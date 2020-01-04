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Салаты на Рождество: ТОП-5 праздничных рецептов

Вкусные рождественские салаты с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Рождественский салат
Рождественский салат
Фото: Depositphotos

На Рождество ограничиваться традиционным набором праздничных салатов совершенно не обязательно. Ведь любой салат – это отличная возможность проявить свою кулинарную фантазию.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

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Салат из куриной печени, авокадо и свеклы

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Салат из печени и авокадо
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 небольшие свеклы
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 400 г куриной печени
  • 1 авокадо
  • немного лимонного сока
  • 1 пакет салатного микса

Для заправки:

  • сок одного небольшого лимона
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. зернистой горчицы
  • 1 ч. л. жидкого меда
  • соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
  2. Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
  3. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
  4. Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
  5. Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.

Праздничный салат с куриным филе и овощами

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Салат из курицы и овощей
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1-2 куриных филе
  • 75 мл соевого соуса
  • 1 ст.л. меда
  • щепотка молотого имбиря
  • растительное масло
  • 3 свежих огурца
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 200 г готовой моркови по-корейски
  • пучок салатных листьев
  • кунжут – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарежьте и замаринуйте в смеси соевого соуса, имбиря и меда. Оставьте на час.
  2. Затем достаньте из маринада и обжарьте на растительном масле до готовности. Остудите.
  3. Салат замочите на полчаса в холодной воде, чтобы убрать горечь. Обсушите и порвите руками.
  4. Огурцы помойте, по желанию почистите и нарежьте кружочками. Кунжут подсушите в духовке или на сухой сковороде.
  5. Соедините все ингредиенты в салатнице и полейте небольшим количеством оливкового масла.

Пряный салат с тунцом и овощами

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Салат из тунца и фасоли
Фото: Getty

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка красной фасоли
  • 100 г салатных листьев
  • 180 г консервированного тунца
  • 60 г каперсов или маслин
  • горсть помидоров черри
  • 1 сладкий перец
  • 1 красный лук
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 4 ст. л. кунжута
  • молотый перец

Способ приготовления:

  1. Листья салата помойте и обсушите, порвите руками в миску.
  2. Сладкий перец очистите от сердцевины и семян, нарежьте полосками. Помидоры черри разрежьте пополам, очищенный красный лук порежьте тонкими полукольцами. Измельчите маслины или каперсы.
  3. Добавьте к зелени нарезанные овощи, промытую фасоль и размятого вилкой тунца.
  4. Добавьте молотый перец по вкусу и заправьте салат оливковым маслом, смешанным с соевым соусом.
  5. Посыпьте блюдо прогретым на сухой сковороде кунжутом.

Салат "Цезарь" с креветками

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Салат с креветками
Фото: pixabay.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 г помидоров черри
  • 7-10 перепелиных яиц
  • 3 кусочка белого хлеба или батона
  • 200 г королевских креветок
  • листья салата ромен
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • имбирь свежий
  • оливковое масло
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г пармезана

Способ приготовления:

  1. Приготовить чесночное масло для гренок: выдавить чеснок через пресс и добавить к нему 2 ст.л. оливкового масла.
  2. Хлеб нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Поджарить его на сковороде на чесночном масле до золотистого цвета.
  3. Сделать маринад для креветок. Натереть на терке имбирь и выдавить 1 зубчик чеснока. Влить соевый соус. Добавить креветки и дать им настояться в течение 10-15 минут.
  4. Разогреть сковородку и отправить туда креветки. Полить сверху маринадом. Готовить, пока соус не закипит.
  5. Креветки переложить на тарелку, а маринад проварить до загустения. Это будет заправка к салату.
  6. На дно салата порвать листья салата, выложить сверху половинки томатов черри, разрезанные пополам перепелиные яйца, жареные креветки и гренки.
  7. Полить салат заправкой и посыпать хлопьями пармезана.

Салат с лососем, апельсинами и авокадо

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Салат с лососем и авокадо
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Апельсин – 1 шт.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
  • Лосось слабосоленый – 120 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Мята – по вкусу
  • Укроп – по вкусу
  • Зелень салатная – 100 г

Способ приготовления:

  1. Натрите цедру одного апельсина на мелкой терке, отложите в маленькую миску.
  2. У апельсина срежьте донышко, поставьте его на доску и аккуратно срежьте кожуру вместе с белым слоем. Острым ножом вырежьте дольки мякоти между пленок, сохраняя сок.
  3. Перелейте апельсиновый сок в миску к цедре. Добавьте лимонный сок, немного посолите и перемешайте.
  4. Нарежьте лосось тонкими ломтиками.
  5. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите. Нарежьте крупными дольками.
  6. Крупно нарежьте листочки мяты и укропа и смешайте с салатным миксом. Полейте заправкой и выложите на блюдо. Добавьте ломтики лосося и авокадо, поперчите.
  7. Сразу же подавайте к столу (потому что авокадо темнеет).

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд. "Сегодня" также делились рецептом рождественского Львовского сырника.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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