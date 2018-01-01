Салаты из редиса: три весенних рецепта

Май – время, когда редис самый сочный и вкусный

Весенний салат из редиса Фото: pixabay.com

Салат из редиса – полезное сезонное блюдо, которое обязательно стоит включить в свой рацион весной. Корнеплоды редиса содержат много витаминов, а также необходимые организму человека минералы, природную клетчатку и фитонциды.

Салат из редиса с огурцами и яйцом

Салат из редиса, яиц и огурцов Фото: Ирина Павлина

Ингредиенты:

2 куриных яйца

2 огурца

5 шт. редиса

2 стебля зеленого лука

3-4 ст.л. сметаны или греческого йогурта

1 ч.л. дижонской горчицы

соль

Рецепт приготовления:

Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите. Нарежьте кружочками или кубиками. Овощи и зелень помойте под проточной водой. Редис и огурцы нарежьте тонкими полукольцами, зеленый лук измельчите. Смешайте в салатнице редис, огурцы, нарезанный зеленый лук и яйца. Заправьте сметаной, смешанной с горчицей, посолите. Аккуратно перемешайте и подавайте салат вместе с хрустящим ржаным хлебом.

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Салат из редиса и овощей

Овощной салат с редисом Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

салатный микс

1 пучок редиса

1 болгарский перец

1 молодая луковица

1 стакан помидоров черри

оливковое масло

соль, перец

итальянские травы

Рецепт приготовления:

Смесь зелени замочить в холодной воде на полчаса. Затем промыть, обсушить и порвать руками. Редис помыть, срезать кончики. Нарезать тонкими четвертькольцами. Молодой лук очистить, помыть и тонко нарезать. Помидоры черри помыть и разрезать на четвертинки. Болгарский перец помыть, удалить сердцевину и семена. Выложить на дно салатницы зелень, сверху разложить все овощи. Посолить и поперчить, посыпать итальянскими травами. Заправить оливковым маслом.

Греческий салат с редисом

Греческий салат с редисом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

пучок салатных листьев

3 огурца

2 помидора

8 шт. редиса

8 маслин

100 г феты

несколько веточек петрушки

несколько веточек базилика

соль, перец

3 ст.л. оливкового масла

щепотка итальянских трав

1 ч.л. лимонного сока

1/2 ч.л. лимонной цедры

Рецепт приготовления:

Все овощи и зелень помыть и обсушить. Редис, маслины и огурцы нарезать тонкими кружочками. Помидор нарезать небольшими дольками. Фету раскрошить или нарезать кубиками. Застелить тарелку листьями салата, сверху разложить овощи, маслины и сыр. Украсить веточками петрушки и базилика. Для заправки смешать оливковое масло, соль, молотый перец, итальянские травы, сок и цедру лимона. Полить салат и подавать сразу после приготовления.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата: