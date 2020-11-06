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Самую дорогую специю в мире выращивают на Херсонщине: сколько стоит шафран

Сегодня, 11:48

Из одного килограмма цветочков можно собрать лишь 12 граммов специи

Король специй, знаменитый врач и афродизиак. Драгоценный шафран, ванны с которым любила еще Клеопатра, изготавливают на Херсонщине. А собирают его с крокусов, которые цветут даже в ноябре! Об уникальной специю, щепотка которой на вес золота – далее в материале.

Видео: Сегодня

Фиолетовые красавцы крокусы распускаются за ночь. Чтобы собрать их – есть несколько часов, пока цветок не открылся полностью. Далее из него отбирают красные тычинки – это и есть самая дорогая в мире специя – шафран.

Виталий Шакало выращивает эти цветы пять лет. Планировал весь урожай экспортировать, но желающих приобрести специю и в Украине оказалось немало.

Как используют шафран

По его словам, многие берут специю для кондитерских изделий, для мясных блюд, на чай, также берут те, у кого проблемы с онкологией, при лечении они также употребляют чай с шафраном.

Шафран собирают с крокусов
Шафран собирают с крокусов
Фото: Pixabay

Использует Виталий шафран и у себя дома – бабушка готовит творог с добавлением шафрана, а дети любят чай с медом и шафраном.

Лечебные свойства шафрана

Имеет красочный цветок и лечебные свойства. Докторантка кафедры фармацевтической химии Национального фармацевтического университета Министерства здравоохранения Украины Ольга Михайленко пишет о них диссертацию! Пользу растения изучает вместе с иностранными коллегами.

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"Мы сотрудничаем с университетами Литвы из Тайваня, которые также помогают проводить эти исследования. Уже у нас есть результаты исследования шафрана, как с противораковым действием, противовоспалительная активность исследована и антиоксидантное действие", – рассказала Ольга.

Стоимость шафрана: почему он такой дорогой

Из одного килограмма цветочков можно собрать лишь 12 граммов специи. Отсюда и такая высокая стоимость каждой щепотки. Херсонский шафран стоит от 150 гривен за грамм, а вот в Европе эта сумма в гривнах может подходить и 2000 грн. Именно поэтому шафран известен как красное золото.

Как хранить крупы и специи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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