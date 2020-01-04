Салаты на Рождество: ТОП-5 праздничных рецептов

Вкусные рождественские салаты с фото

Рождественский салат Фото: Depositphotos

На Рождество ограничиваться традиционным набором праздничных салатов совершенно не обязательно. Ведь любой салат – это отличная возможность проявить свою кулинарную фантазию.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

Салат из куриной печени, авокадо и свеклы

Салат из печени и авокадо Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 небольшие свеклы

1 ст. л. растительного масла

400 г куриной печени

1 авокадо

немного лимонного сока

1 пакет салатного микса

Для заправки:

сок одного небольшого лимона

1 ст. л. бальзамического уксуса

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. зернистой горчицы

1 ч. л. жидкого меда

соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками. Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела. Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты. Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.

Праздничный салат с куриным филе и овощами

Салат из курицы и овощей Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1-2 куриных филе

75 мл соевого соуса

1 ст.л. меда

щепотка молотого имбиря

растительное масло

3 свежих огурца

1 банка консервированной кукурузы

200 г готовой моркови по-корейски

пучок салатных листьев

кунжут – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте и замаринуйте в смеси соевого соуса, имбиря и меда. Оставьте на час. Затем достаньте из маринада и обжарьте на растительном масле до готовности. Остудите. Салат замочите на полчаса в холодной воде, чтобы убрать горечь. Обсушите и порвите руками. Огурцы помойте, по желанию почистите и нарежьте кружочками. Кунжут подсушите в духовке или на сухой сковороде. Соедините все ингредиенты в салатнице и полейте небольшим количеством оливкового масла.

Пряный салат с тунцом и овощами

Салат из тунца и фасоли Фото: Getty

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 банка красной фасоли

100 г салатных листьев

180 г консервированного тунца

60 г каперсов или маслин

горсть помидоров черри

1 сладкий перец

1 красный лук

3 ст.л. оливкового масла

2 ст. л. соевого соуса

4 ст. л. кунжута

молотый перец

Способ приготовления:

Листья салата помойте и обсушите, порвите руками в миску. Сладкий перец очистите от сердцевины и семян, нарежьте полосками. Помидоры черри разрежьте пополам, очищенный красный лук порежьте тонкими полукольцами. Измельчите маслины или каперсы. Добавьте к зелени нарезанные овощи, промытую фасоль и размятого вилкой тунца. Добавьте молотый перец по вкусу и заправьте салат оливковым маслом, смешанным с соевым соусом. Посыпьте блюдо прогретым на сухой сковороде кунжутом.

Салат "Цезарь" с креветками

Салат с креветками Фото: pixabay.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 г помидоров черри

7-10 перепелиных яиц

3 кусочка белого хлеба или батона

200 г королевских креветок

листья салата ромен

2 ст.л. соевого соуса

имбирь свежий

оливковое масло

2 зубчика чеснока

50 г пармезана

Способ приготовления:

Приготовить чесночное масло для гренок: выдавить чеснок через пресс и добавить к нему 2 ст.л. оливкового масла. Хлеб нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Поджарить его на сковороде на чесночном масле до золотистого цвета. Сделать маринад для креветок. Натереть на терке имбирь и выдавить 1 зубчик чеснока. Влить соевый соус. Добавить креветки и дать им настояться в течение 10-15 минут. Разогреть сковородку и отправить туда креветки. Полить сверху маринадом. Готовить, пока соус не закипит. Креветки переложить на тарелку, а маринад проварить до загустения. Это будет заправка к салату. На дно салата порвать листья салата, выложить сверху половинки томатов черри, разрезанные пополам перепелиные яйца, жареные креветки и гренки. Полить салат заправкой и посыпать хлопьями пармезана.

Салат с лососем, апельсинами и авокадо

Салат с лососем и авокадо Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Апельсин – 1 шт.

Сок лимона – 1 ч.л.

Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Лосось слабосоленый – 120 г

Авокадо – 1 шт.

Мята – по вкусу

Укроп – по вкусу

Зелень салатная – 100 г

Способ приготовления:

Натрите цедру одного апельсина на мелкой терке, отложите в маленькую миску. У апельсина срежьте донышко, поставьте его на доску и аккуратно срежьте кожуру вместе с белым слоем. Острым ножом вырежьте дольки мякоти между пленок, сохраняя сок. Перелейте апельсиновый сок в миску к цедре. Добавьте лимонный сок, немного посолите и перемешайте. Нарежьте лосось тонкими ломтиками. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите. Нарежьте крупными дольками. Крупно нарежьте листочки мяты и укропа и смешайте с салатным миксом. Полейте заправкой и выложите на блюдо. Добавьте ломтики лосося и авокадо, поперчите. Сразу же подавайте к столу (потому что авокадо темнеет).

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд. "Сегодня" также делились рецептом рождественского Львовского сырника.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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