Салаты на Пасху: ТОП-5 рецептов без майонеза

Рецепты салатов на Пасху 2019

Салат на Пасху Фото: freepik.com

В 2019 году католики будут отмечать Пасху 21 апреля, а православные христиане – 28-го. Мы выбрали несколько рецептов вкусных, красивых и легких весенних салатов, которые помогут разнообразить ваше пасхальное меню.

Рецепт салата на Пасху из курицы, авокадо и апельсинов

Салат из курицы, авокадо и апельсинов Фото: Depositphotos

Если вы любите экспериментировать с сочетаниями продуктов, приготовьте яркий и полезный салат из куриного филе, авокадо, сладкого перца и апельсинов с медово-цитрусовой заправкой.

Ингредиенты:

250 г куриной грудки

3 сладких перца

1 авокадо

1 апельсин

10 г свежей мяты

40 мл оливкового масла

15 г меда

20 мл сока лайма

1 ч. л. дижонской горчицы

соль, перец

Рецепт приготовления:

Вареную или запеченную куриную грудку режем на небольшие кусочки. Разноцветные сладкие перцы нарезаем брусочками, очистив от семян. Из авокадо удаляем косточку, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками. Очищенный апельсин разделяем на дольки и режем кубиками. Для приготовления заправки смешиваем мелко нарезанные листочки мяты, оливковое масло, сок лайма, горчицу и мед. По вкусу добавляем соль и черный перец. Все ингредиенты смешиваем и поливаем заправкой. Даем салату настояться в течение 10-15 минут.

Зеленый весенний салат на Пасху

Зеленый салат с брокколи и черри Фото: freepik.com

С наступлением весны стоит отказаться от тяжелых салатов с майонезными заправками. Здоровой альтернативой станут зеленые салаты – со свежими овощами, листовой зеленью и авокадо.

Ингредиенты:

1 пучок листового салата

200 г брокколи

100 г брюссельской капусты

100 г помидоров черри

5 перепелиных яиц

100 г феты

1/2 авокадо

1-2 ч.л. кунжута

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. соевого соуса

Рецепт приготовления:

Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску. Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут). Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками. Фету нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.

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Пасхальный салат из зелени и овощей с копченым лососем

Салат из овощей с лососем Фото: freepik.com

Салаты с добавлением зелени не стоит заправлять заранее, а то листья размокнут и завянут. А повара советуют их не резать, а рвать руками, так как нежные листья боятся металлических ножей, при соприкосновении с которыми они быстро темнеют, вянут и теряют витамины.

Ингредиенты:

Пучок салатных листьев

1-2 свежих огурца

Горсть помидоров черри

Несколько побегов зеленой спаржи

1 свекла

100 г копченого лосося

Для заправки:

2-3 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. лимонного сока

1 ст.л. горчицы с зернами

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Все овощи хорошо помыть. Огурцы и помидоры произвольно нарезать. Листья салата замочить на полчаса в холодной воде, обсушить. Предварительно отваренную свеклу очистить и нарезать кубиками. Верхушки зеленой спаржи положить на 2 минуты в кипящую воду (или на 4-5 минут в пароварку). Обдать ледяной водой и обсушить. Листья салата порвать руками и выложить на тарелку. Сверху равномерно распределить подготовленные овощи и ломтики лосося. Полить салат заправкой и подавать.

Весенний салат из редиса на Пасху

Зеленый весенний салат Фото: freepik.com

Готовим легкий, вкусный и свежий салат из зелени, весенних овощей, орехов и сыра с медово-лимонной заправкой.

Ингредиенты:

Пучок молодого шпината или другой зелени

3-5 шт. редиса

1 морковь

100 г феты или тофу

Горсть поджаренного миндаля

Кунжут

Оливковое масло

Лимонный сок

Мед

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Зелень помыть и замочить в холодной воде на полчаса. Обсушить, при необходимости порвать руками и выложить на тарелку. Редис помыть и тонко нарезать. Морковь почистить и натереть на терке. Для заправки смешать 2-3 ст.л. оливкового масла, добавить по чайной ложке меда и горчицы. Посолить и поперчить.

Рецепт пасхального салата из тунца и овощей

Салат из тунца и овощей Фото: Depositphotos

Из консервированного тунца можно приготовить массу вкусных и полезных салатов. Мы поделимся весенним вариантом к Пасхе.

Ингредиенты:

1 пакет салатного микса

1 большой свежий огурец

1 авокадо

1 сладкий перец

1/4 красной луковицы

3-4 яйца

1-2 банки консервированного кусочками тунца

Соль, перец

Оливковое масло

Лимонный сок

Дижонская горчица

Рецепт приготовления:

Зелень помыть и обсушить. При необходимости порвать руками. Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кружочками или дольками. Огурец и перец нарезать кружочками, авокадо – дольками, красный лук – тонкими полукольцами. Выложить в миску салатный микс, сверху разложить овощи, кусочки яиц и тунца. Посолить и поперчить, заправить смесью оливкового масла, лимонного сока и горчицы. Подавать вместе со свежим багетом. Выложить на зелень редис, тертую морковь, нарезанный кубиками сыр и миндаль. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Совет: такой салат можно заправить сметаной или натуральным йогуртом с зеленью.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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