и к отварному картофелю, и к жареному, и к мясным блюдам, и просто к свежему хрустящему хлебу.

Салат из зеленых помидоров на зиму

Салат из зеленых помидоров
Салат из зеленых помидоров
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг зеленых помидоров
  • 0,5 кг репчатого лука
  • 0,5 кг сладкого перца
  • 0,5 кг моркови
  • 70 г сахара
  • 50 г соли
  • 0,5 стакана растительного масла
  • 50 мл уксуса 6%

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Способ приготовления:

  1. Морковь натереть на крупной терке, лук, перец и помидоры произвольно нарезать.
  2. Смешать овощи, добавить к ним соль, перемешать и дать постоять 8 часов (в прохладном месте или холодильнике).
  3. Затем сок слить, добавить к овощам сахар, растительное масло, перемешать и поставить на огонь.
  4. Довести до кипения и варить 30 минут.
  5. За несколько минут до окончания приготовления влить уксус, хорошо перемешать.
  6. Готовый салат разложить в подготовленные банки, закатать, перевернуть, накрыть пледом до полного остывания. Из этого количества ингредиентов получается 2 л салата.
  7. Можно хранить при комнатной температуре.

Лечо на зиму с перцем и помидорами

Лечо из перца с помидорами и чесноком
Лечо из перца с помидорами и чесноком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 кг помидоров
  • 10 шт. красного болгарского перца
  • 1 стакан сахара
  • 1,2 ст. л. соли
  • 7-8 зубчиков чеснока
  • 1 ч. л. смеси молотых перцев

Смотрите видео, как сделать повидло из помидоров на зиму:

Способ приготовления:

  1. Помидоры и перец помыть, обрезать плодоножки у помидоров и удалить семенные коробки у перцев. Чеснок очистить и мелко нарезать.
  2. Половину помидоров мелко нарезать. Перец нарезать произвольно.
  3. Подготовленные ингредиенты поместить в кастрюлю. Варить 10 минут. После чего добавить оставшиеся помидоры, крупно нарезать.
  4. Добавить соль, сахар и молотый перец. Варить еще 30 минут.
  5. Готовое горячее лечо разлить по стерилизованным банкам и закатать. Банки перевернуть и оставить до полного остывания. Из указанного количества ингредиентов получится 7 банок по 0,5 л.

Салат из помидоров на зиму с баклажанами

Салат из помидоров на зиму
Салат из помидоров на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров
  • 10 шт. баклажанов
  • 10 шт. моркови
  • 10 шт. репчатого лука
  • 10 шт. болгарского перца
  • 1 стакан растительного масла
  • 1,5 стакана сахара
  • 2 ст.л. соли
  • 2 ст.л. уксусной эссенции

Способ приготовления:

  1. Помидоры измельчить с помощью блендера или мясорубки, вылить в большую кастрюлю и доведя до кипения, варить 5 минут.
  2. Затем добавить баклажаны, нарезанные на небольшие кусочки, довести до кипения и варить еще 5 минут.
  3. Добавить морковь, нарезанную на кружочки, довести до кипения и варить 5 минут.
  4. Добавить лук, нарезанный полукольцами, довести до кипения и варить 5 минут.
  5. Добавить болгарский перец, нарезанный соломкой, довести до кипения и варить 5 минут.
  6. Затем влить растительное масло, уксусную эссенцию, всыпать сахар и соль. Довести до кипения, проварить напоследок еще 5 минут и разложить в подготовленные банки.
  7. Банки закатать, перевернуть и накрыть пледом.

На заметку

Из такого количества ингредиентов получается примерно 5 л салата. Если помидоры суховаты или овощи дали мало сока, то можно подлить к ним томатного сока или разведенной томатной пасты.

Напомним, ранее мы делились рецептом помидоров на зиму с алычой, а также писали, как сделать лечо с горьким перцем и помидорами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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