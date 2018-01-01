Салаты из редиса: три весенних рецепта
Май – время, когда редис самый сочный и вкусный
Салат из редиса – полезное сезонное блюдо, которое обязательно стоит включить в свой рацион весной. Корнеплоды редиса содержат много витаминов, а также необходимые организму человека минералы, природную клетчатку и фитонциды.
Салат из редиса с огурцами и яйцом
Ингредиенты:
- 2 куриных яйца
- 2 огурца
- 5 шт. редиса
- 2 стебля зеленого лука
- 3-4 ст.л. сметаны или греческого йогурта
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- соль
Рецепт приготовления:
- Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите. Нарежьте кружочками или кубиками.
- Овощи и зелень помойте под проточной водой.
- Редис и огурцы нарежьте тонкими полукольцами, зеленый лук измельчите.
- Смешайте в салатнице редис, огурцы, нарезанный зеленый лук и яйца. Заправьте сметаной, смешанной с горчицей, посолите.
- Аккуратно перемешайте и подавайте салат вместе с хрустящим ржаным хлебом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВесенний салат из редиса: рецепт с зеленью и свеклой
Салат из редиса и овощей
Ингредиенты:
- салатный микс
- 1 пучок редиса
- 1 болгарский перец
- 1 молодая луковица
- 1 стакан помидоров черри
- оливковое масло
- соль, перец
- итальянские травы
Рецепт приготовления:
- Смесь зелени замочить в холодной воде на полчаса. Затем промыть, обсушить и порвать руками.
- Редис помыть, срезать кончики. Нарезать тонкими четвертькольцами.
- Молодой лук очистить, помыть и тонко нарезать.
- Помидоры черри помыть и разрезать на четвертинки.
- Болгарский перец помыть, удалить сердцевину и семена.
- Выложить на дно салатницы зелень, сверху разложить все овощи.
- Посолить и поперчить, посыпать итальянскими травами. Заправить оливковым маслом.
Греческий салат с редисом
Ингредиенты:
- пучок салатных листьев
- 3 огурца
- 2 помидора
- 8 шт. редиса
- 8 маслин
- 100 г феты
- несколько веточек петрушки
- несколько веточек базилика
- соль, перец
- 3 ст.л. оливкового масла
- щепотка итальянских трав
- 1 ч.л. лимонного сока
- 1/2 ч.л. лимонной цедры
Рецепт приготовления:
- Все овощи и зелень помыть и обсушить.
- Редис, маслины и огурцы нарезать тонкими кружочками. Помидор нарезать небольшими дольками.
- Фету раскрошить или нарезать кубиками.
- Застелить тарелку листьями салата, сверху разложить овощи, маслины и сыр. Украсить веточками петрушки и базилика.
- Для заправки смешать оливковое масло, соль, молотый перец, итальянские травы, сок и цедру лимона. Полить салат и подавать сразу после приготовления.
Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
Еще несколько материалов по теме:Классика американской кухни: салат "Коул Слоу" Как приготовить весенние соусы дип к овощам Салаты для пикника: ТОП-5 весенних рецептов Лучшие рецепты: салат с гренками и заправкой из авокадо
Источник: "Сегодня"