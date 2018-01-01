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Салаты из редиса: три весенних рецепта

Май – время, когда редис самый сочный и вкусный

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:26
Весенний салат из редиса Фото: pixabay.com
Весенний салат из редиса Фото: pixabay.com

Салат из редиса – полезное сезонное блюдо, которое обязательно стоит включить в свой рацион весной. Корнеплоды редиса содержат много витаминов, а также необходимые организму человека минералы, природную клетчатку и фитонциды. 

Салат из редиса с огурцами и яйцом

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Салат из редиса, яиц и огурцов
Фото: Ирина Павлина

Ингредиенты:

  • 2 куриных яйца
  • 2 огурца
  • 5 шт. редиса
  • 2 стебля зеленого лука
  • 3-4 ст.л. сметаны или греческого йогурта
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите. Нарежьте кружочками или кубиками.
  2. Овощи и зелень помойте под проточной водой.
  3. Редис и огурцы нарежьте тонкими полукольцами, зеленый лук измельчите.
  4. Смешайте в салатнице редис, огурцы, нарезанный зеленый лук и яйца. Заправьте сметаной, смешанной с горчицей, посолите.
  5. Аккуратно перемешайте и подавайте салат вместе с хрустящим ржаным хлебом.
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Салат из редиса и овощей

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Овощной салат с редисом
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • салатный микс
  • 1 пучок редиса
  • 1 болгарский перец
  • 1 молодая луковица
  • 1 стакан помидоров черри
  • оливковое масло
  • соль, перец
  • итальянские травы

Рецепт приготовления:

  1. Смесь зелени замочить в холодной воде на полчаса. Затем промыть, обсушить и порвать руками.
  2. Редис помыть, срезать кончики. Нарезать тонкими четвертькольцами.
  3. Молодой лук очистить, помыть и тонко нарезать.
  4. Помидоры черри помыть и разрезать на четвертинки.
  5. Болгарский перец помыть, удалить сердцевину и семена. 
  6. Выложить на дно салатницы зелень, сверху разложить все овощи.
  7. Посолить и поперчить, посыпать итальянскими травами. Заправить оливковым маслом.

Греческий салат с редисом

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Греческий салат с редисом
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • пучок салатных листьев
  • 3 огурца
  • 2 помидора
  • 8 шт. редиса
  • 8 маслин
  • 100 г феты
  • несколько веточек петрушки
  • несколько веточек базилика
  • соль, перец
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • щепотка итальянских трав
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 1/2 ч.л. лимонной цедры

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи и зелень помыть и обсушить. 
  2. Редис, маслины и огурцы нарезать тонкими кружочками. Помидор нарезать небольшими дольками.
  3. Фету раскрошить или нарезать кубиками.
  4. Застелить тарелку листьями салата, сверху разложить овощи, маслины и сыр. Украсить веточками петрушки и базилика.
  5. Для заправки смешать оливковое масло, соль, молотый перец, итальянские травы, сок и цедру лимона. Полить салат и подавать сразу после приготовления.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: "Сегодня"

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