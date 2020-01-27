Салаты на День святого Валентина: ТОП-5 праздничных рецептов

Рецепты салатов на 14 февраля в виде сердца

Салат на 14 февраля Фото: Depositphotos

Планируете романтический ужин на 14 февраля? Валентинка ко Дню всех влюбленных может быть не только в виде открытки или шоколадки, но и в виде вкусных блюд, приготовленных своими руками. Мы подготовили для вас пять лучших салатов специально для ужина при свечах в День святого Валентина.

Смотрите видео, что подарить на 14 февраля любимому человеку:

Салат "Гранатовое сердце" на День святого Валентина

Салат в виде сердца на 14 февраля Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2-3 шт. картофеля

2 куриных филе

50 г грецких орехов

100 г сыра

2 моркови или морковь по-корейски

3 яйца

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Гранатовые зерна – для украшения

Способ приготовления:

Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками. Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты. Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке. Выложить все ингредиенты слоями в формочку или формочки в виде сердца, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи. Украсить готовый салат гранатовыми зернами.

"Капрезе" на День святого Валентина

Салат "Капрезе" Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 мясистых помидора

1 большой шарик моцареллы

2 ст.л. оливкового масла

Свежемолотый черный перец

Сушеные итальянские травы

Зеленый базилик

Бальзамический уксус

Способ приготовления:

Помидоры моем и режем кружочками толщиной примерно 5 мм. Моцареллу вынимаем из рассола и режем тонкими пластинками. Вырезаем сердечки с помощи формочки для печенья. Измельчаем черный перец в мельнице для специй. Чередуя помидоры и сыр, выкладываем их по кругу. Поливаем оливковым маслом, посыпаем молотым перцем и итальянскими травами. Сбрызгиваем бальзамическим уксусом и украшаем листиками зеленого базилика.

Салат со свекольными сердечками

Салат на День святого Валентина Фото: Pinterest

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

4 ст.л. нарезанных грецких орехов, поджаренных

450 г готовой свеклы (отварной или запеченной)

3 стакана рукколы или другой салатной зелени

1/4 чашка фенхеля, нарезанного

Соус винегрет – для заправки

1/4 чашка сыра фета, нарезанного кубиками или раскрошенного

Способ приготовления:

Готовую свеклу почистите и нарежьте тонкими пластинками. Вырежьте сердечки с помощью формочки для печенья. Соедините промытую рукколу (или салатный микс), фенхель и грецкие орехи. Смешайте с соусом винегрет (понадобится несколько столовых ложек). Переложите зелень на сервировочную тарелку, сверху равномерно распределите свеклу и фету.

Салат из сельди с апельсинами и орешками

Салат из сельди, апельсина и свеклы Фото: dashamalahova.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 филе слабосоленой сельди

1 апельсин

Горсть кедровых орешков

1 свекла

1 ст. л. горчицы в зернах

Перья шнитт-лука

Растительное масло

Черный перец

Способ приготовления:

Разобрать апельсин на дольки и удалить белые пленки. Разрезать каждый ломтик пополам. Отварную свеклу нарезать крупными кусочками. Слегка поджарьте кедровые орехи на сковороде. Сельдь нарежьте очень мелко. Добавьте нарезанный шнитт-лук. Перемешайте, добавьте масло, горчицу в зернах и молотый перец. В конце добавьте остывшие кедровые орешки. Положите на тарелку кулинарную форму в виде сердечка. Ее можно приготовить самостоятельно из фольги. Наполнить салатом, слегка утрамбовывая, затем снять.

Фруктовый салат в шоколадной корзинке

Фруктовый салат на День святого Валентина Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 киви

1 апельсин

2 мандарина

1 груша

1 яблоко

Горсть ягод

Для корзинок:

300 г черного шоколада

2 воздушных шарика

Для подачи:

100 г мороженого

4 веточки мяты

Способ приготовления:

Растопите шоколад на водяной бане и дайте ему немного остыть. Затем приготовьте шоколадные корзинки: с помощью кисточки нанесите шоколад на чистые воздушные шарики в 3-4 слоя и дайте ему полностью застыть (шарики надуть до диаметра не более 10 см). Спустя время выпустите из шариков воздух и аккуратно извлеките их из шоколадных корзинок. Нарезанные кубиками фрукты и ягоды перемешайте и выложите в шоколадные корзинки. По желанию украсьте мятой и шариком мороженого.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата на 14 февраля с вяленой вишней. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить романтический ужин в итальянском стиле.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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