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Салаты на День святого Валентина: ТОП-5 праздничных рецептов

Рецепты салатов на 14 февраля в виде сердца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Салат на 14 февраля
Салат на 14 февраля
Фото: Depositphotos

Планируете романтический ужин на 14 февраля? Валентинка ко Дню всех влюбленных может быть не только в виде открытки или шоколадки, но и в виде вкусных блюд, приготовленных своими руками. Мы подготовили для вас пять лучших салатов специально для ужина при свечах в День святого Валентина.

Смотрите видео, что подарить на 14 февраля любимому человеку:

Салат "Гранатовое сердце" на День святого Валентина

Салат в виде сердца на 14 февраля
Салат в виде сердца на 14 февраля
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 2-3 шт. картофеля
  • 2 куриных филе
  • 50 г грецких орехов
  • 100 г сыра
  • 2 моркови или морковь по-корейски
  • 3 яйца
  • Майонез – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Гранатовые зерна – для украшения

Способ приготовления:

  1. Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками.
  2. Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты.
  3. Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке.
  4. Выложить все ингредиенты слоями в формочку или формочки в виде сердца, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи.
  5. Украсить готовый салат гранатовыми зернами.

"Капрезе" на День святого Валентина

Салат "Капрезе"
Салат "Капрезе"
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 мясистых помидора
  • 1 большой шарик моцареллы
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Свежемолотый черный перец
  • Сушеные итальянские травы
  • Зеленый базилик
  • Бальзамический уксус

Способ приготовления:

  1. Помидоры моем и режем кружочками толщиной примерно 5 мм.
  2. Моцареллу вынимаем из рассола и режем тонкими пластинками. Вырезаем сердечки с помощи формочки для печенья.
  3. Измельчаем черный перец в мельнице для специй.
  4. Чередуя помидоры и сыр, выкладываем их по кругу. Поливаем оливковым маслом, посыпаем молотым перцем и итальянскими травами.
  5. Сбрызгиваем бальзамическим уксусом и украшаем листиками зеленого базилика.

Салат со свекольными сердечками

Салат на День святого Валентина
Салат на День святого Валентина
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 4 ст.л. нарезанных грецких орехов, поджаренных
  • 450 г готовой свеклы (отварной или запеченной)
  • 3 стакана рукколы или другой салатной зелени
  • 1/4 чашка фенхеля, нарезанного
  • Соус винегрет – для заправки
  • 1/4 чашка сыра фета, нарезанного кубиками или раскрошенного

Способ приготовления:

  1. Готовую свеклу почистите и нарежьте тонкими пластинками. Вырежьте сердечки с помощью формочки для печенья.
  2. Соедините промытую рукколу (или салатный микс), фенхель и грецкие орехи.
  3. Смешайте с соусом винегрет (понадобится несколько столовых ложек).
  4. Переложите зелень на сервировочную тарелку, сверху равномерно распределите свеклу и фету.

Салат из сельди с апельсинами и орешками

Салат из сельди, апельсина и свеклы
Салат из сельди, апельсина и свеклы
Фото: dashamalahova.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 филе слабосоленой сельди
  • 1 апельсин
  • Горсть кедровых орешков
  • 1 свекла
  • 1 ст. л. горчицы в зернах
  • Перья шнитт-лука
  • Растительное масло
  • Черный перец

Способ приготовления:

  1. Разобрать апельсин на дольки и удалить белые пленки. Разрезать каждый ломтик пополам.
  2. Отварную свеклу нарезать крупными кусочками.
  3. Слегка поджарьте кедровые орехи на сковороде.
  4. Сельдь нарежьте очень мелко.
  5. Добавьте нарезанный шнитт-лук.
  6. Перемешайте, добавьте масло, горчицу в зернах и молотый перец. В конце добавьте остывшие кедровые орешки.
  7. Положите на тарелку кулинарную форму в виде сердечка. Ее можно приготовить самостоятельно из фольги. Наполнить салатом, слегка утрамбовывая, затем снять.

Фруктовый салат в шоколадной корзинке

Фруктовый салат на День святого Валентина
Фруктовый салат на День святого Валентина
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 киви
  • 1 апельсин
  • 2 мандарина
  • 1 груша
  • 1 яблоко
  • Горсть ягод

Для корзинок:

  • 300 г черного шоколада
  • 2 воздушных шарика

Для подачи:

  • 100 г мороженого
  • 4 веточки мяты

Способ приготовления:

  1. Растопите шоколад на водяной бане и дайте ему немного остыть.
  2. Затем приготовьте шоколадные корзинки: с помощью кисточки нанесите шоколад на чистые воздушные шарики в 3-4 слоя и дайте ему полностью застыть (шарики надуть до диаметра не более 10 см).
  3. Спустя время выпустите из шариков воздух и аккуратно извлеките их из шоколадных корзинок.
  4. Нарезанные кубиками фрукты и ягоды перемешайте и выложите в шоколадные корзинки. По желанию украсьте мятой и шариком мороженого.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата на 14 февраля с вяленой вишней. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить романтический ужин в итальянском стиле.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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Источник: Сегодня
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