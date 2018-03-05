Салаты на 8 марта: ТОП-5 рецептов без майонеза

Сегодня, 13:15

Готовим весенние салаты с легкими заправками

Салат на 8 марта Фото: pixabay.com
Салат на 8 марта Фото: pixabay.com

Салаты на 8 марта должны быть яркими, вкусными, оригинальными и легкими. Предлагаем вам подборку рецептов специально к Международному женскому дню.

Овощной салат с фетой 

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Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • салатный микс – 1 пучок
  • помидоры черри – горсть 
  • свежие огурцы – 2 шт. 
  • фета – 50 г 
  • оливковое масло – 2 ст.л. 
  • лимонный сок – 1/2 ст.л. 
  • горчица с зернами – 1-2 ч.л. 
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

1. Салатные листья и овощи помойте и обсушите.

2. Огурцы нарежьте тонкими кружочками, зелень порвите руками.

3. Выложите на тарелку салатные листья, сверху разложите кусочки огурцов и целые помидоры черри. Посыпьте раскрошенной фетой.

4. Смешайте все ингредиенты для заправки и полейте салат. Подавайте сразу же.

Салат из курицы с корейской морковью

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Фото: petit-furia.livejournal.com

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1-2 шт.
  • соевый соус – 75 мл
  • мед – 1 ст.л.
  • щепотка молотого имбиря
  • растительное масло
  • свежие огурцы – 3 шт.
  • банка консервированной кукурузы
  • морковь по-корейски – 200 г
  • пучок салатных листьев
  • кунжут – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

1. Куриное филе нарежьте и замаринуйте в смеси соевого соуса, имбиря и меда. Оставьте на час. Затем достаньте из маринада и обжарьте на растительном масле до готовности. Остудите.

2. Салат замочите на полчаса в холодной воде, чтобы убрать горечь. Обсушите и порвите руками.

3. Огурцы помойте, по желанию почистите и нарежьте кружочками. Кунжут подсушите в духовке или на сухой сковороде.

4. Соедините все ингредиенты в салатнице и полейте небольшим количеством оливкового масла.

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Салат из лосося и авокадо

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Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • молодой шпинат – большой пучок 
  • красные помидоры черри – 100 г
  • желтые помидоры черри – 100 г 
  • авокадо – 1 шт. 
  • ломтики слабосоленого лосося – 100 г
  • красный лук – 1/2 шт.

Для заправки:

  • оливковое масло – 3 ст.л. 
  • американская горчица – 1-2 ч.л. 
  • жидкий мед – 1 ч.л. 
  • лимонный сок – 1 ч.л. 
  • соль, молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Молодой шпинат помойте и обсушите.

2. Помидоры черри помойте и разрежьте пополам.

3. Авокадо почистите, удалить косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтиками.

4. Красный лук почистите и нарежьте тонкими кольцами.

5. Взбейте вилкой все ингредиенты для заправки.

6. Выложите на тарелку шпинат, сверху разложите томаты. Красиво выложите на овощи ломтики слабосоленого лосося и авокадо, посыпьте кольцами лука.

7. Полейте салат заправкой и подавайте.

Салат с беконом и яйцом

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • французский багет – 1/3 батона
  • бекон – 2-3 полоски
  • яйца – 2-3 шт.
  • салатная зелень – пучок
  • помидоры – 1-2 шт.
  • молотый перец – по вкусу
  • оливковое масло – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Багет нарежьте ломтиками и подсушите в духовке.

2. Бекон нарежьте кусочками длиной 3-4 см и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки.

3. Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите. Нарежьте дольками.

4. Салатную зелень помойте и порвите руками. Помидоры помойте и нарежьте кружочками.

5. Выложите на дно салатницы зелень, сверху разложите бекон, помидоры, яйца и гренки.

6. Посыпьте салат молотым черным перцем, сбрызните оливковым маслом и подавайте.

Салат с жареными креветками

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • королевские креветки – 12 шт. 
  • лимон – 1 шт. 
  • салатный микс – 1 упаковка (75 г)
  • помидоры черри – 12 шт. 
  • чеснок – 1 зубчик 
  • оливковое масло – 100 мл
  • несколько веточек мяты 
  • бальзамический уксус 
  • соль, перец 

Рецепт приготовления:

1. Приготовьте маринад для креветок. Измельчите зубчик чеснока, мелко порежьте мяту, натрите цедру лимона. Смешайте с соком половины лимона, солью, перцем и оливковым маслом.

2. Креветки почистите, промойте и обсушите. Обжарьте 1-2 минуты в хорошо разогретом оливковом масле. Горячие креветки выложите в маринад, перемешайте, оставьте на 3-4 минуты.

3. Салатный микс выложите на тарелки, добавьте помидоры черри и креветки. В маринад добавьте несколько капель бальзамического уксуса, перемешайте и полейте салат.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:
8 марта, салат, что приготовить, праздничные рецепты
Источник:

"Сегодня"

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