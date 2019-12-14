Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

Попробуйте блюдо от диетолога проекта "Зважені та щасливі"

Рецепт салата от Светланы Фус Фото: пресс-служба СТБ

Диетолог проекта "Зважені та щасливі" Светлана Фус делится простым рецептом вкусного салата с тыквой, киноа и шпинатом. Узнайте, как приготовить легкое и полезное блюдо на обед или ужин.

Что приготовить из тыквы, смотрите в сюжете:

Зрители продолжают следить за судьбой участников шоу "Зважені та щасливі", а также записывать полезные рецепты от Светланы Фус. Сегодня предлагаем приготовить сытный, вкусный и полезный салат. Его можно подать как гарнир или как самостоятельное блюдо. Салат отлично подойдет в качестве обеда с дополнением белкового блюда.

Салат с тыквой и киноа

Ингредиенты:

киноа – 100 гр.

вода – 200 мл;

тыква – 250 гр;

шпинат свежий – 1 упаковка;

кедровые орехи – 1 горсть;

пармезан – 50 гр;

Соус:

оливковое масло – 1 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

мед жидкий – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

бальзамический соус – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

Тыкву почистить, разрезать на куски и выпекать в хорошо разогретой духовке при 200 С 25 – 30 минут. Киноа отварить согласно инструкции на упаковке, предварительно замочив. Обжарить на сухой сковороде кедровые орехи. Листья шпината помыть, просушить.

Для соуса: выжать сок из половинки лимона, добавить оливковое масло, мед, соль, перец и перемешать.

Смешать листья шпината, тыкву, нарезанную кубиками, и киноа. Добавить жареные орехи и пармезан (любой твердый). Заправить салат и украсить бальзамическим соусом.

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