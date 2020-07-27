Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сангрита: простой рецепт мексиканского коктейля

Сегодня, 12:28

Сангрита – безалкогольный напиток с ярко выраженным кисло-острым вкусом

Сангрита – традиционный мексиканский коктейль. Этот напиток не содержит алкоголя. Он представляет собой простую смесь соков и специй, которая предназначена для употребления вместе с текилой.

Сангрита тщательно перемешивается и подается охлажденной. Мексиканцы пьют так: рюмка текилы и такая же рюмка сангриты.

Сангрита: простой рецепт

Сангрита: рецепт с фото
Сангрита: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 48 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 155 мл томатного сока
  • 140 мл апельсинового сока
  • 30 г свежевыжатого сока лайма
  • 2 капли соуса табаско
  • 1 щепотка соли
  • Лед
  • Текила – для подачи

Читайте также:
Коктейль "Зеленый мексиканец": классический рецепт приготовления

Способ приготовления:

  1. Хорошо перемешайте все ингредиенты в шейкере с небольшим количеством льда.
  2. Процедите в небольшие стаканчики или маленький кувшин, если планируете подать коктейль позже.
  3. Подавайте с качественной текилой на ваш выбор.

Как украсить сангриту

Намочите кромку ломтиком лайма или лимона. Переверните стакан в соль. Потрясите, чтобы лишние крошки слетели. Осторожно наполните бокал коктейлем, украсьте кружочком лайма или лимона.

Смотрите видео, как сделать сангриту дома:

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно пить текилу, а также делились рецептом классическом "Маргариты" с текилой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Безалкогольный "Мохито": простой рецепт приготовления Как приготовить крюшон с летними фруктами в арбузе Как приготовить классический коктейль "Маргарита" Как приготовить классический коктейль "Лонг-Айленд"
коктейль напиток томатный сок текила
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Смелые фото 50-летней Джей Ло, которые взбудоражили поклонников
Смелые фото 50-летней Джей Ло, которые взбудоражили поклонников
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:18Events

Ильин день-2020: дата, история и традиции

Сегодня, 12:01Fun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

Сегодня, 09:55Fun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

Сегодня, 08:45Техно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

Сегодня, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 27 июля: Водолеям нужно заняться интеллектуальной работой, а Рыбам – окружить себя позитивом

Вчера, 14:40Food

Как сделать куриные шашлычки с персиками в духовке

Вчера, 14:15Шоу-бизнес

"Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

Вчера, 09:18Шоу-бизнес

Сандре Буллок – 56! Малоизвестные роли актрисы, о которых стоит знать каждому

25 июляFood

Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом

25 июляFood

Как сделать персиковую наливку на водке с корицей

25 июляТехно

Ошеломительное зрелище: Марс показали в сверхвысоком разрешении 4K – видео

25 июляШоу-бизнес

Мэтту Леблану – 53: интересные факты об актере и лучшие цитаты Джоуи из "Друзей"

24 июляШоу-бизнес

Прямо на станции: Павел Зибров устроил шоу для пассажиров электрички

24 июляШоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменилась Дженнифер Лопес – фото

24 июляШоу-бизнес

Дженнифер Лопес – 51! Самые интересные факты из жизни звездной красотки

24 июляШоу-бизнес

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис стала мачехой

Новости партнеров

Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Семенович затмила своими пышными формами, Бледанс не смолчала
Семенович затмила своими пышными формами, Бледанс не смолчала
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Як наліпити гору пельменів за 20 хвилин — супершвидкий спосіб
Як наліпити гору пельменів за 20 хвилин — супершвидкий спосіб
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
"Доска деревянная": поклонники раскритиковали Настю Каменских
"Доска деревянная": поклонники раскритиковали Настю Каменских
Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером
Астрологи назвали три знака Зодиака с самым сложным характером

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять