Салаты на 8 марта: ТОП-5 рецептов без майонеза
Готовим весенние салаты с легкими заправками
Салаты на 8 марта должны быть яркими, вкусными, оригинальными и легкими. Предлагаем вам подборку рецептов специально к Международному женскому дню.
Овощной салат с фетой
Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- салатный микс – 1 пучок
- помидоры черри – горсть
- свежие огурцы – 2 шт.
- фета – 50 г
- оливковое масло – 2 ст.л.
- лимонный сок – 1/2 ст.л.
- горчица с зернами – 1-2 ч.л.
- соль, перец
Рецепт приготовления:
1. Салатные листья и овощи помойте и обсушите.
2. Огурцы нарежьте тонкими кружочками, зелень порвите руками.
3. Выложите на тарелку салатные листья, сверху разложите кусочки огурцов и целые помидоры черри. Посыпьте раскрошенной фетой.
4. Смешайте все ингредиенты для заправки и полейте салат. Подавайте сразу же.
Салат из курицы с корейской морковью
Фото: petit-furia.livejournal.com
Ингредиенты:
- куриное филе – 1-2 шт.
- соевый соус – 75 мл
- мед – 1 ст.л.
- щепотка молотого имбиря
- растительное масло
- свежие огурцы – 3 шт.
- банка консервированной кукурузы
- морковь по-корейски – 200 г
- пучок салатных листьев
- кунжут – 1 ст.л.
Рецепт приготовления:
1. Куриное филе нарежьте и замаринуйте в смеси соевого соуса, имбиря и меда. Оставьте на час. Затем достаньте из маринада и обжарьте на растительном масле до готовности. Остудите.
2. Салат замочите на полчаса в холодной воде, чтобы убрать горечь. Обсушите и порвите руками.
3. Огурцы помойте, по желанию почистите и нарежьте кружочками. Кунжут подсушите в духовке или на сухой сковороде.
4. Соедините все ингредиенты в салатнице и полейте небольшим количеством оливкового масла.
Салат из лосося и авокадо
Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- молодой шпинат – большой пучок
- красные помидоры черри – 100 г
- желтые помидоры черри – 100 г
- авокадо – 1 шт.
- ломтики слабосоленого лосося – 100 г
- красный лук – 1/2 шт.
Для заправки:
- оливковое масло – 3 ст.л.
- американская горчица – 1-2 ч.л.
- жидкий мед – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- соль, молотый перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Молодой шпинат помойте и обсушите.
2. Помидоры черри помойте и разрежьте пополам.
3. Авокадо почистите, удалить косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтиками.
4. Красный лук почистите и нарежьте тонкими кольцами.
5. Взбейте вилкой все ингредиенты для заправки.
6. Выложите на тарелку шпинат, сверху разложите томаты. Красиво выложите на овощи ломтики слабосоленого лосося и авокадо, посыпьте кольцами лука.
7. Полейте салат заправкой и подавайте.
Салат с беконом и яйцом
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- французский багет – 1/3 батона
- бекон – 2-3 полоски
- яйца – 2-3 шт.
- салатная зелень – пучок
- помидоры – 1-2 шт.
- молотый перец – по вкусу
- оливковое масло – по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Багет нарежьте ломтиками и подсушите в духовке.
2. Бекон нарежьте кусочками длиной 3-4 см и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки.
3. Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите. Нарежьте дольками.
4. Салатную зелень помойте и порвите руками. Помидоры помойте и нарежьте кружочками.
5. Выложите на дно салатницы зелень, сверху разложите бекон, помидоры, яйца и гренки.
6. Посыпьте салат молотым черным перцем, сбрызните оливковым маслом и подавайте.
Салат с жареными креветками
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- королевские креветки – 12 шт.
- лимон – 1 шт.
- салатный микс – 1 упаковка (75 г)
- помидоры черри – 12 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- оливковое масло – 100 мл
- несколько веточек мяты
- бальзамический уксус
- соль, перец
Рецепт приготовления:
1. Приготовьте маринад для креветок. Измельчите зубчик чеснока, мелко порежьте мяту, натрите цедру лимона. Смешайте с соком половины лимона, солью, перцем и оливковым маслом.
2. Креветки почистите, промойте и обсушите. Обжарьте 1-2 минуты в хорошо разогретом оливковом масле. Горячие креветки выложите в маринад, перемешайте, оставьте на 3-4 минуты.
3. Салатный микс выложите на тарелки, добавьте помидоры черри и креветки. В маринад добавьте несколько капель бальзамического уксуса, перемешайте и полейте салат.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова: