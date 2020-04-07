Самый вкусный кулич на Пасху от Юлии Высоцкой
Проверенный рецепт пасхального кулича
Сдобные куличи с изюмом и белковой глазурью – непременный атрибут Пасхи. Их традиционно пекут накануне праздника – в Чистый четверг или Великую субботу.
Пасхальные куличи, приготовленные по рецепту Юлии Высоцкой, выходят очень вкусными и ароматными. Кроме этого, они долго не черствеют, оставаясь мягкими в течение нескольких дней.
Куличи на Пасху с сухими дрожжами
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 1076 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Мука — 1 кг
- Сливочное масло — 400 г
- Яйца куриные — 5 шт.
- Изюм — 180 г
- Сахар коричневый — 50 г
- Молоко — 400 мл
- Ром — 150 мл
- Ванильный экстракт — 1 ч. л.
- Сухие дрожжи — 1 упаковка (11 г)
- Соль морская — 1/2 ч. л.
Для глазури:
- Сахарная пудра — 150 г
- Яичные белки — 2 шт.
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 180 °C.
- Изюм замочить в роме и дать постоять, затем жидкость слить.
- Молоко подогреть до комнатной температуры.
- В чашу комбайна всыпать муку, добавить дрожжи, сахар, соль и предварительно размягченное сливочное масло и вымесить на маленькой скорости насадкой-крюком.
- Продолжая вымешивать, по одному ввести яйца и ванильный экстракт, затем добавить изюм, влить теплое молоко и месить, пока не получится довольно жидкое, однородное тесто.
- Разделить готовое тесто на две части и разложить по формам так, чтобы оно занимало чуть больше половины объема. Накрыть формы полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место для расстойки на полтора-два часа.
- Как только тесто подойдет к верхнему краю формы, поставить в разогретую духовку и выпекать 45–50 минут.
- Приготовить глазурь, взбив белки с сахарной пудрой, и сразу нанести на теплые куличи.
Советы от Юлии Высоцкой
- Если нет рома, заварите крепкий фруктовый чай или Эрл Грей и замочите в нем изюм, к нему неплохо добавить немного вяленой вишни, закарамелизированную цедру апельсина и лимона, да и вообще любые сухофрукты.
- Тесто должно получиться довольно жидким, липким и послушным, оно легко "подружится" с вашими любимыми пряностями – кардамон или корица будут здесь очень кстати, а готовый кулич можно украсить кондитерской посыпкой.
Смотрите видео, как испечь пасхального барашка:
Напомним, ранее "Сегодня" писали, что готовят на православную Пасху. Мы также рассказывали, как сделать цветную глазурь для куличей.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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Источник: Сегодня