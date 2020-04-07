Самый вкусный кулич на Пасху от Юлии Высоцкой

Проверенный рецепт пасхального кулича

Сдобные куличи с изюмом и белковой глазурью – непременный атрибут Пасхи. Их традиционно пекут накануне праздника – в Чистый четверг или Великую субботу.

Пасхальные куличи, приготовленные по рецепту Юлии Высоцкой, выходят очень вкусными и ароматными. Кроме этого, они долго не черствеют, оставаясь мягкими в течение нескольких дней.

Куличи на Пасху с сухими дрожжами

Кулич на Пасху с глазурью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

1076 ккал на порцию

Ингредиенты:

Мука — 1 кг

Сливочное масло — 400 г

Яйца куриные — 5 шт.

Изюм — 180 г

Сахар коричневый — 50 г

Молоко — 400 мл

Ром — 150 мл

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Сухие дрожжи — 1 упаковка (11 г)

Соль морская — 1/2 ч. л.

Для глазури:

Сахарная пудра — 150 г

Яичные белки — 2 шт.

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 °C. Изюм замочить в роме и дать постоять, затем жидкость слить. Молоко подогреть до комнатной температуры. В чашу комбайна всыпать муку, добавить дрожжи, сахар, соль и предварительно размягченное сливочное масло и вымесить на маленькой скорости насадкой-крюком. Продолжая вымешивать, по одному ввести яйца и ванильный экстракт, затем добавить изюм, влить теплое молоко и месить, пока не получится довольно жидкое, однородное тесто. Разделить готовое тесто на две части и разложить по формам так, чтобы оно занимало чуть больше половины объема. Накрыть формы полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место для расстойки на полтора-два часа. Как только тесто подойдет к верхнему краю формы, поставить в разогретую духовку и выпекать 45–50 минут. Приготовить глазурь, взбив белки с сахарной пудрой, и сразу нанести на теплые куличи.

Советы от Юлии Высоцкой

Если нет рома, заварите крепкий фруктовый чай или Эрл Грей и замочите в нем изюм, к нему неплохо добавить немного вяленой вишни, закарамелизированную цедру апельсина и лимона, да и вообще любые сухофрукты.

Тесто должно получиться довольно жидким, липким и послушным, оно легко "подружится" с вашими любимыми пряностями – кардамон или корица будут здесь очень кстати, а готовый кулич можно украсить кондитерской посыпкой.

Смотрите видео, как испечь пасхального барашка:

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что готовят на православную Пасху. Мы также рассказывали, как сделать цветную глазурь для куличей.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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