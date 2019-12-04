Салаты на Новый год из крабовых палочек: ТОП-5 рецептов
Рецепты вкусных салатов на Новый год 2020
Новогодние салаты из крабовых палочек любят за простоту приготовления и отличный вкус. Крабовые палочки можно комбинировать с совершенно разными ингредиентами: морепродуктами, овощами, консервированной кукурузой и рисом.
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Как правило, салаты из крабовых палочек заправляют майонезом, магазинным или домашним.
Слоеный крабовый салат
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – маленькая упаковка
- Отварной рис – несколько столовых ложек
- Укроп – несколько веточек
- Свежий огурец – 1-2 шт.
- Кукуруза – 1 банка
- Яйца – 2-3 шт.
- Майонез – по вкусу
- Красная икра – для украшения
Способ приготовления:
- Крабовые палочки нарезать кружочками, огурец – соломкой.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Отделить белки от желтков. Белки натереть на крупную терку, желтки – на мелкую.
- Выложить все ингредиенты тонкими слоями в прозрачные креманки, покрывая каждый слой небольшим количеством майонеза.
- Верх салата посыпать тертым желтком, украсить кусочками крабовых палочек, красной икрой и веточками укропа.
Салат из крабовых палочек с рисом
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 6 крабовых палочек
- 1 банка консервированной кукурузы
- 2 яйца
- 1/3 стакана риса
- 3-4 ст. л. майонеза
- Соль
- Салатные листья
Способ приготовления:
- Яйца отварите и натрите на мелкой терке.
- Рис отварите. Крабовые палочки порежьте кубиками. Все смешайте с майонезом, посолите по вкусу.
- Выложите на листья салата и подавайте к столу.
Салат с крабовыми палочками и кальмарами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 250 г
- Кальмары – 2-3 тушки
- Свежие огурцы – 1-2 шт.
- Яйца – 3-4 шт.
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Майонез
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Тушки кальмаров ошпарить кипятком и дать постоять минуту. Затем счистить с тушек пленку и удалить роговую пластинку и внутренности, если это не было сделано предварительно производителем.
- Яйца отварить вкрутую и мелко нарезать. Огурцы, крабовые палочки и остывшие тушки кальмаров нарезать мелкими кубиками.
- Смешать все ингредиенты, включая кукурузу, в салатнике. Заправить майонезом, посолить и поперчить.
- Дать салату с кальмарами, кукурузой и крабовыми палочками остыть в холодильнике, после чего подавать к столу.
Крабовый салат с кукурузой и огурцом
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 240 г
- Яйцо куриное – 4 шт.
- Огурец – 5 шт.
- Кукуруза консервированная – 340 г
- Майонез – по вкусу
- Зеленый лук или укроп – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
- Огурцы помыть и по желанию очистить от кожицы, нарезать кубиками.
- Затем нарезать крабовые палочки и добавить к остальным нарезанным ингредиентам.
- Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой, добавить кукурузу в салат.
- Заправить салат майонез майонезом, по желанию посолить и поперчить. Украсить нарезанной зеленью и подавать.
Салат с крабовыми палочками и пекинской капустой
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 500 г пекинской капусты
- 200 г крабовых палочек
- 1 свежий огурец
- 1/2 болгарского перца
- 3 вареных куриных яйца
- 1/2 банки кукурузы
- 1/2 пучка укропа или петрушки
Для заправки:
- 2 ст. л. майонеза
- 2 ст. л. сметаны
- 1 зубчик чеснока
- Черный молотый перец
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту мелко нашинковать.
- Сладкий перец и огурец произвольно нарезать.
- Крабовые палочки при необходимости разморозить и измельчить.
- Заранее отваренные яйца остудить, очистить и мелко нарезать.
- Смешать пекинскую капусту, яйца, овощи и крабовые палочки в салатнике, добавить кукурузу из банки.
- Мелко порубить зелень и добавить в салат. Все перемешать.
- Для заправки салата из пекинской капусты с крабовыми палочками смешать сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок и черный молотый перец.
- Заправить салат перед подачей. По желанию украсить листиками петрушки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить крабовый салат в виде Крысы на Новый год 2020.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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