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Самый вкусный кулич на Пасху от Юлии Высоцкой

Проверенный рецепт пасхального кулича

Ирина Павлина
Сегодня, 09:09

Сдобные куличи с изюмом и белковой глазурью – непременный атрибут Пасхи. Их традиционно пекут накануне праздника – в Чистый четверг или Великую субботу.

Пасхальные куличи, приготовленные по рецепту Юлии Высоцкой, выходят очень вкусными и ароматными. Кроме этого, они долго не черствеют, оставаясь мягкими в течение нескольких дней.

Куличи на Пасху с сухими дрожжами

Кулич на Пасху с глазурью
Кулич на Пасху с глазурью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 1076 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Мука — 1 кг
  • Сливочное масло — 400 г
  • Яйца куриные — 5 шт.
  • Изюм — 180 г
  • Сахар коричневый — 50 г
  • Молоко — 400 мл
  • Ром — 150 мл
  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.
  • Сухие дрожжи — 1 упаковка (11 г)
  • Соль морская — 1/2 ч. л.

Для глазури:

  • Сахарная пудра — 150 г
  • Яичные белки — 2 шт.

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Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180 °C.
  2. Изюм замочить в роме и дать постоять, затем жидкость слить.
  3. Молоко подогреть до комнатной температуры.
  4. В чашу комбайна всыпать муку, добавить дрожжи, сахар, соль и предварительно размягченное сливочное масло и вымесить на маленькой скорости насадкой-крюком.
  5. Продолжая вымешивать, по одному ввести яйца и ванильный экстракт, затем добавить изюм, влить теплое молоко и месить, пока не получится довольно жидкое, однородное тесто.
  6. Разделить готовое тесто на две части и разложить по формам так, чтобы оно занимало чуть больше половины объема. Накрыть формы полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место для расстойки на полтора-два часа.
  7. Как только тесто подойдет к верхнему краю формы, поставить в разогретую духовку и выпекать 45–50 минут.
  8. Приготовить глазурь, взбив белки с сахарной пудрой, и сразу нанести на теплые куличи.

Советы от Юлии Высоцкой

  • Если нет рома, заварите крепкий фруктовый чай или Эрл Грей и замочите в нем изюм, к нему неплохо добавить немного вяленой вишни, закарамелизированную цедру апельсина и лимона, да и вообще любые сухофрукты.
  • Тесто должно получиться довольно жидким, липким и послушным, оно легко "подружится" с вашими любимыми пряностями – кардамон или корица будут здесь очень кстати, а готовый кулич можно украсить кондитерской посыпкой.

Смотрите видео, как испечь пасхального барашка:

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что готовят на православную Пасху. Мы также рассказывали, как сделать цветную глазурь для куличей.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Пасха кулич Юлия Высоцкая рецепт
Источник: Сегодня
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