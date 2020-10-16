Сколько стоит богатая жизнь? Мы пошли в самый дорогой магазин Киева – репортаж

Мы покажем вам где и за сколько скупаются киевские мажоры, селебрити и политики

Привет! Я Лилиана Григорак, для вас буду вести рубрику "Самое дорогое". Первым делом я пошла в магазин за едой.

И это "Гудвайн". Его называют самым дорогим супермаркетом столицы. Похоже на правду – посмотрите на автопарк вокруг. Бесспорно, иномарки класса люкс сложно не заметить. Такого рядом с АТБ "на районе" не увидишь.

Парковка Good Wine Фото: Сегодня

Даже парковка не справляется с количеством лакшерных машин из-за нехватки места. И посетители часто на это жалуются. Но, пойдем внутрь – там интереснее!

Здесь не продают "Кока-колу", однако есть несколько видов вина. Какое хотите попробовать сегодня?

Магазин Good Wine. Фото: Сегодня

Может, Chateau Petrus 1990 года за 199 тысяч гривен?

Фото: Сегодня

Эта бутылка винтажа самая дорогая в Бордо и в этом магазине тоже. Почти 12 средних зарплат в Киеве, Карл! Но, и пьют его киевляне не со средними зарплатами. Своим любимым Chateau Petrus называл Джон Кеннеди. Хорошо, что в нашей столице также есть ценители настоящего вкуса!

Но если вы не Кеннеди, то можете купить вино дешевле. Например, Amarone Valpolicella Classico за 11 тысяч 900 грн.

И вообще, если поискать, то "сильпошний" прайс вина реально найти. Например, Sauvignon Rose Marlborough Sun за 325 гривен. Прямо из Новой Зеландии.

Но вернемся к мажорной жизни. Хотя бы к икре паюсной классической от Anna Dutch. Ее называют одной из лучших в Европе. Поэтому цена соответствующая – всего лишь 47 тысяч грн/кг.

Фото: Сегодня

Дорого? Да ладно! Ее подают к столу "мишленовские" рестораны и королевские дворы. Выращивают осетров Anna Dutch в самых чистых водах Нидерландов, а кормят моллюсками и специальным кормом, качество которого подтверждено Евросоюзом. Эксклюзив, что тут скажешь!

Кстати, консультант магазина посоветовал попробовать паюсную икру с охлажденным игристым Blanc de Blancs Extra Brut Reserve. Оно недорогое – всего 1510 гривен. Сами понимаете, бутылка в формате "эконом" будет не в тему.

Будете в шоке, но в VIP-холодильнике икры мы нашли и бюджетные варианты деликатеса.

Фото: Сегодня

Что скажете об икре гольца за 209 гривен или о премиальной икре горбуши за 410 гривен? Конечно, это цена за 100 грамм, поэтому большинству киевлян она под силу.

Но если все же хотите почувствовать лакшери жизнь на полную – берите первый вариант от Аnna Dutch. И 4700 грн за 100 грн сразу перезагрузят не только вас, но и ваш кошелек.

А как насчет сыра? Бесспорно, самая сырная история маркета – с виски и ячменным солодом от Beppino Occelli.

Фото: Сегодня

Хороший вариант для тех, кто хочет сэкономить на выпивке, потому что его девиз – и опьянеть и поесть! Все из-за 4% виски, который добавляют в продукт.

Я попробовала. Сыр "тяжеловат": вкус настоянного виски не всем под силу понять (как и цену). Но любители и гурманы крепких напитков поймут эту "сырную историю".

К слову, консультант посоветовал попробовать сыр с виски, коньяком или хересом. Мы остановились на последнем. В арсенале магазина можете найти, как и мажорный херес за 3800 гривен – Palo Cortado Cardenal так и Cream Isabela – по 433 гривен. Кстати, вот он.

Фото: Сегодня

Но сыром с виски единым. Как вам такой вариант – бри с маскарпоне и клюквой?

Фото: Сегодня

Маленький кусок на 150 грамм стоит 153 грн. Такой себе десертный сыр бюджетного варианта по расценкам "Гудвайна". И если покупать, то только с мыслью о предпочтении 2 в 1.

В этом магазине тишина и покой. Здесь нет типичной акционной суеты, как в привычных для народа масс-маркетах. Владельцы "Гудвайна" говорят, что люди сюда приходят за эмоциями! И мы не сомневаемся в этом, потому что пока средняя з/п в Украине не позволяет по-снобски набросать в корзины хлеб "Сегль" за 339 гривен.

Я заметила, что у посетителей разные цели и далеко не все оставляют магазин с продуктовыми тележками. Для любителей особенного – это гастро-путешествие.

Фото: Сегодня

Другие тестируют тренды в прямом смысле этого слова. А как отказаться от свежевыжатого смузи? А еще и в такой инстаграмной подаче! Без вариантов – надо брать. Только учтите цену: бутылка клубничного с миндальным молоком и бананом – 165 грн.

Фото: Сегодня

Или же можете полакомиться джекфрутом из Таиланда. По секрету: это самая дорогая фруктовая единица локации. Порция стоит 615 гривен, а кг фрукта – 2500 гривен. За такую цену уже и икру можно купить!

Фото: Сегодня

Но если хотите что-то проще, к примеру бананы, то цена за кг адекватная – 59 гривен.

А для веганов здесь вообще рай – сами посмотрите!

Фото: Сегодня

Покупатели сюда приходят и "зависают" на десятки минут. Поскольку такой ассортимент веганских товаров в Киеве – открытие. Хочется все рассмотреть!

Как думаете, что это? Спойлер: не упаковки ювелирного украшения или сладостей.

Фото: Сегодня

Это сыр со вкусом лаванды так эстетично представлен! 209 гривен и он ваш.

Но самый дорогой продукт на этом прилавке – веганский бургер из США за 299 гривен.

Очевидно, здесь бродят и "временные" горожане, которые после увиденных вокруг прайсов ищут выход. Но большинство людей все же берут в привычку возвращаться сюда как в дорогие брендовые магазины. С целью почувствовать атмосферу, дать волю иллюзиям и при этом ничего не покупая. И, конечно, перенести визит с логическим завершением "на потом".

А теперь к самому интересному!

Посчитаем примерно цену стандартной корзины:

хлеб "Сегль" за 339 грн;

молоко Auga – 74 грн, творог козий – 149 грн;

фрукты: манго – 549 грн, ананас – 449 грн;

колбаса салями "Нобиле" 500 г – 925 грн;

сыр "Гауда" 500 г – 320 грн;

филе индейки 1 кг – 465 грн;

веганский йогурт кокосовый – 185 грн;

вино "Арбуа Шардоне" – 830 грн.

Итого – 4211 грн. Учтите, что это эконом-корзина со средними ценниками.

Ну что, как вам мажорное путешествие по прилавкам? Готовы уже попробовать любимое вино Кеннеди или икру Anna Dutch? Или хотя бы взглянуть на них и почувствовать аристократическую жизнь. Если так, то теперь вы в курсе, где в Киеве находится портал мажоров. Главное – не забудьте кошелек!

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