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Салаты с сыром фета: ТОП-5 рецептов

Легкие и вкусные салаты из овощей с фетой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25
Салат с фетой
Салат с фетой
Фото: freepik.com

Фета – это мягкий сыр, который производят из овечьего или козьего молока. В кухне Греции его чаще всего сочетают с оливками. Классический пример – знаменитый греческий салат

Смотрите видео, как приготовить теплый итальянский салат с фетой:

Фета имеет белый или кремовый цвет, приятный творожный аромат и рассыпчатую структуру. В салатах ее обычно комбинируют со свежими овощами: помидорами, сладким перцем, а также с мясом, рыбой и морепродуктами.

Греческий салат от Юлии Высоцкой

Греческий салат классический
Греческий салат классический
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 200 г помидоров черри
  • 1 зеленый перец
  • 10 оливок
  • 2 огурца
  • 1 красный лук 
  • 300 г феты
  • 1 ст. л. винного уксуса
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. сушеного орегано
  • Соль

Способ приготовления: 

  1. Красный лук нарезать тоненькими полукольцами. Замочить в небольшом количестве воды (примерно на 10 минут). 
  2. Очистить огурец от кожи, нарезать полукруглыми ломтиками. 
  3. Сладкий зеленый перец очистить от семян, нарезать. 
  4. Разрезать помидоры черри пополам. В данном случае можно заменить помидоры черри на спелые крупные помидоры. 
  5. Разрезать пополам оливки. Здесь можно использовать те, которые вам больше нравятся: зеленые, черные или каламата. 
  6. Все овощи переложить в один салатник и заправить оливковым масло с винным уксусом. 
  7. Выложить на тарелку салат, сверху выложить оливки, красный лук и два больших ломтика сыра фета. 
  8. Полить греческий салат заправкой и посыпать сушеным орегано.

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Зеленый салат из брокколи, авокадо и феты

Зеленый салат с брокколи и черри
Зеленый салат с брокколи и черри
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 пучок листового салата
  • 200 г брокколи
  • 100 г брюссельской капусты
  • 100 г помидоров черри
  • 5 перепелиных яиц
  • 100 г феты
  • 1/2 авокадо
  • 1-2 ч.л. кунжута
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. соевого соуса

Способ приготовления:

  1. Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску.
  2. Отварить и остудить брокколи (около 5 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут).
  3. Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам.
  4. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  5. Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками.
  6. Фету нарезать кубиками.
  7. Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.

Салат из свеклы и тыквы с фетой от Григория Германа

Салат из свеклы, тыквы и феты
Салат из свеклы, тыквы и феты
Фото: facebook.com/germancooks

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 средняя тыква
  • 1 средняя свекла
  • 300 г салата
  • 200 г феты
  • 100 мл оливкового масла
  • 30 г горчицы
  • 50 г меда
  • 20 г винного уксуса
  • 50 г тыквенных семечек

Способ приготовления:

  1. Запечь тыкву в духовке, сбрызнув оливковым маслом и слегка присолив. 
  2. Запечь свеклу до готовности, завернув ее в фольгу.
  3. Смешать масло, горчицу и мед. Добавить уксус по вкусу, тщательно перемешать.
  4. Произвольно нарезать овощи и фету. Соединить все ингредиенты и подавать.

Теплый салат из кабачков, феты и помидоров

Салат из кабачков с фетой и помидорами
Салат из кабачков с фетой и помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка с тонкой кожицей
  • 200 г помидоров черри
  • 100 г феты
  • Пучок рукколы

Для чесночной заправки:

  • Несколько веточек петрушки
  • Несколько веточек укропа
  • 3 зубчика чеснока
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1/3 ч.л. черного молотого перца
  • 2 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть, срезать кончики и нарезать кружочками толщиной не больше 5 мм.
  2. Смазать сковороду гриль или электрогриль растительном маслом с помощью кулинарной кисточки.
  3. Нагреть и партиями обжарить кабачки с двух сторон. Переложить на тарелку.
  4. Приготовить заправку. Зелень помыть, измельчить и добавить пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить, влить оливковое масло.
  5. Перемешать жареные кабачки с заправкой.
  6. Помидоры черри нарезать, рукколу помыть и обсушить.
  7. Выложить зелень на тарелку, сверху разложить кабачки гриль, томаты черри и раскрошенную фету.
  8. Подавать салат вместе со свежим багетом.

Свекольный салат с апельсином и сыром

Салат из свеклы с апельсинами
Салат из свеклы с апельсинами
Фото: Unsplash

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 2 отварных или запеченных свеклы
  • 1 вкусный апельсин
  • 50 г листьев салата
  • 100 г козьего сыра, брынзы или феты
  • Горсть поджаренных грецких орехов

Для заправки:

  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. горчица
  • 1 ч.л. соуса бальзамик
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Щепотка черного перца

Способ приготовления:

  1. Апельсин очистить и нарезать на сегменты без кожицы. Удалить косточки.
  2. Отварную свеклу остудить, очистить и нарезать дольками или кубиками.
  3. На блюдо выложить салат микс, нарезанные свеклу и апельсины.
  4. Распределить сверху козий сыр.
  5. Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, масло оливковое и бальзамический крем, выжать сок из остатков апельсина, перемешать.
  6. Полить заправкой салат, посыпать молотым черным перцем. Украсить грецкими орехами.

Как правильно выбрать фету для салата

  • Настоящую брынзу фету производят в Греции. Поэтому гарантией натуральности будет надпись на упаковке, что изготовлен он именно там.
  • Убедитесь, что сыр содержит только овечье молоко (иногда козье), рассол и соль. Содержание козьего молока не должно превышать 30%. Чем больше в сыре козьего молока, тем тверже фета.
  • Фета не должна включать коровье молоко. Оно придает кислинку, оставляет неприятное послевкусие и делает сыр чересчур рассыпчатым.
  • Брынза фета должна быть белой, а не желтоватой. Желтый цвет говорит о том, что сыр находился на воздухе без рассола.
  • На поверхности феты должны быть дырочки и трещинки.

Напомним, ранее мы делились рецептом кипрского салата с курицей и грейпфрутом. "Сегодня" также писали, как приготовить осенний салат с авокадо и виноградом.

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Источник: Сегодня
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