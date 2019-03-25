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Салаты на Пасху: ТОП-5 рецептов без майонеза

Рецепты салатов на Пасху 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Салат на Пасху
Салат на Пасху
Фото: freepik.com

В 2019 году католики будут отмечать Пасху 21 апреля, а православные христиане – 28-го. Мы выбрали несколько рецептов вкусных, красивых и легких весенних салатов, которые помогут разнообразить ваше пасхальное меню.

Рецепт салата на Пасху из курицы, авокадо и апельсинов

Салат из курицы, авокадо и апельсинов
Салат из курицы, авокадо и апельсинов
Фото: Depositphotos

Если вы любите экспериментировать с сочетаниями продуктов, приготовьте яркий и полезный салат из куриного филе, авокадо, сладкого перца и апельсинов с медово-цитрусовой заправкой.

Ингредиенты:

  • 250 г куриной грудки
  • 3 сладких перца
  • 1 авокадо
  • 1 апельсин
  • 10 г свежей мяты
  • 40 мл оливкового масла
  • 15 г меда
  • 20 мл сока лайма
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Вареную или запеченную куриную грудку режем на небольшие кусочки.
  2. Разноцветные сладкие перцы нарезаем брусочками, очистив от семян.
  3. Из авокадо удаляем косточку, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками.
  4. Очищенный апельсин разделяем на дольки и режем кубиками.
  5. Для приготовления заправки смешиваем мелко нарезанные листочки мяты, оливковое масло, сок лайма, горчицу и мед. По вкусу добавляем соль и черный перец.
  6. Все ингредиенты смешиваем и поливаем заправкой. Даем салату настояться в течение 10-15 минут.

Зеленый весенний салат на Пасху

Зеленый салат с брокколи и черри
Зеленый салат с брокколи и черри
Фото: freepik.com

С наступлением весны стоит отказаться от тяжелых салатов с майонезными заправками. Здоровой альтернативой станут зеленые салаты – со свежими овощами, листовой зеленью и авокадо.

Ингредиенты:

  • 1 пучок листового салата
  • 200 г брокколи
  • 100 г брюссельской капусты
  • 100 г помидоров черри
  • 5 перепелиных яиц
  • 100 г феты
  • 1/2 авокадо
  • 1-2 ч.л. кунжута
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. соевого соуса

Рецепт приготовления:

  1. Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску.
  2. Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут).
  3. Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам.
  4. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  5. Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками.
  6. Фету нарезать кубиками.
  7. Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.

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Пасхальный салат из зелени и овощей с копченым лососем

Салат из овощей с лососем
Салат из овощей с лососем
Фото: freepik.com

Салаты с добавлением зелени не стоит заправлять заранее, а то листья размокнут и завянут. А повара советуют их не резать, а рвать руками, так как нежные листья боятся металлических ножей, при соприкосновении с которыми они быстро темнеют, вянут и теряют витамины.

Ингредиенты:

  • Пучок салатных листьев
  • 1-2 свежих огурца
  • Горсть помидоров черри
  • Несколько побегов зеленой спаржи
  • 1 свекла
  • 100 г копченого лосося

Для заправки:

  • 2-3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 1 ст.л. горчицы с зернами
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи хорошо помыть. Огурцы и помидоры произвольно нарезать. Листья салата замочить на полчаса в холодной воде, обсушить. 
  2. Предварительно отваренную свеклу очистить и нарезать кубиками.
  3. Верхушки зеленой спаржи положить на 2 минуты в кипящую воду (или на 4-5 минут в пароварку). Обдать ледяной водой и обсушить.
  4. Листья салата порвать руками и выложить на тарелку. Сверху равномерно распределить подготовленные овощи и ломтики лосося.
  5. Полить салат заправкой и подавать.

Весенний салат из редиса на Пасху

Зеленый весенний салат
Зеленый весенний салат
Фото: freepik.com

Готовим легкий, вкусный и свежий салат из зелени, весенних овощей, орехов и сыра с медово-лимонной заправкой. 

Ингредиенты:

  • Пучок молодого шпината или другой зелени
  • 3-5 шт. редиса
  • 1 морковь
  • 100 г феты или тофу
  • Горсть поджаренного миндаля
  • Кунжут
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Мед
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Зелень помыть и замочить в холодной воде на полчаса. Обсушить, при необходимости порвать руками и выложить на тарелку.
  2. Редис помыть и тонко нарезать.
  3. Морковь почистить и натереть на терке.
  4. Для заправки смешать 2-3 ст.л. оливкового масла, добавить по чайной ложке меда и горчицы. Посолить и поперчить. 

Рецепт пасхального салата из тунца и овощей

Салат из тунца и овощей
Салат из тунца и овощей
Фото: Depositphotos

Из консервированного тунца можно приготовить массу вкусных и полезных салатов. Мы поделимся весенним вариантом к Пасхе. 

Ингредиенты:

  • 1 пакет салатного микса
  • 1 большой свежий огурец
  • 1 авокадо
  • 1 сладкий перец
  • 1/4 красной луковицы
  • 3-4 яйца
  • 1-2 банки консервированного кусочками тунца
  • Соль, перец
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Дижонская горчица

Рецепт приготовления:

  1. Зелень помыть и обсушить. При необходимости порвать руками.
  2. Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кружочками или дольками.
  3. Огурец и перец нарезать кружочками, авокадо – дольками, красный лук – тонкими полукольцами.
  4. Выложить в миску салатный микс, сверху разложить овощи, кусочки яиц и тунца.
  5. Посолить и поперчить, заправить смесью оливкового масла, лимонного сока и горчицы.
  6. Подавать вместе со свежим багетом.
  7. Выложить на зелень редис, тертую морковь, нарезанный кубиками сыр и миндаль.
  8. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Совет: такой салат можно заправить сметаной или натуральным йогуртом с зеленью.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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