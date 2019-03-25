Салаты на Пасху: ТОП-5 рецептов без майонеза
Рецепты салатов на Пасху 2019
В 2019 году католики будут отмечать Пасху 21 апреля, а православные христиане – 28-го. Мы выбрали несколько рецептов вкусных, красивых и легких весенних салатов, которые помогут разнообразить ваше пасхальное меню.
Рецепт салата на Пасху из курицы, авокадо и апельсинов
Если вы любите экспериментировать с сочетаниями продуктов, приготовьте яркий и полезный салат из куриного филе, авокадо, сладкого перца и апельсинов с медово-цитрусовой заправкой.
Ингредиенты:
- 250 г куриной грудки
- 3 сладких перца
- 1 авокадо
- 1 апельсин
- 10 г свежей мяты
- 40 мл оливкового масла
- 15 г меда
- 20 мл сока лайма
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Вареную или запеченную куриную грудку режем на небольшие кусочки.
- Разноцветные сладкие перцы нарезаем брусочками, очистив от семян.
- Из авокадо удаляем косточку, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками.
- Очищенный апельсин разделяем на дольки и режем кубиками.
- Для приготовления заправки смешиваем мелко нарезанные листочки мяты, оливковое масло, сок лайма, горчицу и мед. По вкусу добавляем соль и черный перец.
- Все ингредиенты смешиваем и поливаем заправкой. Даем салату настояться в течение 10-15 минут.
Зеленый весенний салат на Пасху
С наступлением весны стоит отказаться от тяжелых салатов с майонезными заправками. Здоровой альтернативой станут зеленые салаты – со свежими овощами, листовой зеленью и авокадо.
Ингредиенты:
- 1 пучок листового салата
- 200 г брокколи
- 100 г брюссельской капусты
- 100 г помидоров черри
- 5 перепелиных яиц
- 100 г феты
- 1/2 авокадо
- 1-2 ч.л. кунжута
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. соевого соуса
Рецепт приготовления:
- Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску.
- Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут).
- Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками.
- Фету нарезать кубиками.
- Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.
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Пасхальный салат из зелени и овощей с копченым лососем
Салаты с добавлением зелени не стоит заправлять заранее, а то листья размокнут и завянут. А повара советуют их не резать, а рвать руками, так как нежные листья боятся металлических ножей, при соприкосновении с которыми они быстро темнеют, вянут и теряют витамины.
Ингредиенты:
- Пучок салатных листьев
- 1-2 свежих огурца
- Горсть помидоров черри
- Несколько побегов зеленой спаржи
- 1 свекла
- 100 г копченого лосося
Для заправки:
- 2-3 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. лимонного сока
- 1 ст.л. горчицы с зернами
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Все овощи хорошо помыть. Огурцы и помидоры произвольно нарезать. Листья салата замочить на полчаса в холодной воде, обсушить.
- Предварительно отваренную свеклу очистить и нарезать кубиками.
- Верхушки зеленой спаржи положить на 2 минуты в кипящую воду (или на 4-5 минут в пароварку). Обдать ледяной водой и обсушить.
- Листья салата порвать руками и выложить на тарелку. Сверху равномерно распределить подготовленные овощи и ломтики лосося.
- Полить салат заправкой и подавать.
Весенний салат из редиса на Пасху
Готовим легкий, вкусный и свежий салат из зелени, весенних овощей, орехов и сыра с медово-лимонной заправкой.
Ингредиенты:
- Пучок молодого шпината или другой зелени
- 3-5 шт. редиса
- 1 морковь
- 100 г феты или тофу
- Горсть поджаренного миндаля
- Кунжут
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Мед
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Зелень помыть и замочить в холодной воде на полчаса. Обсушить, при необходимости порвать руками и выложить на тарелку.
- Редис помыть и тонко нарезать.
- Морковь почистить и натереть на терке.
- Для заправки смешать 2-3 ст.л. оливкового масла, добавить по чайной ложке меда и горчицы. Посолить и поперчить.
Рецепт пасхального салата из тунца и овощей
Из консервированного тунца можно приготовить массу вкусных и полезных салатов. Мы поделимся весенним вариантом к Пасхе.
Ингредиенты:
- 1 пакет салатного микса
- 1 большой свежий огурец
- 1 авокадо
- 1 сладкий перец
- 1/4 красной луковицы
- 3-4 яйца
- 1-2 банки консервированного кусочками тунца
- Соль, перец
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Дижонская горчица
Рецепт приготовления:
- Зелень помыть и обсушить. При необходимости порвать руками.
- Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кружочками или дольками.
- Огурец и перец нарезать кружочками, авокадо – дольками, красный лук – тонкими полукольцами.
- Выложить в миску салатный микс, сверху разложить овощи, кусочки яиц и тунца.
- Посолить и поперчить, заправить смесью оливкового масла, лимонного сока и горчицы.
- Подавать вместе со свежим багетом.
- Выложить на зелень редис, тертую морковь, нарезанный кубиками сыр и миндаль.
- Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.
Совет: такой салат можно заправить сметаной или натуральным йогуртом с зеленью.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.
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