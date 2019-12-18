Салаты из тунца на Новый год: ТОП-5 рецептов
Готовим праздничные салаты из консервированного тунца
Салаты из тунца на Новый год, как правило, очень вкусные и простые в приготовлении. Для них обычно используется консервированный тунец – в растительном масле или в собственном соку.
Смотрите видео, чем полезен тунец для здоровья:
Кроме тунца в салате могут быть самые разные ингредиенты: овощи, яйца, рис, фасоль, зелень. Заправлять салаты с тунцом можно майонезом, а также легкими заправками на основе оливкового масла.
Салат с тунцом и фасолью
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 огурца
- 4 помидора
- 250 г консервированной фасоли
- 200 г консервированного тунца
- 1 маленькая синяя луковица
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец, итальянские травы по вкусу
- Зелень
Способ приготовления:
- Помойте овощи. Нарежьте огурцы и помидоры небольшими кусочками.
- Слейте жидкость с консервированной фасоли. Переложите бобы в глубокую салатницу.
- Сверху выложите огурцы и помидоры для овощного салата с тунцом.
- Филе тунца разомните вилкой и добавьте в салатницу.
- Украсьте все кольцами синего лука и веточками зелени.
- Заправьте салат маслом, соком лимона, солью и специями.
- Подавайте салат сразу после приготовления.
Салат с тунцом и овощами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 пакет салатного микса
- 1 большой свежий огурец
- 1 авокадо
- 1 сладкий перец
- 1/4 красной луковицы
- 3-4 яйца
- 1-2 банки консервированного кусочками тунца
- Соль, перец
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Дижонская горчица
Способ приготовления:
- Зелень помыть и обсушить. При необходимости порвать руками.
- Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кружочками или дольками.
- Огурец и перец нарезать кружочками, авокадо – дольками, красный лук – тонкими полукольцами.
- Выложить в миску салатный микс, сверху разложить овощи, кусочки яиц и тунца.
- Посолить и поперчить, заправить смесью оливкового масла, лимонного сока и горчицы.
- Подавать вместе со свежим багетом.
Салат с тунцом, огурцом и яйцом
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 пучок салатных листьев
- 1 огурец
- 1 помидор
- 2 вареных яйца
- 80 г консервированного тунца кусочками
- Оливковое масло
- Зернистая горчица
- Соль
Способ приготовления:
- Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.
- Сверху разложить кусочки огурца, помидора, яиц и тунца.
- Посолить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.
Салат с тунцом и рисом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Рис дикий или смешанный – 50 г
- Сладкий красный перец – 1/2 шт.
- Тунец в оливковом масле – 50 г
- Каперсы средние – 5-6 шт.
- Лист салата – 1 шт.
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Рис отвариваем в подсоленной воде.
- Половину перца обжариваем на сковороде гриль или гриле в течении 5-7 минут на среднем огне. Снимаем шкурку с перца, нарезаем его соломкой.
- Смешиваем теплый рис, перец, кусочки тунца в масле, каперсы.
- Выкладываем все в салатный лист и подаем.
Совет: вместо каперсов в салат можно добавить свежий огурец.
Салат с тунцом и кукурузой
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Консервированная кукуруза – 50 г
- Консервированный тунец – 50 г
- Свежий огурец – 1 шт
- Вареные яйца – 2 шт
- Листья салата – 3-5 шт
- Легкий майонез – 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- В миске смешать кукурузу и ломтиками порезанный огурец.
- Добавить измельченное филе тунца и отваренные, нарубленные яйца. Добавить майонез и перемешать. По желанию посолить.
- Перед подачей добавить порезанный или порванный салатный лист.
- Аккуратно немного перемешать и выложить на блюдо. Украсить яйцом и веточкой укропа.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный салат с тунцом. "Сегодня" также рассказывали, как сделать тартар из тунца.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.