Салаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов
Лучшие рецепты пасхальных салатов
Православная Пасха 2019 наступит 28 апреля. На этот праздник традиционно готовят мясные и рыбные блюда, куличи, творожные пасхи и крашенки, которыми разговляются после окончания 40-дневного Великого поста.
Мы выбрали несколько рецептов вкусных, красивых и легких весенних салатов, которые помогут разнообразить ваше пасхальное меню.
Пасхальный салат из редиса с огурцами
Ингредиенты:
- куриные яйца – 2 шт.
- огурцы – 2 шт.
- редис – 5 шт.
- зеленый лук – 2 стебля
- сметана или йогурт – 3-4 ст.л.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- соль
Рецепт приготовления:
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кружочками или кубиками.
- Овощи и зелень помыть под проточной водой.
- Редис и огурцы нарезать тонкими полукольцами, зеленый лук измельчить.
- Смешать в салатнице редис, огурцы, нарезанный зеленый лук и яйца. Заправить сметаной, смешанной с горчицей, посолить.
- Аккуратно перемешать и подавать салат вместе с хрустящим ржаным хлебом.
Кобб салат: рецепт на Пасху
Ингредиенты:
Для салата:
- салат романо – 100 г
- авокадо – 1 шт.
- бекон – 100 г
- помидоры – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- голубой сыр – 70 г
Для заправки:
- белый винный уксус – 1-2 ст.л.
- оливковое масло – 3 ст.л.
- соль и черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Бекон нарезать на кусочки и обжарить до золотистой корочки, после чего переложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
- Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать на 6-8 частей.
- Салат вымыть и обсушить.
- Куриное филе разрезать вдоль на две части и обжарить на оставшемся после бекона жире, приправив его солью и перцем. Остудить и нарезать на кубики.
- Помидоры нарезать на кубики, предварительно удалив семена.
- Сыр и очищенное от кожуры авокадо тоже нарезать кубиками. Мякоть авокадо нужно сразу же сбрызнуть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
- В мисочке смешать масло и уксус, взбить до однородности венчиком, приправить солью и перцем.
- Перемешать заправку с порванными листьями салата, перемешать, затем выложить на блюдо.
- Сверху рядами разложить остальные ингредиенты. Подать салат на стол и только после этого перемешать.
Весенний салат "Оливье" на Пасху
Ингредиенты:
- телятина – 500 г
- картофель – 5 шт.
- морковь – 3 шт.
- яйца – 5 шт.
- красный лук – 1 шт.
- консервированный зеленый горошек – 1 банка
- свежие огурцы – 3 шт.
- зеленый лук – несколько стеблей
- соль, молотый перец – по вкусу
- домашний майонез – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отварить телятину в подсоленной воде. Остудить.
- Отварить яйца, морковь и картофель. Остудить и почистить.
- Нарезать мясо, яйца, морковь, картофель, огурцы и очищенный лук кубиками. Зеленый лук мелко порубить.
- Смешать все ингредиенты.
- Заправить салат домашним майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
- Вместо консервированного горошка вы можете использовать замороженный.
Салат из пекинской капусты, курицы и кукурузы
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 1 кочан
- куриное филе – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- огурцы – 2 шт.
- помидоры – 1-2 шт.
- консервированная кукуруза – 1 маленькая баночка
- майонез
- соль
- горчица
- специи
Рецепт приготовления:
- Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями, пожарить или запечь в духовке. Остудить и нарезать небольшими кусочками.
- Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать дольками или кубиками.
- Пекинскую капусту тонко нашинковать. Жесткую нижнюю часть использовать не нужно.
- Огурцы и помидоры произвольно нарезать.
- Смешать все ингредиенты в салатнице, посолить и заправить майонезом, смешанным с горчицей.
Салат из тунца и овощей
Ингредиенты:
- консервированный тунец кусочками – 1 банка
- помидоры черри – 250 г
- красный лук – 1 шт.
- молодая сладкая морковь – 1 шт.
- свежие огурцы – 2 шт.
- молодой шпинат – маленький пучок
- руккола – маленький пучок
- базилик – несколько веточек
- белый хлеб без корок – 3 ломтика
- оливковое масло – 3 ст. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- соль по вкусу
- черный перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Нарезать хлеб небольшими кубиками и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки.
- Зелень хорошо помыть и удалить стебли. Порвать руками в салатницу.
- С помощью терки или овощечистки нарезать очищенные огурцы и морковь длинными пластами. Добавить их к зелени.
- Затем добавить нарезанный тонкими полукольцами лук, разрезанные пополам помидоры черри и кусочки тунца.
- Смешать в мисочке оливковое масло с лимонным соком, посолить и поперчить.
- Полить салат заправкой и перемешать. Посыпать салат сухариками и подавать.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какая будет погода на Пасху.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:
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