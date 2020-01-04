Салаты на Рождество: ТОП-5 праздничных рецептов
Вкусные рождественские салаты с фото
На Рождество ограничиваться традиционным набором праздничных салатов совершенно не обязательно. Ведь любой салат – это отличная возможность проявить свою кулинарную фантазию.
Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:
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Салат из куриной печени, авокадо и свеклы
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 небольшие свеклы
- 1 ст. л. растительного масла
- 400 г куриной печени
- 1 авокадо
- немного лимонного сока
- 1 пакет салатного микса
Для заправки:
- сок одного небольшого лимона
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. зернистой горчицы
- 1 ч. л. жидкого меда
- соль, свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
- Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
- Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
- Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
- Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.
Праздничный салат с куриным филе и овощами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1-2 куриных филе
- 75 мл соевого соуса
- 1 ст.л. меда
- щепотка молотого имбиря
- растительное масло
- 3 свежих огурца
- 1 банка консервированной кукурузы
- 200 г готовой моркови по-корейски
- пучок салатных листьев
- кунжут – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Куриное филе нарежьте и замаринуйте в смеси соевого соуса, имбиря и меда. Оставьте на час.
- Затем достаньте из маринада и обжарьте на растительном масле до готовности. Остудите.
- Салат замочите на полчаса в холодной воде, чтобы убрать горечь. Обсушите и порвите руками.
- Огурцы помойте, по желанию почистите и нарежьте кружочками. Кунжут подсушите в духовке или на сухой сковороде.
- Соедините все ингредиенты в салатнице и полейте небольшим количеством оливкового масла.
Пряный салат с тунцом и овощами
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 банка красной фасоли
- 100 г салатных листьев
- 180 г консервированного тунца
- 60 г каперсов или маслин
- горсть помидоров черри
- 1 сладкий перец
- 1 красный лук
- 3 ст.л. оливкового масла
- 2 ст. л. соевого соуса
- 4 ст. л. кунжута
- молотый перец
Способ приготовления:
- Листья салата помойте и обсушите, порвите руками в миску.
- Сладкий перец очистите от сердцевины и семян, нарежьте полосками. Помидоры черри разрежьте пополам, очищенный красный лук порежьте тонкими полукольцами. Измельчите маслины или каперсы.
- Добавьте к зелени нарезанные овощи, промытую фасоль и размятого вилкой тунца.
- Добавьте молотый перец по вкусу и заправьте салат оливковым маслом, смешанным с соевым соусом.
- Посыпьте блюдо прогретым на сухой сковороде кунжутом.
Салат "Цезарь" с креветками
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 г помидоров черри
- 7-10 перепелиных яиц
- 3 кусочка белого хлеба или батона
- 200 г королевских креветок
- листья салата ромен
- 2 ст.л. соевого соуса
- имбирь свежий
- оливковое масло
- 2 зубчика чеснока
- 50 г пармезана
Способ приготовления:
- Приготовить чесночное масло для гренок: выдавить чеснок через пресс и добавить к нему 2 ст.л. оливкового масла.
- Хлеб нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Поджарить его на сковороде на чесночном масле до золотистого цвета.
- Сделать маринад для креветок. Натереть на терке имбирь и выдавить 1 зубчик чеснока. Влить соевый соус. Добавить креветки и дать им настояться в течение 10-15 минут.
- Разогреть сковородку и отправить туда креветки. Полить сверху маринадом. Готовить, пока соус не закипит.
- Креветки переложить на тарелку, а маринад проварить до загустения. Это будет заправка к салату.
- На дно салата порвать листья салата, выложить сверху половинки томатов черри, разрезанные пополам перепелиные яйца, жареные креветки и гренки.
- Полить салат заправкой и посыпать хлопьями пармезана.
Салат с лососем, апельсинами и авокадо
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Апельсин – 1 шт.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
- Лосось слабосоленый – 120 г
- Авокадо – 1 шт.
- Мята – по вкусу
- Укроп – по вкусу
- Зелень салатная – 100 г
Способ приготовления:
- Натрите цедру одного апельсина на мелкой терке, отложите в маленькую миску.
- У апельсина срежьте донышко, поставьте его на доску и аккуратно срежьте кожуру вместе с белым слоем. Острым ножом вырежьте дольки мякоти между пленок, сохраняя сок.
- Перелейте апельсиновый сок в миску к цедре. Добавьте лимонный сок, немного посолите и перемешайте.
- Нарежьте лосось тонкими ломтиками.
- Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите. Нарежьте крупными дольками.
- Крупно нарежьте листочки мяты и укропа и смешайте с салатным миксом. Полейте заправкой и выложите на блюдо. Добавьте ломтики лосося и авокадо, поперчите.
- Сразу же подавайте к столу (потому что авокадо темнеет).
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд. "Сегодня" также делились рецептом рождественского Львовского сырника.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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