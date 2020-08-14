Салаты из помидоров на зиму: рецепты вкусных домашних заготовок
Рецепты простых салатов из помидоров на зиму
Маринованные помидоры – не единственная заготовка, которую можно сделать из томатов на зиму. Салат из помидоров – универсальная закуска, которая подойдет и к отварному картофелю, и к жареному, и к мясным блюдам, и просто к свежему хрустящему хлебу.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг зеленых помидоров
- 0,5 кг репчатого лука
- 0,5 кг сладкого перца
- 0,5 кг моркови
- 70 г сахара
- 50 г соли
- 0,5 стакана растительного масла
- 50 мл уксуса 6%
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Способ приготовления:
- Морковь натереть на крупной терке, лук, перец и помидоры произвольно нарезать.
- Смешать овощи, добавить к ним соль, перемешать и дать постоять 8 часов (в прохладном месте или холодильнике).
- Затем сок слить, добавить к овощам сахар, растительное масло, перемешать и поставить на огонь.
- Довести до кипения и варить 30 минут.
- За несколько минут до окончания приготовления влить уксус, хорошо перемешать.
- Готовый салат разложить в подготовленные банки, закатать, перевернуть, накрыть пледом до полного остывания. Из этого количества ингредиентов получается 2 л салата.
- Можно хранить при комнатной температуре.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 кг помидоров
- 10 шт. красного болгарского перца
- 1 стакан сахара
- 1,2 ст. л. соли
- 7-8 зубчиков чеснока
- 1 ч. л. смеси молотых перцев
Смотрите видео, как сделать повидло из помидоров на зиму:
Способ приготовления:
- Помидоры и перец помыть, обрезать плодоножки у помидоров и удалить семенные коробки у перцев. Чеснок очистить и мелко нарезать.
- Половину помидоров мелко нарезать. Перец нарезать произвольно.
- Подготовленные ингредиенты поместить в кастрюлю. Варить 10 минут. После чего добавить оставшиеся помидоры, крупно нарезать.
- Добавить соль, сахар и молотый перец. Варить еще 30 минут.
- Готовое горячее лечо разлить по стерилизованным банкам и закатать. Банки перевернуть и оставить до полного остывания. Из указанного количества ингредиентов получится 7 банок по 0,5 л.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- 10 шт. баклажанов
- 10 шт. моркови
- 10 шт. репчатого лука
- 10 шт. болгарского перца
- 1 стакан растительного масла
- 1,5 стакана сахара
- 2 ст.л. соли
- 2 ст.л. уксусной эссенции
Способ приготовления:
- Помидоры измельчить с помощью блендера или мясорубки, вылить в большую кастрюлю и доведя до кипения, варить 5 минут.
- Затем добавить баклажаны, нарезанные на небольшие кусочки, довести до кипения и варить еще 5 минут.
- Добавить морковь, нарезанную на кружочки, довести до кипения и варить 5 минут.
- Добавить лук, нарезанный полукольцами, довести до кипения и варить 5 минут.
- Добавить болгарский перец, нарезанный соломкой, довести до кипения и варить 5 минут.
- Затем влить растительное масло, уксусную эссенцию, всыпать сахар и соль. Довести до кипения, проварить напоследок еще 5 минут и разложить в подготовленные банки.
- Банки закатать, перевернуть и накрыть пледом.
На заметку
Из такого количества ингредиентов получается примерно 5 л салата. Если помидоры суховаты или овощи дали мало сока, то можно подлить к ним томатного сока или разведенной томатной пасты.
Напомним, ранее мы делились рецептом помидоров на зиму с алычой, а также писали, как сделать лечо с горьким перцем и помидорами.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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