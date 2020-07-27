Сангрита: простой рецепт мексиканского коктейля

Сангрита – безалкогольный напиток с ярко выраженным кисло-острым вкусом

Сангрита – традиционный мексиканский коктейль. Этот напиток не содержит алкоголя. Он представляет собой простую смесь соков и специй, которая предназначена для употребления вместе с текилой.

Сангрита тщательно перемешивается и подается охлажденной. Мексиканцы пьют так: рюмка текилы и такая же рюмка сангриты.

Сангрита: простой рецепт

Сангрита: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

48 ккал на 100 г

Ингредиенты:

155 мл томатного сока

140 мл апельсинового сока

30 г свежевыжатого сока лайма

2 капли соуса табаско

1 щепотка соли

Лед

Текила – для подачи

Способ приготовления:

Хорошо перемешайте все ингредиенты в шейкере с небольшим количеством льда. Процедите в небольшие стаканчики или маленький кувшин, если планируете подать коктейль позже. Подавайте с качественной текилой на ваш выбор.

Как украсить сангриту

Намочите кромку ломтиком лайма или лимона. Переверните стакан в соль. Потрясите, чтобы лишние крошки слетели. Осторожно наполните бокал коктейлем, украсьте кружочком лайма или лимона.

Смотрите видео, как сделать сангриту дома:

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно пить текилу, а также делились рецептом классическом "Маргариты" с текилой.

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