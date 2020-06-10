Салаты из руколы: три рецепта для лета

Готовим необычные салаты с руколой

Вкусные и легкие салаты с руколой помогут разнообразить ваше летнее меню. Они быстро готовятся и очень полезны.

Вкус руколы особенный – с небольшой кислинкой, слегка пряный и горьковатый. Но иногда горечь ощущается сверх меры. Чтобы ее убрать, стебли нужно предварительно замочить на полчаса в холодной воде.

Теплый салат из печени с руколой

Салат из куриной печени с яблоком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Куриная печень – 400 г

Салатные листья – 100 г

Небольшая луковица – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Рукола – 80 г

Горсть сухарей

Для заправки:

Лимонный сок – 2 ст. л.

Апельсиновый сок – 2 ст. л.

Соевый соус – 30 мл

Оливковое масло – 30 мл

Сливочное масло – 30 г

Укроп – 10 г

Соль, сахар, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки. Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить. Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить. Листья салата порвать руками и смешать с руколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше руками. При подаче посыпать сухариками. Для приготовления соуса смешать: свежевыжатый апельсиновый и лимонный сок, оливковое масло, соевый соус, соль, сахар и перец. Добавить в соус нарезанный укроп.

Салат из руколы и креветок c пармезаном

Салат из рукколы с креветками и помидорами черри Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Королевские креветки – 5 шт.

Перебитый чеснок – 1 г

Рукола – маленький пучок

Кедровые орехи – горсть

Помидоры черри – 2-3 шт.

Оливковое масло – по вкусу

Лимонный сок – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Пармезан – 15 г

Способ приготовления:

Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком. Помидоры черри разрежьте на четыре части. Выложите на тарелку подготовленную руколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу. Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.

Салат с вялеными помидорами и руколой

Салат с вялеными помидорами Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Рукола – 400 г

Вяленые томаты – 12 шт.

Пармезан – 250 г

Кедровые орехи или кунжутные семечки – 150 г

Для заправки:

Масло кунжутное или оливковое – 3-4 ст. л.

Лимон – 1/2 шт.

Бальзамический уксус – несколько капель

Способ приготовления:

Руколу помыть, помидоры нарезать крупными кусочками, а пармезан натереть тонкими пластинами. Кедровые орехи или кунжутные семечки слегка обжарить до золотистого цвета. Выложить руколу, полить ее соком половины лимона, а затем кунжутным или оливковым маслом. Сверху положить нарезанные вяленые томаты и посыпать уже готовые ингредиенты кедровыми орехами или кунжутными семечками. Украсить салат тонкими пластинами пармезана. Сбрызнуть бальзамическим уксусом для пикантности.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle делились рецептом салата с лососем и руколой. Мы также писали, как приготовить омлет с брынзой и руколой.

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