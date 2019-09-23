Салаты с сыром фета: ТОП-5 рецептов

Легкие и вкусные салаты из овощей с фетой

Салат с фетой Фото: freepik.com

Фета – это мягкий сыр, который производят из овечьего или козьего молока. В кухне Греции его чаще всего сочетают с оливками. Классический пример – знаменитый греческий салат.

Смотрите видео, как приготовить теплый итальянский салат с фетой:

Фета имеет белый или кремовый цвет, приятный творожный аромат и рассыпчатую структуру. В салатах ее обычно комбинируют со свежими овощами: помидорами, сладким перцем, а также с мясом, рыбой и морепродуктами.

Греческий салат от Юлии Высоцкой

Греческий салат классический Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г помидоров черри

1 зеленый перец

10 оливок

2 огурца

1 красный лук

300 г феты

1 ст. л. винного уксуса

3 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сушеного орегано

Соль

Способ приготовления:

Красный лук нарезать тоненькими полукольцами. Замочить в небольшом количестве воды (примерно на 10 минут). Очистить огурец от кожи, нарезать полукруглыми ломтиками. Сладкий зеленый перец очистить от семян, нарезать. Разрезать помидоры черри пополам. В данном случае можно заменить помидоры черри на спелые крупные помидоры. Разрезать пополам оливки. Здесь можно использовать те, которые вам больше нравятся: зеленые, черные или каламата. Все овощи переложить в один салатник и заправить оливковым масло с винным уксусом. Выложить на тарелку салат, сверху выложить оливки, красный лук и два больших ломтика сыра фета. Полить греческий салат заправкой и посыпать сушеным орегано.

Зеленый салат из брокколи, авокадо и феты

Зеленый салат с брокколи и черри Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 пучок листового салата

200 г брокколи

100 г брюссельской капусты

100 г помидоров черри

5 перепелиных яиц

100 г феты

1/2 авокадо

1-2 ч.л. кунжута

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. соевого соуса

Способ приготовления:

Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску. Отварить и остудить брокколи (около 5 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут). Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками. Фету нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.

Салат из свеклы и тыквы с фетой от Григория Германа

Салат из свеклы, тыквы и феты Фото: facebook.com/germancooks

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 средняя тыква

1 средняя свекла

300 г салата

200 г феты

100 мл оливкового масла

30 г горчицы

50 г меда

20 г винного уксуса

50 г тыквенных семечек

Способ приготовления:

Запечь тыкву в духовке, сбрызнув оливковым маслом и слегка присолив. Запечь свеклу до готовности, завернув ее в фольгу. Смешать масло, горчицу и мед. Добавить уксус по вкусу, тщательно перемешать. Произвольно нарезать овощи и фету. Соединить все ингредиенты и подавать.

Теплый салат из кабачков, феты и помидоров

Салат из кабачков с фетой и помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 молодых кабачка с тонкой кожицей

200 г помидоров черри

100 г феты

Пучок рукколы

Для чесночной заправки:

Несколько веточек петрушки

Несколько веточек укропа

3 зубчика чеснока

0,5 ч.л. соли

1/3 ч.л. черного молотого перца

2 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

Кабачки помыть, срезать кончики и нарезать кружочками толщиной не больше 5 мм. Смазать сковороду гриль или электрогриль растительном маслом с помощью кулинарной кисточки. Нагреть и партиями обжарить кабачки с двух сторон. Переложить на тарелку. Приготовить заправку. Зелень помыть, измельчить и добавить пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить, влить оливковое масло. Перемешать жареные кабачки с заправкой. Помидоры черри нарезать, рукколу помыть и обсушить. Выложить зелень на тарелку, сверху разложить кабачки гриль, томаты черри и раскрошенную фету. Подавать салат вместе со свежим багетом.

Свекольный салат с апельсином и сыром

Салат из свеклы с апельсинами Фото: Unsplash

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

2 отварных или запеченных свеклы

1 вкусный апельсин

50 г листьев салата

100 г козьего сыра, брынзы или феты

Горсть поджаренных грецких орехов

Для заправки:

1 ч.л. меда

1 ч.л. горчица

1 ч.л. соуса бальзамик

2 ст.л. оливкового масла

Щепотка черного перца

Способ приготовления:

Апельсин очистить и нарезать на сегменты без кожицы. Удалить косточки. Отварную свеклу остудить, очистить и нарезать дольками или кубиками. На блюдо выложить салат микс, нарезанные свеклу и апельсины. Распределить сверху козий сыр. Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, масло оливковое и бальзамический крем, выжать сок из остатков апельсина, перемешать. Полить заправкой салат, посыпать молотым черным перцем. Украсить грецкими орехами.

Как правильно выбрать фету для салата

Настоящую брынзу фету производят в Греции. Поэтому гарантией натуральности будет надпись на упаковке, что изготовлен он именно там.

Убедитесь, что сыр содержит только овечье молоко (иногда козье), рассол и соль. Содержание козьего молока не должно превышать 30%. Чем больше в сыре козьего молока, тем тверже фета.

Фета не должна включать коровье молоко. Оно придает кислинку, оставляет неприятное послевкусие и делает сыр чересчур рассыпчатым.

Брынза фета должна быть белой, а не желтоватой. Желтый цвет говорит о том, что сыр находился на воздухе без рассола.

На поверхности феты должны быть дырочки и трещинки.

Напомним, ранее мы делились рецептом кипрского салата с курицей и грейпфрутом. "Сегодня" также писали, как приготовить осенний салат с авокадо и виноградом.

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