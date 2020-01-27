Салаты на День святого Валентина: ТОП-5 праздничных рецептов
Рецепты салатов на 14 февраля в виде сердца
Планируете романтический ужин на 14 февраля? Валентинка ко Дню всех влюбленных может быть не только в виде открытки или шоколадки, но и в виде вкусных блюд, приготовленных своими руками. Мы подготовили для вас пять лучших салатов специально для ужина при свечах в День святого Валентина.
Смотрите видео, что подарить на 14 февраля любимому человеку:
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2-3 шт. картофеля
- 2 куриных филе
- 50 г грецких орехов
- 100 г сыра
- 2 моркови или морковь по-корейски
- 3 яйца
- Майонез – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Гранатовые зерна – для украшения
Способ приготовления:
- Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками.
- Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты.
- Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке.
- Выложить все ингредиенты слоями в формочку или формочки в виде сердца, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи.
- Украсить готовый салат гранатовыми зернами.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 мясистых помидора
- 1 большой шарик моцареллы
- 2 ст.л. оливкового масла
- Свежемолотый черный перец
- Сушеные итальянские травы
- Зеленый базилик
- Бальзамический уксус
Способ приготовления:
- Помидоры моем и режем кружочками толщиной примерно 5 мм.
- Моцареллу вынимаем из рассола и режем тонкими пластинками. Вырезаем сердечки с помощи формочки для печенья.
- Измельчаем черный перец в мельнице для специй.
- Чередуя помидоры и сыр, выкладываем их по кругу. Поливаем оливковым маслом, посыпаем молотым перцем и итальянскими травами.
- Сбрызгиваем бальзамическим уксусом и украшаем листиками зеленого базилика.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 4 ст.л. нарезанных грецких орехов, поджаренных
- 450 г готовой свеклы (отварной или запеченной)
- 3 стакана рукколы или другой салатной зелени
- 1/4 чашка фенхеля, нарезанного
- Соус винегрет – для заправки
- 1/4 чашка сыра фета, нарезанного кубиками или раскрошенного
Способ приготовления:
- Готовую свеклу почистите и нарежьте тонкими пластинками. Вырежьте сердечки с помощью формочки для печенья.
- Соедините промытую рукколу (или салатный микс), фенхель и грецкие орехи.
- Смешайте с соусом винегрет (понадобится несколько столовых ложек).
- Переложите зелень на сервировочную тарелку, сверху равномерно распределите свеклу и фету.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 филе слабосоленой сельди
- 1 апельсин
- Горсть кедровых орешков
- 1 свекла
- 1 ст. л. горчицы в зернах
- Перья шнитт-лука
- Растительное масло
- Черный перец
Способ приготовления:
- Разобрать апельсин на дольки и удалить белые пленки. Разрезать каждый ломтик пополам.
- Отварную свеклу нарезать крупными кусочками.
- Слегка поджарьте кедровые орехи на сковороде.
- Сельдь нарежьте очень мелко.
- Добавьте нарезанный шнитт-лук.
- Перемешайте, добавьте масло, горчицу в зернах и молотый перец. В конце добавьте остывшие кедровые орешки.
- Положите на тарелку кулинарную форму в виде сердечка. Ее можно приготовить самостоятельно из фольги. Наполнить салатом, слегка утрамбовывая, затем снять.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 киви
- 1 апельсин
- 2 мандарина
- 1 груша
- 1 яблоко
- Горсть ягод
Для корзинок:
- 300 г черного шоколада
- 2 воздушных шарика
Для подачи:
- 100 г мороженого
- 4 веточки мяты
Способ приготовления:
- Растопите шоколад на водяной бане и дайте ему немного остыть.
- Затем приготовьте шоколадные корзинки: с помощью кисточки нанесите шоколад на чистые воздушные шарики в 3-4 слоя и дайте ему полностью застыть (шарики надуть до диаметра не более 10 см).
- Спустя время выпустите из шариков воздух и аккуратно извлеките их из шоколадных корзинок.
- Нарезанные кубиками фрукты и ягоды перемешайте и выложите в шоколадные корзинки. По желанию украсьте мятой и шариком мороженого.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата на 14 февраля с вяленой вишней. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить романтический ужин в итальянском стиле.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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