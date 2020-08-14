Салаты из помидоров на зиму: рецепты вкусных домашних заготовок

Рецепты простых салатов из помидоров на зиму

Маринованные помидоры – не единственная заготовка, которую можно сделать из томатов на зиму. Салат из помидоров – универсальная закуска, которая подойдет и к отварному картофелю, и к жареному, и к мясным блюдам, и просто к свежему хрустящему хлебу.

Салат из зеленых помидоров на зиму

Салат из зеленых помидоров Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг зеленых помидоров

0,5 кг репчатого лука

0,5 кг сладкого перца

0,5 кг моркови

70 г сахара

50 г соли

0,5 стакана растительного масла

50 мл уксуса 6%

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Способ приготовления:

Морковь натереть на крупной терке, лук, перец и помидоры произвольно нарезать. Смешать овощи, добавить к ним соль, перемешать и дать постоять 8 часов (в прохладном месте или холодильнике). Затем сок слить, добавить к овощам сахар, растительное масло, перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 30 минут. За несколько минут до окончания приготовления влить уксус, хорошо перемешать. Готовый салат разложить в подготовленные банки, закатать, перевернуть, накрыть пледом до полного остывания. Из этого количества ингредиентов получается 2 л салата. Можно хранить при комнатной температуре.

Лечо на зиму с перцем и помидорами

Лечо из перца с помидорами и чесноком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 кг помидоров

10 шт. красного болгарского перца

1 стакан сахара

1,2 ст. л. соли

7-8 зубчиков чеснока

1 ч. л. смеси молотых перцев

Смотрите видео, как сделать повидло из помидоров на зиму:

Способ приготовления:

Помидоры и перец помыть, обрезать плодоножки у помидоров и удалить семенные коробки у перцев. Чеснок очистить и мелко нарезать. Половину помидоров мелко нарезать. Перец нарезать произвольно. Подготовленные ингредиенты поместить в кастрюлю. Варить 10 минут. После чего добавить оставшиеся помидоры, крупно нарезать. Добавить соль, сахар и молотый перец. Варить еще 30 минут. Готовое горячее лечо разлить по стерилизованным банкам и закатать. Банки перевернуть и оставить до полного остывания. Из указанного количества ингредиентов получится 7 банок по 0,5 л.

Салат из помидоров на зиму с баклажанами

Салат из помидоров на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 кг помидоров

10 шт. баклажанов

10 шт. моркови

10 шт. репчатого лука

10 шт. болгарского перца

1 стакан растительного масла

1,5 стакана сахара

2 ст.л. соли

2 ст.л. уксусной эссенции

Способ приготовления:

Помидоры измельчить с помощью блендера или мясорубки, вылить в большую кастрюлю и доведя до кипения, варить 5 минут. Затем добавить баклажаны, нарезанные на небольшие кусочки, довести до кипения и варить еще 5 минут. Добавить морковь, нарезанную на кружочки, довести до кипения и варить 5 минут. Добавить лук, нарезанный полукольцами, довести до кипения и варить 5 минут. Добавить болгарский перец, нарезанный соломкой, довести до кипения и варить 5 минут. Затем влить растительное масло, уксусную эссенцию, всыпать сахар и соль. Довести до кипения, проварить напоследок еще 5 минут и разложить в подготовленные банки. Банки закатать, перевернуть и накрыть пледом.

На заметку

Из такого количества ингредиентов получается примерно 5 л салата. Если помидоры суховаты или овощи дали мало сока, то можно подлить к ним томатного сока или разведенной томатной пасты.

Напомним, ранее мы делились рецептом помидоров на зиму с алычой, а также писали, как сделать лечо с горьким перцем и помидорами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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