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Салаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов

Лучшие рецепты пасхальных салатов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Пасхальный салат из овощей
Пасхальный салат из овощей
Фото: freepik.com

Православная Пасха 2019 наступит 28 апреля. На этот праздник традиционно готовят мясные и рыбные блюда, куличи, творожные пасхи и крашенки, которыми разговляются после окончания 40-дневного Великого поста.

Мы выбрали несколько рецептов вкусных, красивых и легких весенних салатов, которые помогут разнообразить ваше пасхальное меню.

Пасхальный салат из редиса с огурцами

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Салат из редиса на Пасху
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • куриные яйца – 2 шт.
  • огурцы – 2 шт.
  • редис – 5 шт.
  • зеленый лук – 2 стебля
  • сметана или йогурт – 3-4 ст.л.
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кружочками или кубиками.
  2. Овощи и зелень помыть под проточной водой.
  3. Редис и огурцы нарезать тонкими полукольцами, зеленый лук измельчить.
  4. Смешать в салатнице редис, огурцы, нарезанный зеленый лук и яйца. Заправить сметаной, смешанной с горчицей, посолить.
  5. Аккуратно перемешать и подавать салат вместе с хрустящим ржаным хлебом.

Кобб салат: рецепт на Пасху

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Кобб салат
Фото: Simply Recipes

Ингредиенты:

Для салата:

  • салат романо – 100 г
  • авокадо – 1 шт.
  • бекон – 100 г
  • помидоры – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • куриное филе – 1 шт.
  • голубой сыр – 70 г

Для заправки:

  • белый винный уксус – 1-2 ст.л.
  • оливковое масло – 3 ст.л.
  • соль и черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Бекон нарезать на кусочки и обжарить до золотистой корочки, после чего переложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать на 6-8 частей.
  3. Салат вымыть и обсушить.
  4. Куриное филе разрезать вдоль на две части и обжарить на оставшемся после бекона жире, приправив его солью и перцем. Остудить и нарезать на кубики.
  5. Помидоры нарезать на кубики, предварительно удалив семена.
  6. Сыр и очищенное от кожуры авокадо тоже нарезать кубиками. Мякоть авокадо нужно сразу же сбрызнуть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
  7. В мисочке смешать масло и уксус, взбить до однородности венчиком, приправить солью и перцем.
  8. Перемешать заправку с порванными листьями салата, перемешать, затем выложить на блюдо.
  9. Сверху рядами разложить остальные ингредиенты. Подать салат на стол и только после этого перемешать.
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Весенний салат "Оливье" на Пасху

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Салат "Оливье" пасхальный
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • телятина – 500 г
  • картофель – 5 шт.
  • морковь – 3 шт.
  • яйца – 5 шт.
  • красный лук – 1 шт.
  • консервированный зеленый горошек – 1 банка
  • свежие огурцы – 3 шт.
  • зеленый лук – несколько стеблей
  • соль, молотый перец  – по вкусу
  • домашний майонез – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Отварить телятину в подсоленной воде. Остудить.
  2. Отварить яйца, морковь и картофель. Остудить и почистить.
  3. Нарезать мясо, яйца, морковь, картофель, огурцы и очищенный лук кубиками. Зеленый лук мелко порубить. 
  4. Смешать все ингредиенты.
  5. Заправить салат домашним майонезом, посолить и поперчить по вкусу. 
  6. Вместо консервированного горошка вы можете использовать замороженный.

Салат из пекинской капусты, курицы и кукурузы

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Салат из пекинской капусты и курицы
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 1 кочан
  • куриное филе – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • огурцы – 2 шт.
  • помидоры – 1-2 шт.
  • консервированная кукуруза – 1 маленькая баночка
  • майонез
  • соль
  • горчица
  • специи

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями, пожарить или запечь в духовке. Остудить и нарезать небольшими кусочками.
  2. Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать дольками или кубиками.
  3. Пекинскую капусту тонко нашинковать. Жесткую нижнюю часть использовать не нужно.
  4. Огурцы и помидоры произвольно нарезать.
  5. Смешать все ингредиенты в салатнице, посолить и заправить майонезом, смешанным с горчицей. 

Салат из тунца и овощей

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Салат из тунца
Фото: constantchatter.com

Ингредиенты:

  • консервированный тунец кусочками – 1 банка
  • помидоры черри – 250 г
  • красный лук – 1 шт.
  • молодая сладкая морковь  – 1 шт.
  • свежие огурцы – 2 шт.
  • молодой шпинат – маленький пучок
  • руккола – маленький пучок
  • базилик – несколько веточек
  • белый хлеб без корок – 3 ломтика
  • оливковое масло – 3 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ч. л.
  • соль по вкусу
  • черный перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Нарезать хлеб небольшими кубиками и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки.
  2. Зелень хорошо помыть и удалить стебли. Порвать руками в салатницу.
  3. С помощью терки или овощечистки нарезать очищенные огурцы и морковь длинными пластами. Добавить их к зелени.
  4. Затем добавить нарезанный тонкими полукольцами лук, разрезанные пополам помидоры черри и кусочки тунца.
  5. Смешать в мисочке оливковое масло с лимонным соком, посолить и поперчить.
  6. Полить салат заправкой и перемешать. Посыпать салат сухариками и подавать.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая будет погода на Пасху.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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