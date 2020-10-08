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Самый дорогой мед в мире продали за 2000 евро за килограмм. Но украинский – вкуснее!

Сегодня, 16:52

Для здоровья рекомендуют ежедневно есть 0,5 граммов меда на килограмм веса

Мед из австралийского кустарника, хвойных деревьев и цветов пустыни – харьковчанин собрал коллекцию сладкого нектара почти со всех континентов. Но украинский все же вкуснее. Сколько можно есть меда в день и какой считается самым дорогим – далее в материале.

Сюжет Анны Бровко и Игоря Лукашова
Видео: Сегодня

Коллекционер меда и вице-президент союза пасечников Украины Денис Солдатов – настоящий фанат меда. Он с закрытыми глазами может различить любой сорт по вкусу и даже по аромату. В его коллекции есть очень необычные образцы.

Мед из Саудовской Аравии, где он почти на вес золота, ведь в пустыне очень сложно получить такой мед. Есть в коллекции и мед с новозеландской мануки, французской лаванды и рододендрона. Последнее растение ядовитое, поэтому переедать такого меда пасечник не советует.

Мед тоже может быть ядовитым, если его употреблять большое количество.

Эксперт даже рассказал опасный случай в истории: у Александра Македонского, когда они проходили Персию, войско отведало много меда и отравилось.

Свою коллекцию меда Денис начал собирать сам – привозил редкие вкусы из путешествий, а потом присоединились друзья. Теперь он мечтает о музее пчеловодства.

Отведав мед из Африки, Океании, Дальнего Востока и Южной Америки, харьковчанин уверяет, что украинский – лучше всех.

Для здоровья рекомендуется ежедневно есть 0,5 грамма меда на килограмм веса
Для здоровья рекомендуется ежедневно есть 0,5 грамма меда на килограмм веса
Фото: Depositphotos

При этом украинский мед еще и значительно дешевле. В Европе, например, оптовая цена за килограмм – от 4 до 20 евро.

Украинский мед стоит где-то около 2 евро (более 66 гривен) за килограмм. А самый дорогой мед в мире продали турки – стоил он 2 тысячи евро (более 66 тысяч гривен) за килограмм. Он назывался эльфийский. Его открыли где-то в пещере, где нашли поселение диких пчел. И тот мед был продан через аукцион.

Для здоровья Денис советует ежедневно есть 0,5 грамма меда на килограмм веса. То есть для человека весом 70 килограммов суточная норма составляет примерно 4 чайные ложки.

Тем временем блогер рассказала два лайфхака, чтобы избавиться от терпкости хурмы.

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Источник: Сегодня
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