Салаты из руколы: три рецепта для лета
Готовим необычные салаты с руколой
Вкусные и легкие салаты с руколой помогут разнообразить ваше летнее меню. Они быстро готовятся и очень полезны.
Вкус руколы особенный – с небольшой кислинкой, слегка пряный и горьковатый. Но иногда горечь ощущается сверх меры. Чтобы ее убрать, стебли нужно предварительно замочить на полчаса в холодной воде.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Куриная печень – 400 г
- Салатные листья – 100 г
- Небольшая луковица – 1 шт.
- Яблоко – 1 шт.
- Рукола – 80 г
- Горсть сухарей
Читайте также:Салат из рукколы, груши и голубого сыра
Для заправки:
- Лимонный сок – 2 ст. л.
- Апельсиновый сок – 2 ст. л.
- Соевый соус – 30 мл
- Оливковое масло – 30 мл
- Сливочное масло – 30 г
- Укроп – 10 г
- Соль, сахар, перец – по вкусу
Смотрите видео, как выращивать зелень дома:
Способ приготовления:
- Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки.
- Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить.
- Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить.
- Листья салата порвать руками и смешать с руколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше руками. При подаче посыпать сухариками.
- Для приготовления соуса смешать: свежевыжатый апельсиновый и лимонный сок, оливковое масло, соевый соус, соль, сахар и перец. Добавить в соус нарезанный укроп.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Королевские креветки – 5 шт.
- Перебитый чеснок – 1 г
- Рукола – маленький пучок
- Кедровые орехи – горсть
- Помидоры черри – 2-3 шт.
- Оливковое масло – по вкусу
- Лимонный сок – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
- Пармезан – 15 г
Способ приготовления:
- Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком.
- Помидоры черри разрежьте на четыре части.
- Выложите на тарелку подготовленную руколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу.
- Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.
Ингредиенты:
- Рукола – 400 г
- Вяленые томаты – 12 шт.
- Пармезан – 250 г
- Кедровые орехи или кунжутные семечки – 150 г
Для заправки:
- Масло кунжутное или оливковое – 3-4 ст. л.
- Лимон – 1/2 шт.
- Бальзамический уксус – несколько капель
Способ приготовления:
- Руколу помыть, помидоры нарезать крупными кусочками, а пармезан натереть тонкими пластинами.
- Кедровые орехи или кунжутные семечки слегка обжарить до золотистого цвета.
- Выложить руколу, полить ее соком половины лимона, а затем кунжутным или оливковым маслом.
- Сверху положить нарезанные вяленые томаты и посыпать уже готовые ингредиенты кедровыми орехами или кунжутными семечками.
- Украсить салат тонкими пластинами пармезана. Сбрызнуть бальзамическим уксусом для пикантности.
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle делились рецептом салата с лососем и руколой. Мы также писали, как приготовить омлет с брынзой и руколой.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное