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Салаты на Новый год из крабовых палочек: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных салатов на Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Крабовый салат на Новый год
Крабовый салат на Новый год
Фото: Depositphotos

Новогодние салаты из крабовых палочек любят за простоту приготовления и отличный вкус. Крабовые палочки можно комбинировать с совершенно разными ингредиентами: морепродуктами, овощами, консервированной кукурузой и рисом.

Смотрите видео, когда начинать покупать продукты на Новый год:

Как правило, салаты из крабовых палочек заправляют майонезом, магазинным или домашним.

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Слоеный крабовый салат

Салат из крабовых палочек с икрой
Салат из крабовых палочек с икрой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – маленькая упаковка
  • Отварной рис – несколько столовых ложек
  • Укроп – несколько веточек
  • Свежий огурец – 1-2 шт.
  • Кукуруза – 1 банка
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Красная икра – для украшения

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки нарезать кружочками, огурец – соломкой.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Отделить белки от желтков. Белки натереть на крупную терку, желтки – на мелкую.
  3. Выложить все ингредиенты тонкими слоями в прозрачные креманки, покрывая каждый слой небольшим количеством майонеза.
  4. Верх салата посыпать тертым желтком, украсить кусочками крабовых палочек, красной икрой и веточками укропа.

Салат из крабовых палочек с рисом

Салат из крабовых палочек и риса
Салат из крабовых палочек и риса
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 6 крабовых палочек
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 2 яйца
  • 1/3 стакана риса
  • 3-4 ст. л. майонеза
  • Соль
  • Салатные листья

Способ приготовления:

  1. Яйца отварите и натрите на мелкой терке.
  2. Рис отварите. Крабовые палочки порежьте кубиками. Все смешайте с майонезом, посолите по вкусу.
  3. Выложите на листья салата и подавайте к столу.

Салат с крабовыми палочками и кальмарами

Крабовый салат
Крабовый салат
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 250 г
  • Кальмары – 2-3 тушки
  • Свежие огурцы – 1-2 шт.
  • Яйца – 3-4 шт.
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Майонез
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Тушки кальмаров ошпарить кипятком и дать постоять минуту. Затем счистить с тушек пленку и удалить роговую пластинку и внутренности, если это не было сделано предварительно производителем.
  2. Яйца отварить вкрутую и мелко нарезать. Огурцы, крабовые палочки и остывшие тушки кальмаров нарезать мелкими кубиками.
  3. Смешать все ингредиенты, включая кукурузу, в салатнике. Заправить майонезом, посолить и поперчить.
  4. Дать салату с кальмарами, кукурузой и крабовыми палочками остыть в холодильнике, после чего подавать к столу.

Крабовый салат с кукурузой и огурцом

Салат из крабовых палочек
Салат из крабовых палочек
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 240 г
  • Яйцо куриное – 4 шт.
  • Огурец – 5 шт.
  • Кукуруза консервированная – 340 г
  • Майонез – по вкусу
  • Зеленый лук или укроп – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
  2. Огурцы помыть и по желанию очистить от кожицы, нарезать кубиками.
  3. Затем нарезать крабовые палочки и добавить к остальным нарезанным ингредиентам.
  4. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой, добавить кукурузу в салат.
  5. Заправить салат майонез майонезом, по желанию посолить и поперчить. Украсить нарезанной зеленью и подавать.

Салат с крабовыми палочками и пекинской капустой

Салат с пекинской капустой и кукурузой
Салат с пекинской капустой и кукурузой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 500 г пекинской капусты
  • 200 г крабовых палочек
  • 1 свежий огурец
  • 1/2 болгарского перца
  • 3 вареных куриных яйца
  • 1/2 банки кукурузы
  • 1/2 пучка укропа или петрушки

Для заправки:

  • 2 ст. л. майонеза
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1 зубчик чеснока
  • Черный молотый перец

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту мелко нашинковать.
  2. Сладкий перец и огурец произвольно нарезать.
  3. Крабовые палочки при необходимости разморозить и измельчить.
  4. Заранее отваренные яйца остудить, очистить и мелко нарезать.
  5. Смешать пекинскую капусту, яйца, овощи и крабовые палочки в салатнике, добавить кукурузу из банки.
  6. Мелко порубить зелень и добавить в салат. Все перемешать.
  7. Для заправки салата из пекинской капусты с крабовыми палочками смешать сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок и черный молотый перец.
  8. Заправить салат перед подачей. По желанию украсить листиками петрушки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крабовый салат в виде Крысы на Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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