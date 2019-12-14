Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус
Попробуйте блюдо от диетолога проекта "Зважені та щасливі"
Диетолог проекта "Зважені та щасливі" Светлана Фус делится простым рецептом вкусного салата с тыквой, киноа и шпинатом. Узнайте, как приготовить легкое и полезное блюдо на обед или ужин.
Что приготовить из тыквы, смотрите в сюжете:
Зрители продолжают следить за судьбой участников шоу "Зважені та щасливі", а также записывать полезные рецепты от Светланы Фус. Сегодня предлагаем приготовить сытный, вкусный и полезный салат. Его можно подать как гарнир или как самостоятельное блюдо. Салат отлично подойдет в качестве обеда с дополнением белкового блюда.
Салат с тыквой и киноа
Ингредиенты:
- киноа – 100 гр.
- вода – 200 мл;
- тыква – 250 гр;
- шпинат свежий – 1 упаковка;
- кедровые орехи – 1 горсть;
- пармезан – 50 гр;
Соус:
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- мед жидкий – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- бальзамический соус – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
- Тыкву почистить, разрезать на куски и выпекать в хорошо разогретой духовке при 200 С 25 – 30 минут.
- Киноа отварить согласно инструкции на упаковке, предварительно замочив.
- Обжарить на сухой сковороде кедровые орехи.
- Листья шпината помыть, просушить.
Для соуса: выжать сок из половинки лимона, добавить оливковое масло, мед, соль, перец и перемешать.
Смешать листья шпината, тыкву, нарезанную кубиками, и киноа. Добавить жареные орехи и пармезан (любой твердый). Заправить салат и украсить бальзамическим соусом.
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