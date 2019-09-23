Салаты с сыром фета: ТОП-5 рецептов
Легкие и вкусные салаты из овощей с фетой
Фета – это мягкий сыр, который производят из овечьего или козьего молока. В кухне Греции его чаще всего сочетают с оливками. Классический пример – знаменитый греческий салат.
Смотрите видео, как приготовить теплый итальянский салат с фетой:
Фета имеет белый или кремовый цвет, приятный творожный аромат и рассыпчатую структуру. В салатах ее обычно комбинируют со свежими овощами: помидорами, сладким перцем, а также с мясом, рыбой и морепродуктами.
Греческий салат от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 200 г помидоров черри
- 1 зеленый перец
- 10 оливок
- 2 огурца
- 1 красный лук
- 300 г феты
- 1 ст. л. винного уксуса
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. сушеного орегано
- Соль
Способ приготовления:
- Красный лук нарезать тоненькими полукольцами. Замочить в небольшом количестве воды (примерно на 10 минут).
- Очистить огурец от кожи, нарезать полукруглыми ломтиками.
- Сладкий зеленый перец очистить от семян, нарезать.
- Разрезать помидоры черри пополам. В данном случае можно заменить помидоры черри на спелые крупные помидоры.
- Разрезать пополам оливки. Здесь можно использовать те, которые вам больше нравятся: зеленые, черные или каламата.
- Все овощи переложить в один салатник и заправить оливковым масло с винным уксусом.
- Выложить на тарелку салат, сверху выложить оливки, красный лук и два больших ломтика сыра фета.
- Полить греческий салат заправкой и посыпать сушеным орегано.
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Зеленый салат из брокколи, авокадо и феты
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 пучок листового салата
- 200 г брокколи
- 100 г брюссельской капусты
- 100 г помидоров черри
- 5 перепелиных яиц
- 100 г феты
- 1/2 авокадо
- 1-2 ч.л. кунжута
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. соевого соуса
Способ приготовления:
- Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску.
- Отварить и остудить брокколи (около 5 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут).
- Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками.
- Фету нарезать кубиками.
- Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.
Салат из свеклы и тыквы с фетой от Григория Германа
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 средняя тыква
- 1 средняя свекла
- 300 г салата
- 200 г феты
- 100 мл оливкового масла
- 30 г горчицы
- 50 г меда
- 20 г винного уксуса
- 50 г тыквенных семечек
Способ приготовления:
- Запечь тыкву в духовке, сбрызнув оливковым маслом и слегка присолив.
- Запечь свеклу до готовности, завернув ее в фольгу.
- Смешать масло, горчицу и мед. Добавить уксус по вкусу, тщательно перемешать.
- Произвольно нарезать овощи и фету. Соединить все ингредиенты и подавать.
Теплый салат из кабачков, феты и помидоров
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка с тонкой кожицей
- 200 г помидоров черри
- 100 г феты
- Пучок рукколы
Для чесночной заправки:
- Несколько веточек петрушки
- Несколько веточек укропа
- 3 зубчика чеснока
- 0,5 ч.л. соли
- 1/3 ч.л. черного молотого перца
- 2 ст.л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Кабачки помыть, срезать кончики и нарезать кружочками толщиной не больше 5 мм.
- Смазать сковороду гриль или электрогриль растительном маслом с помощью кулинарной кисточки.
- Нагреть и партиями обжарить кабачки с двух сторон. Переложить на тарелку.
- Приготовить заправку. Зелень помыть, измельчить и добавить пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить, влить оливковое масло.
- Перемешать жареные кабачки с заправкой.
- Помидоры черри нарезать, рукколу помыть и обсушить.
- Выложить зелень на тарелку, сверху разложить кабачки гриль, томаты черри и раскрошенную фету.
- Подавать салат вместе со свежим багетом.
Свекольный салат с апельсином и сыром
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 2 отварных или запеченных свеклы
- 1 вкусный апельсин
- 50 г листьев салата
- 100 г козьего сыра, брынзы или феты
- Горсть поджаренных грецких орехов
Для заправки:
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. горчица
- 1 ч.л. соуса бальзамик
- 2 ст.л. оливкового масла
- Щепотка черного перца
Способ приготовления:
- Апельсин очистить и нарезать на сегменты без кожицы. Удалить косточки.
- Отварную свеклу остудить, очистить и нарезать дольками или кубиками.
- На блюдо выложить салат микс, нарезанные свеклу и апельсины.
- Распределить сверху козий сыр.
- Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, масло оливковое и бальзамический крем, выжать сок из остатков апельсина, перемешать.
- Полить заправкой салат, посыпать молотым черным перцем. Украсить грецкими орехами.
Как правильно выбрать фету для салата
- Настоящую брынзу фету производят в Греции. Поэтому гарантией натуральности будет надпись на упаковке, что изготовлен он именно там.
- Убедитесь, что сыр содержит только овечье молоко (иногда козье), рассол и соль. Содержание козьего молока не должно превышать 30%. Чем больше в сыре козьего молока, тем тверже фета.
- Фета не должна включать коровье молоко. Оно придает кислинку, оставляет неприятное послевкусие и делает сыр чересчур рассыпчатым.
- Брынза фета должна быть белой, а не желтоватой. Желтый цвет говорит о том, что сыр находился на воздухе без рассола.
- На поверхности феты должны быть дырочки и трещинки.
Напомним, ранее мы делились рецептом кипрского салата с курицей и грейпфрутом. "Сегодня" также писали, как приготовить осенний салат с авокадо и виноградом.
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