Сангрита: простой рецепт мексиканского коктейля
Сангрита – безалкогольный напиток с ярко выраженным кисло-острым вкусом
Сангрита – традиционный мексиканский коктейль. Этот напиток не содержит алкоголя. Он представляет собой простую смесь соков и специй, которая предназначена для употребления вместе с текилой.
Сангрита тщательно перемешивается и подается охлажденной. Мексиканцы пьют так: рюмка текилы и такая же рюмка сангриты.
Сангрита: простой рецепт
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 48 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 155 мл томатного сока
- 140 мл апельсинового сока
- 30 г свежевыжатого сока лайма
- 2 капли соуса табаско
- 1 щепотка соли
- Лед
- Текила – для подачи
Способ приготовления:
- Хорошо перемешайте все ингредиенты в шейкере с небольшим количеством льда.
- Процедите в небольшие стаканчики или маленький кувшин, если планируете подать коктейль позже.
- Подавайте с качественной текилой на ваш выбор.
Как украсить сангриту
Намочите кромку ломтиком лайма или лимона. Переверните стакан в соль. Потрясите, чтобы лишние крошки слетели. Осторожно наполните бокал коктейлем, украсьте кружочком лайма или лимона.
Смотрите видео, как сделать сангриту дома:
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно пить текилу, а также делились рецептом классическом "Маргариты" с текилой.
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