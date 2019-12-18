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Салаты из тунца на Новый год: ТОП-5 рецептов

Готовим праздничные салаты из консервированного тунца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Салат с тунцом слоеный
Салат с тунцом слоеный
Фото: Depositphotos

Салаты из тунца на Новый год, как правило, очень вкусные и простые в приготовлении. Для них обычно используется консервированный тунец – в растительном масле или в собственном соку.

Смотрите видео, чем полезен тунец для здоровья:

Кроме тунца в салате могут быть самые разные ингредиенты: овощи, яйца, рис, фасоль, зелень. Заправлять салаты с тунцом можно майонезом, а также легкими заправками на основе оливкового масла.

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Салат с тунцом и фасолью

Салат из тунца и фасоли с овощами
Салат из тунца и фасоли с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 огурца
  • 4 помидора
  • 250 г консервированной фасоли
  • 200 г консервированного тунца
  • 1 маленькая синяя луковица
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец, итальянские травы по вкусу
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Помойте овощи. Нарежьте огурцы и помидоры небольшими кусочками.
  2. Слейте жидкость с консервированной фасоли. Переложите бобы в глубокую салатницу.
  3. Сверху выложите огурцы и помидоры для овощного салата с тунцом.
  4. Филе тунца разомните вилкой и добавьте в салатницу.
  5. Украсьте все кольцами синего лука и веточками зелени.
  6. Заправьте салат маслом, соком лимона, солью и специями.
  7. Подавайте салат сразу после приготовления.

Салат с тунцом и овощами

Салат из тунца и овощей
Салат из тунца и овощей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 пакет салатного микса
  • 1 большой свежий огурец
  • 1 авокадо
  • 1 сладкий перец
  • 1/4 красной луковицы
  • 3-4 яйца
  • 1-2 банки консервированного кусочками тунца
  • Соль, перец
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Дижонская горчица

Способ приготовления:

  1. Зелень помыть и обсушить. При необходимости порвать руками.
  2. Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кружочками или дольками.
  3. Огурец и перец нарезать кружочками, авокадо – дольками, красный лук – тонкими полукольцами.
  4. Выложить в миску салатный микс, сверху разложить овощи, кусочки яиц и тунца.
  5. Посолить и поперчить, заправить смесью оливкового масла, лимонного сока и горчицы.
  6. Подавать вместе со свежим багетом.

Салат с тунцом, огурцом и яйцом

Салат с тунцом и яйцом
Салат с тунцом и яйцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 пучок салатных листьев
  • 1 огурец
  • 1 помидор
  • 2 вареных яйца
  • 80 г консервированного тунца кусочками
  • Оливковое масло
  • Зернистая горчица
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.
  2. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, яиц и тунца.
  3. Посолить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.

Салат с тунцом и рисом

Рисовый салат с тунцом
Рисовый салат с тунцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Рис дикий или смешанный – 50 г
  • Сладкий красный перец – 1/2 шт.
  • Тунец в оливковом масле – 50 г
  • Каперсы средние – 5-6 шт.
  • Лист салата – 1 шт.
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рис отвариваем в подсоленной воде.
  2. Половину перца обжариваем на сковороде гриль или гриле в течении 5-7 минут на среднем огне. Снимаем шкурку с перца, нарезаем его соломкой.
  3. Смешиваем теплый рис, перец, кусочки тунца в масле, каперсы.
  4. Выкладываем все в салатный лист и подаем.

Совет: вместо каперсов в салат можно добавить свежий огурец.

Салат с тунцом и кукурузой

Салат из тунца с огурцом
Салат из тунца с огурцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Консервированная кукуруза – 50 г
  • Консервированный тунец – 50 г
  • Свежий огурец – 1 шт
  • Вареные яйца – 2 шт
  • Листья салата – 3-5 шт
  • Легкий майонез – 2 ст. л.
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В миске смешать кукурузу и ломтиками порезанный огурец.
  2. Добавить измельченное филе тунца и отваренные, нарубленные яйца. Добавить майонез и перемешать. По желанию посолить.
  3. Перед подачей добавить порезанный или порванный салатный лист.
  4. Аккуратно немного перемешать и выложить на блюдо. Украсить яйцом и веточкой укропа.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный салат с тунцом. "Сегодня" также рассказывали, как сделать тартар из тунца.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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