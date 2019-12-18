Салаты из тунца на Новый год: ТОП-5 рецептов

Готовим праздничные салаты из консервированного тунца

Салат с тунцом слоеный Фото: Depositphotos

Салаты из тунца на Новый год, как правило, очень вкусные и простые в приготовлении. Для них обычно используется консервированный тунец – в растительном масле или в собственном соку.

Смотрите видео, чем полезен тунец для здоровья:

Кроме тунца в салате могут быть самые разные ингредиенты: овощи, яйца, рис, фасоль, зелень. Заправлять салаты с тунцом можно майонезом, а также легкими заправками на основе оливкового масла.

Салат с тунцом и фасолью

Салат из тунца и фасоли с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 огурца

4 помидора

250 г консервированной фасоли

200 г консервированного тунца

1 маленькая синяя луковица

2 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. оливкового масла

Соль, перец, итальянские травы по вкусу

Зелень

Способ приготовления:

Помойте овощи. Нарежьте огурцы и помидоры небольшими кусочками. Слейте жидкость с консервированной фасоли. Переложите бобы в глубокую салатницу. Сверху выложите огурцы и помидоры для овощного салата с тунцом. Филе тунца разомните вилкой и добавьте в салатницу. Украсьте все кольцами синего лука и веточками зелени. Заправьте салат маслом, соком лимона, солью и специями. Подавайте салат сразу после приготовления.

Салат с тунцом и овощами

Салат из тунца и овощей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 пакет салатного микса

1 большой свежий огурец

1 авокадо

1 сладкий перец

1/4 красной луковицы

3-4 яйца

1-2 банки консервированного кусочками тунца

Соль, перец

Оливковое масло

Лимонный сок

Дижонская горчица

Способ приготовления:

Зелень помыть и обсушить. При необходимости порвать руками. Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кружочками или дольками. Огурец и перец нарезать кружочками, авокадо – дольками, красный лук – тонкими полукольцами. Выложить в миску салатный микс, сверху разложить овощи, кусочки яиц и тунца. Посолить и поперчить, заправить смесью оливкового масла, лимонного сока и горчицы. Подавать вместе со свежим багетом.

Салат с тунцом, огурцом и яйцом

Салат с тунцом и яйцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 пучок салатных листьев

1 огурец

1 помидор

2 вареных яйца

80 г консервированного тунца кусочками

Оливковое масло

Зернистая горчица

Соль

Способ приготовления:

Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, яиц и тунца. Посолить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.

Салат с тунцом и рисом

Рисовый салат с тунцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Рис дикий или смешанный – 50 г

Сладкий красный перец – 1/2 шт.

Тунец в оливковом масле – 50 г

Каперсы средние – 5-6 шт.

Лист салата – 1 шт.

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Рис отвариваем в подсоленной воде. Половину перца обжариваем на сковороде гриль или гриле в течении 5-7 минут на среднем огне. Снимаем шкурку с перца, нарезаем его соломкой. Смешиваем теплый рис, перец, кусочки тунца в масле, каперсы. Выкладываем все в салатный лист и подаем.

Совет: вместо каперсов в салат можно добавить свежий огурец.

Салат с тунцом и кукурузой

Салат из тунца с огурцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Консервированная кукуруза – 50 г

Консервированный тунец – 50 г

Свежий огурец – 1 шт

Вареные яйца – 2 шт

Листья салата – 3-5 шт

Легкий майонез – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

В миске смешать кукурузу и ломтиками порезанный огурец. Добавить измельченное филе тунца и отваренные, нарубленные яйца. Добавить майонез и перемешать. По желанию посолить. Перед подачей добавить порезанный или порванный салатный лист. Аккуратно немного перемешать и выложить на блюдо. Украсить яйцом и веточкой укропа.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный салат с тунцом. "Сегодня" также рассказывали, как сделать тартар из тунца.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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