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Салаты из руколы: три рецепта для лета

Сегодня, 15:22

Готовим необычные салаты с руколой

Вкусные и легкие салаты с руколой помогут разнообразить ваше летнее меню. Они быстро готовятся и очень полезны.

Вкус руколы особенный – с небольшой кислинкой, слегка пряный и горьковатый. Но иногда горечь ощущается сверх меры. Чтобы ее убрать, стебли нужно предварительно замочить на полчаса в холодной воде.

Теплый салат из печени с руколой

Салат из куриной печени с яблоком
Салат из куриной печени с яблоком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 400 г
  • Салатные листья – 100 г
  • Небольшая луковица – 1 шт.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Рукола – 80 г
  • Горсть сухарей

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Для заправки:

  • Лимонный сок – 2 ст. л.
  • Апельсиновый сок – 2 ст. л.
  • Соевый соус – 30 мл
  • Оливковое масло – 30 мл
  • Сливочное масло – 30 г
  • Укроп – 10 г
  • Соль, сахар, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки.
  2. Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить.
  3. Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить.
  4. Листья салата порвать руками и смешать с руколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше руками. При подаче посыпать сухариками.
  5. Для приготовления соуса смешать: свежевыжатый апельсиновый и лимонный сок, оливковое масло, соевый соус, соль, сахар и перец. Добавить в соус нарезанный укроп.

Салат из руколы и креветок c пармезаном

Салат из рукколы с креветками и помидорами черри
Салат из рукколы с креветками и помидорами черри
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Королевские креветки – 5 шт.
  • Перебитый чеснок – 1 г
  • Рукола – маленький пучок
  • Кедровые орехи – горсть
  • Помидоры черри – 2-3 шт.
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу
  • Пармезан – 15 г

Способ приготовления:

  1. Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком.
  2. Помидоры черри разрежьте на четыре части.
  3. Выложите на тарелку подготовленную руколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу.
  4. Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.

Салат с вялеными помидорами и руколой

Салат с вялеными помидорами
Салат с вялеными помидорами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Рукола – 400 г
  • Вяленые томаты – 12 шт.
  • Пармезан – 250 г
  • Кедровые орехи или кунжутные семечки – 150 г

Для заправки:

  • Масло кунжутное или оливковое – 3-4 ст. л.
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Бальзамический уксус – несколько капель

Способ приготовления:

  1. Руколу помыть, помидоры нарезать крупными кусочками, а пармезан натереть тонкими пластинами.
  2. Кедровые орехи или кунжутные семечки слегка обжарить до золотистого цвета.
  3. Выложить руколу, полить ее соком половины лимона, а затем кунжутным или оливковым маслом.
  4. Сверху положить нарезанные вяленые томаты и посыпать уже готовые ингредиенты кедровыми орехами или кунжутными семечками.
  5. Украсить салат тонкими пластинами пармезана. Сбрызнуть бальзамическим уксусом для пикантности.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle делились рецептом салата с лососем и руколой. Мы также писали, как приготовить омлет с брынзой и руколой.

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Источник: Сегодня
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