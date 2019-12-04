Салаты на Новый год из крабовых палочек: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных салатов на Новый год 2020

Крабовый салат на Новый год Фото: Depositphotos

Новогодние салаты из крабовых палочек любят за простоту приготовления и отличный вкус. Крабовые палочки можно комбинировать с совершенно разными ингредиентами: морепродуктами, овощами, консервированной кукурузой и рисом.

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Как правило, салаты из крабовых палочек заправляют майонезом, магазинным или домашним.

Слоеный крабовый салат

Салат из крабовых палочек с икрой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Крабовые палочки – маленькая упаковка

Отварной рис – несколько столовых ложек

Укроп – несколько веточек

Свежий огурец – 1-2 шт.

Кукуруза – 1 банка

Яйца – 2-3 шт.

Майонез – по вкусу

Красная икра – для украшения

Способ приготовления:

Крабовые палочки нарезать кружочками, огурец – соломкой. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Отделить белки от желтков. Белки натереть на крупную терку, желтки – на мелкую. Выложить все ингредиенты тонкими слоями в прозрачные креманки, покрывая каждый слой небольшим количеством майонеза. Верх салата посыпать тертым желтком, украсить кусочками крабовых палочек, красной икрой и веточками укропа.

Салат из крабовых палочек с рисом

Салат из крабовых палочек и риса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

6 крабовых палочек

1 банка консервированной кукурузы

2 яйца

1/3 стакана риса

3-4 ст. л. майонеза

Соль

Салатные листья

Способ приготовления:

Яйца отварите и натрите на мелкой терке. Рис отварите. Крабовые палочки порежьте кубиками. Все смешайте с майонезом, посолите по вкусу. Выложите на листья салата и подавайте к столу.

Салат с крабовыми палочками и кальмарами

Крабовый салат Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 250 г

Кальмары – 2-3 тушки

Свежие огурцы – 1-2 шт.

Яйца – 3-4 шт.

Консервированная кукуруза – 1 банка

Майонез

Соль, перец

Способ приготовления:

Тушки кальмаров ошпарить кипятком и дать постоять минуту. Затем счистить с тушек пленку и удалить роговую пластинку и внутренности, если это не было сделано предварительно производителем. Яйца отварить вкрутую и мелко нарезать. Огурцы, крабовые палочки и остывшие тушки кальмаров нарезать мелкими кубиками. Смешать все ингредиенты, включая кукурузу, в салатнике. Заправить майонезом, посолить и поперчить. Дать салату с кальмарами, кукурузой и крабовыми палочками остыть в холодильнике, после чего подавать к столу.

Крабовый салат с кукурузой и огурцом

Салат из крабовых палочек Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 240 г

Яйцо куриное – 4 шт.

Огурец – 5 шт.

Кукуруза консервированная – 340 г

Майонез – по вкусу

Зеленый лук или укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками. Огурцы помыть и по желанию очистить от кожицы, нарезать кубиками. Затем нарезать крабовые палочки и добавить к остальным нарезанным ингредиентам. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой, добавить кукурузу в салат. Заправить салат майонез майонезом, по желанию посолить и поперчить. Украсить нарезанной зеленью и подавать.

Салат с крабовыми палочками и пекинской капустой

Салат с пекинской капустой и кукурузой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

500 г пекинской капусты

200 г крабовых палочек

1 свежий огурец

1/2 болгарского перца

3 вареных куриных яйца

1/2 банки кукурузы

1/2 пучка укропа или петрушки

Для заправки:

2 ст. л. майонеза

2 ст. л. сметаны

1 зубчик чеснока

Черный молотый перец

Способ приготовления:

Пекинскую капусту мелко нашинковать. Сладкий перец и огурец произвольно нарезать. Крабовые палочки при необходимости разморозить и измельчить. Заранее отваренные яйца остудить, очистить и мелко нарезать. Смешать пекинскую капусту, яйца, овощи и крабовые палочки в салатнике, добавить кукурузу из банки. Мелко порубить зелень и добавить в салат. Все перемешать. Для заправки салата из пекинской капусты с крабовыми палочками смешать сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок и черный молотый перец. Заправить салат перед подачей. По желанию украсить листиками петрушки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крабовый салат в виде Крысы на Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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